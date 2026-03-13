卒業制作約2,000作品の頂点が決まる！『DIGITAL FRONTIER GRAND PRIX 2026』LINE CUBE SHIBUYAで開催

デジタルハリウッド株式会社

IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を展開するデジタルハリウッド株式会社 (本社/本校：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：藤井雅徳、学長：杉山知之)は、創立以来続く伝統行事、第31回『DIGITAL FRONTIER GRAND PRIX 2026（2026年度デジタルハリウッド合同入学式／2025年度優秀作品クリエイティブアワード）』（以下、DF2026）を、2026年4月7日(火)にLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて開催いたします。

【DIGITAL FRONTIER GRAND PRIX 2026】

■日時：2026年4月7日（火） 18:00～20:30（予定）

■会場：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） （東京都渋谷区宇田川町1-1／JR他「渋谷」駅、JR「原宿」駅 各徒歩13分）

■参加申込：予約制 ＊一般の方もご参加いただけます。

ご予約はこちら :https://www.dhw.co.jp/df2026/

【DIGITAL FRONTIER GRAND PRIX（DF）とは】

『DIGITAL FRONTIER GRAND PRIX』、通称「DF」は、デジタルハリウッド各校の新入生が一堂に会する「合同入学式」と、前年度の「優秀作品クリエイティブアワード」を同時に開催する、デジタルハリウッドの伝統的なイベントです。

■合同入学式：

大学、大学院、専門スクール、オンラインスクール、STUDIO、G'sなど、デジタルハリウッドが展開する全拠点の新入生が新たな門出を迎えます。

■優秀作品クリエイティブアワード：

CGアニメーション、映像、グラフィックデザイン、アート、インタラクティブコンテンツ、XR、ゲーム、サービス企画、研究論文など、2,000点を超える卒業制作の中から、各分野の最前線で活躍する卒業生審査員によって年間グランプリを決定します。

新入生にとっては、入学初日に先輩たちの最高峰の作品に触れることで、学びのゴールを明確にする貴重な機会となっています。

【2025年度優秀作品クリエイティブアワード／各部門審査員】

世界へ飛躍するクリエイターの登竜門：

本クリエイティブアワードの入賞作品は、これまでに国内外で高く評価されています。

近年では、金森慧氏のフル3DCGアニメーション『ORIGAMI』が、米国アカデミー賞公認「学生アカデミー賞」で日本初の銀賞を受賞、また遠藤奈々氏の『発光アートの開発と表現』がニューヨークやドバイで展示されるなど、本アワードをきっかけに多くの才能が世界へと羽ばたいています。

「優秀作品クリエイティブアワード」では、毎年、アーティストやクリエイター、起業家、研究者など、各分野の最前線で活躍する卒業生・修了生に審査員を務めていただいております。

今年の審査員は次の方々です。

（お名前（現在の所属先／デジタルハリウッドの出身校）の順に掲載）

＜審査員リーダー＞

北沢直樹さん（Furikake Products Inc.／デジタルハリウッド大阪本校）

＜映像部門＞

小宮健太郎さん（Walt Disney Animation Studios／デジタルハリウッド大学）

小山桜さん（株式会社クレンナルー／デジタルハリウッド大学大学院）

三好紀彦さん（STUDIOHIKE Inc.／デジタルハリウッド東京本校）

＜グラフィック部門＞

北沢直樹さん（Furikake Products Inc.／デジタルハリウッド大阪本校）

＊審査員リーダー兼務

八木たな奈さん（株式会社グリー／デジタルハリウッド大学）

＜インタラクティブ部門＞

伊東ケイスケさん（XRアーティスト／デジタルハリウッド東京本校）

須藤絵理香さん（株式会社電通／デジタルハリウッド大学、同大学院、G’s東京）

＜ゲーム部門＞

大河内卓哉さん（NPO法人 カードゲーム文化振興協会／デジタルハリウッド大学）

藤田隼輝さん（株式会社baton／デジタルハリウッド大学）

＜サービス部門＞

橋本華恋さん（キャンプ女子株式会社／G's福岡）

小塚仁篤さん（株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ／デジタルハリウッド大学）

＜研究・論文部門＞

合田美子さん（熊本大学／デジタルハリウッド大学大学院）

高木亜有子さん（湘北短期大学／デジタルハリウッド大学大学院）

＜アート部門＞

稲垣匡人さん（株式会社デイジー／デジタルハリウッド大学大学院、デジタルハリウッド東京本校）

コニシマリさん（メディアアーティスト／デジタルハリウッド大学大学院、G’s東京）

【協賛企業 （2026年3月13日現在）】

今年も多くの企業の皆様にご協賛を賜り、DF2026 を開催する運びとなりました。

協賛企業（2026年3月13日現在）

＜特別協賛／プラチナスポンサー＞

株式会社ベネッセコーポレーション

＜ゴールドスポンサー＞

株式会社aio

デジタルハリウッド校友会

＜シルバースポンサー＞

NECネッツエスアイ株式会社

ショートショート フィルムフェスティバル & アジア

Packe株式会社

＜ブロンズスポンサー＞

バリュークリエーション株式会社

＜ライトスポンサー＞

株式会社クリエイターズマッチ

三井住友カード株式会社

株式会社オーディオストック

■主催

デジタルハリウッド株式会社

https://www.dhw.co.jp/

1994年10月、会社設立と同時に日本初の実践的産学協同のクリエイター養成スクールを開校。

現在、東京と大阪に専門スクール「デジタルハリウッド」と、全国の各都市にWebや動画などが学べるラーニングスタジオ「デジタルハリウッドSTUDIO」を約40拠点、そしてeラーニングによる通信講座「デジハリ・オンラインスクール」を展開。

2004年には日本初、株式会社によるビジネス×ICT×クリエイティブの高度人材育成機関「デジタルハリウッド大学院（専門職）」、翌2005年4月に四年制大学「デジタルハリウッド大学」を開学。

設立以来、デジタルハリウッド全体で10万人以上の卒業生を輩出している。

また、デジタルハリウッド大学開学時より導入している、動画教材と対面授業を組み合わせた「ブレンディッド・ラーニング」のノウハウを活かして、大学・専門学校の教育機関をはじめ塾・障害者支援サービス企業・教育サービス企業向けに、オンライン授業の導入及び活用支援サービス「デジタルハリウッドアカデミー」を国内外に展開。

さらに2015年4月、スタートアップ志望者を対象としたエンジニア養成学校『ジーズアカデミー』を開校し現在東京と福岡に展開。同年11月には、日本初のドローンビジネスとロボットサービス産業の推進を目的とした『デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー』を開校するなど、デジタルコンテンツ業界の人材育成と、産業インキュベーションに力を注ぐ。

2024年10月に設立30周年を迎えた。

2025年2月、ベネッセグループの一員となる。