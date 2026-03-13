世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」にShoProが出展！　ブースでは放送を控えている作品の展示に加え、スペシャルステージも実施！

株式会社小学館集英社プロダクション

3月28日（土）、29日（日）に開催されるAnimeJapan 2026にShoProが出展。ブース内展示や、ステージの情報、ブース来場者特典についてもお知らせいたします。

株式会社小学館集英社プロダクションは、2026年3月28日（土）、3月29日（日）に開催される世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」及び「ファミリーアニメフェスタ2026」にブース出展いたします。

AnimeJapan 2026 ShoProブースではスペシャル展示やブースステージを実施！

■展示エリア

テレビアニメ『ポケットモンスター』や劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』 、2026年放送予定の『アオアシ Season2』『BLACK TORCH』をはじめ、『真・侍伝 YAIBA』『Duel Masters LOST』『らんま1/2』など、ShoProが携わるアニメ作品が大集合！ 会場でしか体験できない展示と、AnimeJapan限定ステージをお楽しみください！

■ブースステージ

豪華声優陣をお呼びして、ここでしか聞けないトークショーを実施いたします！

※ShoProチャンネル、各タイトル公式チャンネルでの配信も予定しております。

また各作品のキャラクターたちと写真が撮れるグリーティングも実施！

ぜひご来場ください。

3月28日（土）

9:15-9:30 うそ探偵トマント／チキップダンサーズ

トマント＆ほねチキン 写真撮影会１.

10:00-10:15 TVアニメ「らんま1/2」

早乙女玄馬（パンダ） グリーティング

11:00-11:15 劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」×TVアニメ「真・侍伝 YAIBA」

江戸川コナン／鉄 刃 写真撮影会

11:15-11:45 TVアニメ「真・侍伝 YAIBA」

出演者：蓮井隆弘監督／亀田祥倫（キャラクターデザイン・総作画監督）／石見舞菜香（峰 さやか役）

12:00-12:15 うそ探偵トマント／チキップダンサーズ

トマント＆ほねチキン 写真撮影会２.

13:00-13:45 TVアニメ「Summer Pockets」

出演者：小原好美（鳴瀬しろは役）

14:00-14:15 TVアニメ『ダンダダン』

ターボババア（招き猫）グリーティング

14:45-15:15 TVアニメ「BLACK TORCH」

出演者：鈴木崚汰（我妻弐郎役）／上田燿司（羅睺役）／諏訪部順一（司場涼介役） ／上田麗奈（宇佐美花役）

16:00-16:30 TVアニメ「らんま1/2」

出演者：井上喜久子（天道かすみ役）／名塚佳織（久遠寺右京役）／井上和彦（八宝斉役）

3月29日（日）

9:45-10:00 うそ探偵トマント／チキップダンサーズ

トマント＆ほねチキン 写真撮影会１.

10:15-10:30 劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」

江戸川コナン 写真撮影会

10:35～10:55 TVアニメ「クマーバ」

クマーバ グリーティング１.

11:15～11:45 アニメ「Duel Masters LOST」

出演者：鵜澤正太郎（斬札ウィン役）／羽多野渉（アビスベル＝ジャシン帝役）／菱川花菜（香取ニイカ役）

12:30-13:00 TVアニメ「アオアシ Season２」

出演者：大鈴功起（青井葦人役）／河瀬茉希（一条花役）／小林親弘（福田達也役）

13:15-13:30 TVアニメ『ダンダダン』

ターボババア（招き猫）グリーティング

13:45-14:00 TVアニメ「らんま1/2」

早乙女玄馬（パンダ） グリーティング

14:00-14:15 うそ探偵トマント／チキップダンサーズ

トマント＆ほねチキン 写真撮影会２.

14:20-14:40 TVアニメ「クマーバ」

クマーバ グリーティング２.

15:15-15:45 TVアニメ「姫様“拷問”の時間です」

出演者：白石晴香（姫役）／小林親弘（エクス役）／伊藤静（トーチャー・トルチュール役）

16:15-16:45 TVアニメ「BLACK TORCH」

出演者：千本木彩花（鬼子母神一華役）／榎木淳弥（桐原零司役）／シークレットゲスト2名

※ステージプログラムおよび出演者は予告なく変更になる場合があります。

※マスコミによるイベント取材、公式ムービー及び公式スチールが入る可能性がございます。 予めご了承ください。

【ブースステージ観覧方法】

先着順でのご案内となります。

【ブースステージ注意事項】

●ステージの開始時間・終了時間は記載のスケジュールから変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●すべてのステージにおいて、撮影・録画・録音は禁止です。発見した場合、スタッフからお声がけさせていただきます。

●あらかじめ観覧場所の確保は、ご遠慮ください。ステージの開始時刻にステージ前にお集まりください。

●観覧エリアは完全入れ替え制となります。 ステージ終了後は速やかなご退場に、ご協力をお願いいたします。

●観覧エリアにイスのご用意はございません。立ち見でご観覧ください。また、イスの持ち込み・座りこみでの観覧はご遠慮ください。

●サイリウムをはじめとした、光・音の出るアイテムのご使用は禁止とさせていただきます。

豪華来場者特典もプレゼント！

ShoProブースにお越しいただいた方へ、来場者特典をプレゼントいたします。

※特典は両日配布予定です。

※特典には数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

※一部配布に条件のあるものがございます。 詳細は当日近くにいるスタッフにお問合せください。

ご紹介したほかにも様々な来場者特典をご用意しております。

ぜひShoProブースへお越しください！

ファミリーアニメフェスタ2026 ShoProブースではTVアニメ「真・侍伝 YAIBA」の展示を実施！

AnimeJapan 2026と同時開催のファミリーアニメフェスタ2026にもShoProブースが出展いたします。

第2期が待ち遠しいTVアニメ「真・侍伝 YAIBA」の楽しいフォトブースを展開。 着ぐるみ刃くんに会えるかも！ さらにブースご来場者にはオリジナルバルーンもプレゼントいたします。ぜひ、遊びにきてください！

TVアニメ「真・侍伝 YAIBA」の第1期（全24話）は各配信プラットフォームにて好評配信中です。

※ファミリーアニメフェスタエリアへのご入場は小学生以下とその保護者のみとなっております。

※特典は両日配布予定です。

※特典には数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

AnimeJapan 2026 ShoProブース イベント概要

■パブリックデイ

会期：2026年3月28日（土）・29日（日） 9:00～17:00 ※最終入場16:30

会場：東京ビッグサイト 東展示棟 ShoPro（小学館集英社プロダクション）ブース

出展エリア： A-40（フロアマップ：https://anime-japan.jp/floormap/）

■ファミリーアニメフェスタ2026（同時開催）

会期：2026年3月28日（土）・29日（日） 9:30～17:00 ※最終入場16:30

会場：東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

出展エリア：ホール１-20 TVアニメ「真・侍伝 YAIBA」ブース（フロアマップ：https://www.family-animefesta.jp/）

AnimeJapan 2026公式ホームページ：https://anime-japan.jp/

ファミリーアニメフェスタ2026 公式ホームページ：https://www.family-animefesta.jp/

主 催 ：一般社団法人アニメジャパン

チケット情報：https://www.anime-japan.jp/tickets/

※AnimeJapan 2026にご来場いただくには、入場券が必要です。詳しくはAnimeJapan 2026公式サイトをご確認ください。