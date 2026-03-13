松本いちか・倉本すみれ によるアイドルユニット「fleuЯR」が音声で参加するAWAラウンジ特別ラジオ番組を開催！

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年3月14日(土) 22:00～23:00の1時間に渡り、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」で、松本いちか・倉本すみれによるアイドルユニット・fleuЯRが音声で参加する特別ラジオ番組を開催いたします。

今回の番組「好きすぎfleuЯR」は、fleuЯRが生配信でお届けする、ラジオ形式のスペシャルプログラム。昨年5月にリリースされたデビュー曲「好きすぎる」にちなんで、メンバーの松本いちか・倉本すみれの『好き』を詰め込んだ内容で、2人の好きなものにまつわるトークや、少しドキドキ（？）なコーナーまで、盛りだくさんでお送りする“THE アイドル”な番組となる予定です。

また、番組内ではAWAラウンジならではの、ここでしか手に入らないプレゼント企画も実施。

貴重なチャンスをお見逃しなく！

AWAラウンジはどなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、リクエストやアーティストとの交流など、よりお楽しみいただけます。ぜひAWAアプリをダウンロードの上、番組をお楽しみください。

■【本人登場】fleuЯR 特別ラジオ「好きすぎfleuЯR」概要

開催日時：2026年3月14日(土) 21:00～22:00

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。



▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_fleurr_260314



■fleuЯR

松本いちか、倉本すみれによるアイドルプロジェクト。ユニット名は「fleuЯR（ふるーる）」

オフィシャルグッズサイト：https://fleurr.stores.jp/

X：https://x.com/fleurr_official

Instagram：https://www.instagram.com/fleurr___official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@fleurr_official?_r=1&_t=ZS-91Jfz56xHw9(https://www.tiktok.com/@fleurr_official?_r=1&_t=ZS-91Jfz56xHw9)

松本いちか (@MatuMoto_Ich1ka) ：https://x.com/matumoto_ich1ka

倉本すみれ (@kuramotosumire) ：https://x.com/kuramotosumire



■AWA概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億7,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/(https://awa.fm/)

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：Standardプラン（月額 税込980円 ※App Store、Google Play、コンビニ決済は税込1,080円）/ Freeプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日



■URL

AWA：https://awa.fm/(https://awa.fm/)

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855(https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool)

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/(https://awa.fm/download/)

AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/(https://app.awa.fm/lounge/)

AWA最新情報：https://news.awa.fm/(https://news.awa.fm/)

AWA公式X：https://x.com/awa_official(https://x.com/awa_official)

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k(https://lin.ee/21w3f0k)



■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日



■お問い合わせ先

AWA広報担当 press@awa.fm