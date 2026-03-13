TOYOTA DYTD「HIACE DANCE SESSION」メイキングムービーが公開！RIIZE SHOTARO、RUSHBALL KYOKAが出演するダンスムービーの撮影裏やインタビューを収録。

株式会社STARBASE

TOYOTA「Drive Your Teenage Dreams.」HIACE DANCE SESSIONのメイキングムービーが本日公開されました。

この映像は、3月6日にトヨタドライバーズチャンネルにて公開された、RIIZEのメンバーSHOTAROとRUSHBALLのKYOKAが出演するTOYOTA「Drive Your Teenage Dreams.」HIACE DANCE SESSIONの撮影の裏側やインタビューを収めた内容となっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iIpaSL84FMs ]

TOYOTA「Drive Your Teenage Dreams.」HIACE DANCE SESSIONとは、トヨタ自動車株式会社が株式会社STARBASEと立ち上げた、車の新しい楽しみ方を生み出していくプロジェクト『Drive Your Teenage Dreams.(以下DYTD)』の中の取り組みのひとつです。マットブラックのハイエースを舞台に、“車が遊び場”というコンセプトのもと、車内外の空間を生かした演出や、時代感のあるスタイリングで、車とダンスカルチャーの掛け合わせを発信しています。

本日公開されたメイキングムービーは、事前に行われたダンスリハーサルや当日の撮影の様子に加え、撮影終了後のインタビューを収録。

真剣な表情で振りを合わせるシーンや休憩中の和やかな雰囲気のシーンなど、本編では見ることのできない貴重なシーンを収めています。

インタビューでは、本プロジェクトが初共演となるお互いの印象や撮影の感想、ダンスの注目ポイントなどを二人がそれぞれの視点で語っています。

また、HIACE DANCE SESSIONにちなみ、「ハイエースを自由にカスタムするなら？」という質問では、海外での生活が多い二人ならではの回答も。

ここでしか見ることのできない映像を収めたメイキングムービーをぜひお楽しみください。



■Drive Your Teenage Dreams. 公式ホームページ

https://toyota.jp/info/dytd/