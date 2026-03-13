【gelato pique cafe】桜といちごで彩る春のご褒美 “Sakura＆Strawberry”フェアを開催！華やかなモンブランクレープと、ソフトクリーム、ドリンク2種の全4商品が登場

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は桜といちごで春を彩るシーズナルフェア“Sakura＆Strawberry”を2026年3月19日(木)～2026年4月15日(水)に開催いたします。

春の訪れを感じさせる“桜といちご”をテーマにした期間限定フェア“Sakura＆Strawberry”を開催いたします。甘酸っぱいいちごのフレッシュな味わいに、やさしく香る桜の風味を重ねた、見た目にも華やかなラインアップが登場。

モンブラン仕立ての華やかなクレープをはじめ、香ばしいほうじ茶と桜が調和するティーラテ、そしてご好評につき継続販売となるいちごミルクソフトとスムージーまで、春気分を高める全4商品をご用意しました。

味わい、香り、彩りのすべてで春を感じていただける、今だけの特別なフェアです。

・いちごと桜のモンブランクレープ \1,290

春の訪れを感じさせる、いちごと桜を主役にした華やかなモンブランクレープ。

トップには、やさしい甘さの桜あんクリームをモンブラン状にたっぷりと絞り、ふんわり軽やかなホイップクリームとみずみずしいいちごをトッピング。見た目も春らしい一品に仕上げました。

クレープの中には、コクのあるミルククリームと濃厚なカスタードクリーム、果肉感を残したいちごのコンポート、そしてサクサクとしたパイを重ねています。

なめらかさ、甘酸っぱさ、軽やかな食感が重なり合い、ひと口ごとに異なる味わいと食感をお楽しみいただけます。

・いちごと桜のほうじ茶ティーラテ \890

香ばしいほうじ茶の深みと、いちごと桜の華やかさが重なり合う春限定のティーラテ。ベースには、やさしい甘さとコクを添えるバタースコッチシロップを加え、ほうじ茶の香りをより引き立てる味わいに仕上げました。

トップには口どけなめらかなエスプーマホイップをふんわりとのせ、甘酸っぱいいちごソースをとろりとかけてアクセントに。仕上げに桜の形の求肥をあしらい、見た目も愛らしい一杯に仕上げました。

・いちごミルクソフト \740

前回の“Strawberry”フェアでご好評をいただいた「いちごミルクソフト」が、今回のフェアに引き続き登場いたします。いちごとミルクを合わせたやさしい甘さのソフトクリームは、ほんのりピンク色の可愛らしい見た目も魅力。なめらかな口どけとともに、いちごのやわらかな風味が広がります。

仕上げにフレッシュないちごをトッピングし、より華やかな味わいに。春らしい彩りとともにお楽しみいただける逸品です。

・いちごミルクスムージー \890

ご好評をいただいた「いちごミルクスムージー」も引き続き販売いたします。

甘酸っぱいいちごとまろやかなミルクを合わせた、やさしい味わいのスムージー。ベースのなめらかな口あたりに、果肉感を残したいちごのコンポートを重ね、味わいに奥行きをもたせました。

仕上げには、ふんわり軽やかなエスプーマホイップをトッピング。さらに、サクッとした食感が楽しいドライフランボワーズを散らし、味わいと食感のアクセントをプラス。見た目にも華やかな、春らしい一杯に仕上げています。

※いちごミルクソフトクリームは限定店舗でのご提供となります。

※ドリンクの提供は紙コップまたはプラコップとなります。

※表記は全て税込み価格です。

※各店舗、各日数量限定となります。

■販売期間：2026年3月19日(木)～2026年4月15日(水)

■販売店舗：全店

＊印のある店舗に限り、いちごミルクソフトクリームのお取り扱いがございます。



≪gelato pique cafe≫

＊渋谷ヒカリエ店

・玉川高島屋S・C店

＊表参道ヒルズ店

＊池袋サンシャインシティ店

＊ルミネ立川店

・三井アウトレットパーク 幕張店

＊御殿場プレミアム・アウトレット店

・佐野プレミアム・アウトレット

＊神戸三田プレミアム・アウトレット店

＊三井アウトレットパーク 大阪門真店

＊松坂屋名古屋店

＊mozoワンダーシティ店

＊三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

・金沢フォーラス店

・香林坊アトリオ店

＊ソラリアプラザ店

＊沖縄アウトレット あしびなー店

≪gelato pique cafe creperie≫

・アトレ恵比寿店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

＊三井アウトレットパーク 木更津店

＊三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

＊ルミネ池袋店

＊三井アウトレットパーク 仙台港店

＊酒々井プレミアム・アウトレット店

＊土岐プレミアム・アウトレット店

＊鳥栖プレミアム・アウトレット店

ジェラート ピケ カフェ

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/) オンラインストア(https://usagi-online.com/brand/gelatopiquecafe/)

株式会社マッシュフードラボ

ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。

そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

https://www.mashfoodlab.com/