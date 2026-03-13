『東京パソコンクラブ』発のオリジナルゲーム第2弾 『誰かの心霊写真』発売記念セールを実施
株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田一平）は、テレビ東京にて乃木坂46のメンバーが出演中の『東京パソコンクラブ』(毎週金曜26時)発となる新作ホラーゲーム『誰かの心霊写真』(ストアリンク)を2026年3月6日(金)より、Steam、AppStore、およびGoogle Playにて発売を開始いたしました。
本作の発売を記念し、Steamにおいて期間限定のセールを実施いたします。期間中は本作PC版を10%オフの特別価格で提供するほか、前作『デンパトウ』(ストアリンク)についても50%オフとなるキャンペーンを同時開催いたします。
■セール概要
対象プラットフォーム：Steam
実施期間：2026年3月6日（金）～3月20日（金）予定
対象タイトルおよび価格：
『誰かの心霊写真』：1,080円（税込）※通常価格より10%オフ
『デンパトウ』：490円（税込）※通常価格より50%オフ
■作品概要
ゲーム名：誰かの心霊写真
ジャンル：異変探しホラーゲーム
発売日：2026年3月6日
対応プラットフォーム：Steam、iOS、Android
販売価格：1,200円（税込）
開発：woof株式会社、せをはやみ
ストアリンク(Steam)：https://store.steampowered.com/app/4161640/
■ 番組情報
番組名：東京パソコンクラブ
放送日時：毎週金曜26時
放送局：テレビ東京
出演者：吉田綾乃クリスティー(乃木坂46)、弓木奈於(乃木坂46)、 林瑠奈(乃木坂46)
ナレーション：佐藤璃果(乃木坂46)
プロデューサー：岩下裕一郎(テレビ東京)
<関連リンク>
HP：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/nogi_paso/
TVer：https://tver.jp/series/srem5wd6dj
YouTube：https://www.youtube.com/@nogi_paso
X：https://x.com/nogi_paso
■ 掲載および引用時のお願い
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