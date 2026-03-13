【フジテレビ】森川智之×高橋優斗が横浜DeNAベイスターズ選手・監督へ突撃インタビュー！『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026 開幕直前スペシャル』FODにて独占配信決定！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/20fz （FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、2026年シーズン開幕を前に、横浜DeNAベイスターズの春季キャンプを舞台にしたFODオリジナル番組『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026 開幕直前スペシャル』を、３月15日（日）21時より独占配信することが決定しました。

大のベイスターズファンとして知られる森川智之と高橋優斗が、春季キャンプが行われている沖縄県宜野湾市を舞台に、選手やチームの“今シーズンへの覚悟”に迫る特別番組。ファン目線ならではの視点で、2026年シーズンへの期待と熱気をたっぷりとお届けします。

２月18日（水）には、球団初の主催イベント『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』を開催。球団にゆかりのある豪華ゲストによるライブパフォーマンスやスペシャルトークショーなどが行われ、春季キャンプをさらに盛り上げました。会場は多くのファンで熱気に包まれ、FODでの配信を通じて全国のベイスターズファンにも開幕への期待を届けるイベントとなりました。

そんなキャンプ地の熱気のなか、本番組では選手たちへの突撃インタビューを敢行。番組に登場するのは、昨年『横浜DeNAベイスターズ L!VE2025 BAY BLUE FESTIVAL ～ BAYSTARS FUN! DAYS ～』で熱いトークを繰り広げ、FODの2025シーズン中継を締めくくった大のベイスターズファンとして知られるレジェンド声優・森川智之と、横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO・高橋優斗。筋金入りのベイスターズファンである２人がキャンプ地を訪れ、ファンならではの視点でチームの現在地に迫ります。

舞台となるのは、横浜DeNAベイスターズの春季キャンプが行われる「ユニオンですからスタジアム宜野湾」。ブルペンでの投球練習やメイングラウンドでの打撃練習、室内練習場での個人トレーニングなど、普段なかなか見ることのできないキャンプの舞台裏を体感…の予定でしたが、収録当日はあいにくの雨模様。それでも、ベイスターズへの愛にあふれる２人の熱量は止まりません！練習場を行き来する選手への突撃インタビューでは、キャンプの仕上がりや今シーズンの目標など、ここでしか聞けないリアルな声を紹介。さらに、相川新監督への突撃インタビューも！？キャンプ地ならではの距離感だからこそ引き出された、貴重なトークにも注目です。また、森川と高橋がそれぞれの“ファン目線”で、今季のキープレイヤーや開幕スタメン予想について語り合うトークコーナーも展開。さらに、キャンプ地でしか手に入らない沖縄限定グッズの紹介など、現地ならではの雰囲気やファンの熱気もたっぷりと伝えます。

2026年シーズン開幕を前に、チームと選手たちの覚悟に迫る『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026 開幕直前スペシャル』。ファンだからこそ引き出せた選手たちの本音と、キャンプ地の空気感を余すことなくお届けします！

そして３月27日（金）、本拠地・横浜スタジアムで迎える2026シーズン開幕戦。FODでは、この開幕戦の模様も完全生中継！最高に熱く、最高に青いシーズンのすべてを、ぜひFODでお楽しみください。

『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026 開幕直前スペシャル』配信記念！

森川智之 直筆サイン入りアクリル色紙が当たるチャンス！

応募期間中に専用フォームへ必要事項をご入力いただくだけで、抽選にご参加いただけます。

（ご応募の際にはFODアカウントのメールアドレスなどが必要となります。）

ぜひこの機会にFODに入会して、横浜DeNAベイスターズの“最高に熱く、最高に青いシーズン”をお楽しみください。

■応募期間

３月13日（金）12時～３月31日（火）23時59分

■プレゼント内容

森川智之 直筆サイン入りアクリル色紙 ３名様

■会員限定応募ページ

https://s1.fujitv.co.jp/safe/fujitvplus/fodpremium/form05.html

※本URLはFOD会員限定でアクセス可能です。

※FODにログインのうえ、上記URLをクリックまたはタップすると専用フォームへ遷移します。

■注意事項

※本キャンペーンはFODプレミアム会員の方限定となります。

※当選者は厳正な抽選のもと決定いたします。ご入会された方全員が当選するものではございませんので、あらかじめご了承ください。

※賞品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

◇ 『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026 開幕直前スペシャル』配信概要

■FOD配信 ：３月15日（日）21時～独占配信スタート

※配信スケジュールは予告なく変更になる場合があります。

■出 演 者：森川智之（声優）／高橋優斗（横浜バニラ株式会社CEO）

■U R L ：https://fod.fujitv.co.jp/title/20fz （FOD配信ページ）

◇ FODは横浜DeNAベイスターズを全力応援！

FODでは『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026』をはじめ、『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』、『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026 特別編｜横浜DeNAベイスターズ vs オーストラリア代表 練習試合』と、ベイスターズ関連コンテンツを配信中です。

○『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026』

2026年シーズンのプロ野球「横浜DeNAベイスターズ主催公式戦」全試合をライブ配信！王座奪還へと突き進む新生・横浜DeNAベイスターズの戦いを余すことなくお届けします。

■U R L ：https://fod.fujitv.co.jp/title/30gm/ （FOD配信ページ）

○『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』

２月18日（水）に開催された球団初の主催イベント。球団にゆかりのある豪華ゲストによるライブパフォーマンスやスペシャルトークショーなどが行われ、春季キャンプ地・沖縄を大いに盛り上げました。

■出 演 者：ユニット YAMATY（大和＆HARTY）／ドンデコルテ／相川七瀬（歌手）／森川智之（声

優）／高橋優斗（横浜バニラ株式会社CEO）／的場華鈴（虹のコンキスタドール）／相

川亮二／平良拳太郎／宮城滝太

■U R L ：https://fod.fujitv.co.jp/title/20eu （FOD配信ページ）

※ドンデコルテ スペシャル漫才ステージは、アーカイブ配信はございません。

※相川七瀬 スペシャルライブは、アーカイブ配信はございません。

○『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026 特別編｜横浜DeNAベイスターズ vs オーストラリア代表 練習試合』

横浜DeNAベイスターズとオーストラリア野球界の交流がつないだ特別な一戦。2026年の横浜スタジアム初戦の熱気をお見逃しなく！

■U R L ：https://fod.fujitv.co.jp/title/20fk/ （FOD配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：

https://fod.fujitv.co.jp/f1/register