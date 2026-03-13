『TVアニメ「らんま1/2」展』、いよいよ3月19日(木)より前売券販売開始！！　展示会オリジナルのメインビジュアルも公開！

株式会社小学館集英社プロダクション

日本テレビ系にて全国放送された大人気作品、TVアニメ「らんま1/2」をテーマとした展示会『TVアニメ「らんま1/2」展』を、2026年4月23日(木)～5月12日(火)まで、池袋・サンシャインシティ 展示ホールAにて開催いたします。

本展示会のメインビジュアルが解禁。TVの中の乱馬たちが、画面を飛び出してそのまま展示会へ。物語の世界がリアルに飛び込んでくる、そんな瞬間をイメージしたわくわく感溢れる素敵なメインビジュアルとなっております。

さらに、チケット発売日も決定！

2026年3月19日(木)12時よりローチケ／日テレゼロチケで販売を開始いたします。

特典付きチケットにはメインビジュアルを使用した「ジオラマアクリルスタンド」が付いてきます。

今年のGWは、TVアニメ「らんま1/2」の物語を存分に楽しむことができる本展示会をお楽しみください。

●メインビジュアル公開

本日3月13日(金)に、『TVアニメ「らんま1/2」展』のメインビジュアルを公開いたしました。

TVの中の乱馬たちが、画面を飛び出してそのまま展示会へ。

物語の世界がリアルに飛び込んでくる、そんな瞬間をイメージして作成しました。

●展示概要

作品の名場面を振り返る迫力満点の大型展示をはじめ、本展示会でしか体験できない演出や、人気キャラクターたちと一緒に楽しめるフォトスポットなど、見どころが盛りだくさん！

ファンの方はもちろん、作品に初めて触れる方にもTVアニメ「らんま1/2」の魅力を存分に味わっていただける内容となっています。

本展示会でしか出会えないTVアニメ「らんま1/2」の世界に、ぜひご期待ください！

※本展の詳細は、改めてお知らせいたします。

▼エントランスでは、TVアニメ「らんま1/2」の世界へと続く入り口が、皆様をお迎え！

▼迫力満点！天道家のお茶の間をイメージ再現！

▼人気キャラクターたちと一緒に楽しめるエピソード展示

※都合により、展示内容に一部変更がある場合がございます。

※画像はイメージです。

●来場者プレゼント

TVアニメ「らんま1/2」展にご来場いただいた方には、オリジナルステッカー(全8種)を

ランダムで1枚プレゼントいたします。

※画像はイメージです。実物とはデザインが異なる場合があります。

※全8種(ランダム配布)

※本展示会チケット1枚につきステッカー1枚配布となります。なお、未就学児等無料入場者への配布はございません。ご了承ください。

※数に限りがあり、なくなり次第配布終了となります。

●チケット

2026年3月19日(木) 12:00より、ローチケ／日テレゼロチケでチケット発売いたします。

<一般チケット(小学生以上)＞

前売券 \2,000／当日券 \2,200

＜特典付きチケット(小学生以上)＞

前売券 \5,000／当日券 \5,200

※「特典付きチケット」の特典お引き換えは入場時会場入口でのお渡しのみとなります。

※規定数量に達し次第、販売終了となります。

※転売目的でのご購入および第三者への提供は禁止しております。

※複数名義で大量購入されていると思しき人にはお声がけさせていただく場合があります。 ※ご入場をせずにチケット特典をお渡しすることはできません。

※「特典付きチケット」は、お客様の都合によりご来場ができなかった場合、特典引き換え権利が失効します。会期中の個別発送対応や、チケットをお受取りされたコンビニエンスストアでの引き換え対応などを行うことはできません。

※「特典付きチケット」の特典は不良品以外の理由による交換はいたしません。

※その他チケットについての注意事項は、公式サイト(https://ranma-exhibition.com)をご確認ください。

●特典付きチケット

メインビジュアルを使用したジオラマアクリルスタンドが付いた、特典付きチケットを販売いたします。

※特典付きチケット限定・数量限定アイテムとなります。

※画像はイメージです。実物とはデザインが異なる場合があります。

※規定数量に達し次第、販売終了となります。

※転売目的でのご購入および第三者への提供は禁止しております。

※複数名義で大量購入されていると思しき人にはお声がけさせていただく場合があります。

※ご入場をせずにチケット特典をお渡しすることはできません。

※「特典付きチケット」は、お客様の都合によりご来場ができなかった場合、特典引き換え権利が失効します。会期中の個別発送対応や、チケットをお受取りされたコンビニエンスストアでの引き換え対応などを行うことはできません。

※「特典付きチケット」の特典は不良品以外の理由による交換はいたしません。

●『TVアニメ「らんま1/2」展』開催概要

名称：TVアニメ「らんま1/2」展

会期：2026年4月23日(木)～5月12日(火)

会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA

(〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル4F)

主催：TVアニメ「らんま1/2」展製作委員会

公式サイト：https://ranma-exhibition.com

公式X：@ranma_exh

問い合わせ先：TVアニメ「らんま1/2」展事務局 03-5704-9711 (平日10:00～17:00)

※会期中の問い合わせ先は異なります。TVアニメ「らんま1/2」展公式サイトを確認ください。

＜画像使用に関しての注意事項＞

●展覧会名、会期、会場、コピーライトをご記載ください。

コピーライト：(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会

●全ての画像素材において、トリミングや文字乗せなどはできません。