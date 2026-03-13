【FSGカレッジリーグ国際部日本語科】学生が日本語弁論大会で会長賞を受賞しました！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループのFSGカレッジリーグ国際部は、2026年2月10日に大阪で開催された「日本語学習外国人留学生日本語弁論大会」において、日本語科の学生、ラフォレスト・ジョナサン・ルイスさん（アメリカ／通称：ジェイさん）が、全国専門学校日本語教育協会 会長賞を受賞するという快挙を成し遂げました。

弁論大会では「猫とは何でしょうか」をテーマに、人と向き合うことの大切さや、完璧に分かり合えなくても「分かろうとする姿勢」の尊さについて、心のこもったスピーチを披露しました。

＜日本語弁論大会情報＞

実施日：2026年2月10日（火）

会場：大阪YMCA国際文化センター

大会名「第38回全国専門学校日本語学習外国人留学生日本語弁論大会」

主催：全国専門学校日本語教育協会

後援：文部科学省、日本私立大学協会 、全国専修学校各種学校総連合会 、

（一社）大阪府専修学校各種学校連合会 、（一財）日本語教育振興協会 、（公社）日本語教育学会

＜学生情報＞

氏名：ラフォレスト・ジョナサン・ルイス

性別：男性

国籍：アメリカ合衆国

学校名：国際アート&デザイン大学校日本語科1年生

■学生のコメント

弁論大会が始まる前はとても緊張したけれど、日本語科の先生方に何度も練習に付き合っていただいたおかげで実力を発揮する事が出来ました。今までで一番嬉しかったです。これからの人生でつらい事があったらこの経験を思い出して頑張りたいと思います。このような素晴しい賞をいただきありがとうございました。

■担任のコメント

ジェイさんの心の中にある大きくて抽象的な内容を、聞き手が分かりやすいように具体的に落とし込む事が大変でした。二人三脚でスピーチ内容を考えましたが、まさか会長賞を受賞できるとは思わなかったので、喜びもひとしおでした。

■FSGカレッジリーグ国際部について

福島県郡山市にあるFSGカレッジリーグではこれまでに26の国と地域から600名を超える留学生が学びました。「日本で働きたい」という留学生の夢を全力でサポートします。

所在地：福島県郡山市方八町2-4-1 3F

ＵＲＬ：https://fsg-cl.jp

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

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