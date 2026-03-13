『東京パソコンクラブ』発のオリジナルゲーム第2弾　『誰かの心霊写真』発売記念セールを実施

株式会社テレビ東京ホールディングス

株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田一平）は、テレビ東京にて乃木坂46のメンバーが出演中の『東京パソコンクラブ』(毎週金曜26時)発となる新作ホラーゲーム『誰かの心霊写真』(ストアリンク)を2026年3月6日(金)より、Steam、AppStore、およびGoogle Playにて発売を開始いたしました。

本作の発売を記念し、Steamにおいて期間限定のセールを実施いたします。期間中は本作PC版を10%オフの特別価格で提供するほか、前作『デンパトウ』(ストアリンク)についても50%オフとなるキャンペーンを同時開催いたします。

■セール概要

対象プラットフォーム：Steam

実施期間：2026年3月6日（金）～3月20日（金）予定

対象タイトルおよび価格：

『誰かの心霊写真』：1,080円（税込）※通常価格より10%オフ

『デンパトウ』：490円（税込）※通常価格より50%オフ

■作品概要

ゲーム名：誰かの心霊写真

ジャンル：異変探しホラーゲーム

発売日：2026年3月6日

対応プラットフォーム：Steam、iOS、Android

販売価格：1,200円（税込）

開発：woof株式会社、せをはやみ

ストアリンク(Steam)：https://store.steampowered.com/app/4161640/

■ 番組情報

番組名：東京パソコンクラブ

放送日時：毎週金曜26時

放送局：テレビ東京

出演者：吉田綾乃クリスティー(乃木坂46)、弓木奈於(乃木坂46)、 林瑠奈(乃木坂46)

ナレーション：佐藤璃果(乃木坂46)

プロデューサー：岩下裕一郎(テレビ東京)

<関連リンク>

HP：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/nogi_paso/

TVer：https://tver.jp/series/srem5wd6dj

YouTube：https://www.youtube.com/@nogi_paso

X：https://x.com/nogi_paso

■ 掲載および引用時のお願い

本リリースに掲載しているゲームのスクリーンショット画像については、記事制作・紹介目的の範囲で

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