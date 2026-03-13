世界一の快挙！名古屋東急ホテル・杉本直哉が氷彫刻世界大会で最優秀賞を受賞　作品テーマ『はじめての自転車』に込めた職人の技と家族への想い

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

名古屋東急ホテル（名古屋市中区、総支配人：金子真之）の調理部門所属、杉本直哉が、2026年2月8日（日）に北海道旭川市で開催された「氷彫刻世界大会」において、個人戦の最高栄誉である「最優秀賞（内閣総理大臣賞）」および「秀江賞」を受賞いたしました。本大会は、日本国内で唯一開催される氷彫刻の国際大会であり、杉本は氷柱8本（約1トン）を使い、限られた競技時間の中で技術力・芸術性・完成度を極めた作品を作り上げ世界一の称号を手にしました。

杉本は名古屋東急ホテルの調理部門メインキッチンに所属し、宴会料理などを担当する料理人です。ホテルの宴席やイベントを華やかに彩る装飾技術の一つとして氷彫刻にも取り組み、日頃から技術の研鑽を重ねています。

■受賞作品「はじめての自転車」について

今回の受賞作「はじめての自転車」は、自身の子供が夢中で自転車を漕ぎ出す瞬間、その一瞬の躍動感と喜びを氷で表現したものです。繊細な技術が求められるディテールと、家族への想いが込められた温かみのある造形が特長です。

競技形式は、1m×53cm×26cm（約135kg）の氷柱を個人戦では8本使用。日頃の業務で培った高度な技術力と、ストーリー性のある表現を一つの作品として昇華させました。

作品デッサン（本人作）■受賞者コメント：杉本 直哉

「このような栄誉ある賞をいただき、身の引き締まる思いです。自分の子供が夢中で自転車を漕いでいる姿をイメージし、その一瞬の躍動感を形にしました。日頃から支えてくれる家族そして切磋琢磨し合える職場の仲間に感謝し、この経験をお客様へのさらなるおもてなしへと繋げていきたいです。」

■杉本 直哉（すぎもとなおや）略歴

・生年月日：1988年11月生まれ

・経歴：2009年4月 名古屋東急ホテル入社

・主な受賞歴

＜世界・全国大会＞

2020年 国宝松本城氷彫フェスティバル2020 ワールドチャンピオンシップ 銅賞

2024年 氷彫刻世界大会 NPO法人日本彫刻会 会長賞 第53回 全国氷彫刻展夏季大会 台東区長賞

2025年 第54回 全国氷彫刻展夏季大阪大会 NPO法人日本彫刻会 会長賞

2026年 第20回 全国氷彫刻展冬季帯広大会 帯広商工会議所青年部会長賞

＜地方大会＞

2023年 第30回 氷彫刻岐阜大会 岐阜市長賞

第45回 大須観音万松寺通り商店街 氷の彫刻コンクール 愛知県知事賞

2024年 中部氷彫刻展 第44回大会 愛知県知事賞

第46回 大須観音万松寺通り商店街 氷の彫刻コンクール 愛知県知事賞

2025年 第32回 氷彫刻岐阜大会 岐阜市長賞

中部氷彫刻展 第45回大会 愛知県知事賞

第47回 大須観音万松寺通り商店街 氷の彫刻コンクール 愛知県知事賞

【名古屋東急ホテル】

<ヨーロピアンエレガンス>をコンセプトに、瀟洒なインテリアでまとめられたゲストルームは564室。いずれのお部屋も、ゆとりのスペースと落ち着いた色調のインテリアに爽やかな気品を漂わせて、深いくつろぎをご提供いたします。

また、エグゼクティブフロアにご宿泊のお客様だけがご利用いただける特別な空間「エグゼクティブ ビジネスサロン」ではVIPの皆さまに相応しいおもてなしをお約束いたします。

住所：愛知県名古屋市中区栄四丁目6番8号

アクセス：名古屋市営地下鉄栄駅12番出口より徒歩5分

名古屋東急ホテル公式HP :https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/index.html