【gelato pique cafe】桜といちごで彩る春のご褒美 “Sakura＆Strawberry”フェアを開催！華やかなモンブランクレープと、ソフトクリーム、ドリンク2種の全4商品が登場

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株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は桜といちごで春を彩るシーズナルフェア“Sakura＆Strawberry”を2026年3月19日(木)～2026年4月15日(水)に開催いたします。





春の訪れを感じさせる“桜といちご”をテーマにした期間限定フェア“Sakura＆Strawberry”を開催いたします。甘酸っぱいいちごのフレッシュな味わいに、やさしく香る桜の風味を重ねた、見た目にも華やかなラインアップが登場。
モンブラン仕立ての華やかなクレープをはじめ、香ばしいほうじ茶と桜が調和するティーラテ、そしてご好評につき継続販売となるいちごミルクソフトとスムージーまで、春気分を高める全4商品をご用意しました。
味わい、香り、彩りのすべてで春を感じていただける、今だけの特別なフェアです。





・いちごと桜のモンブランクレープ　\1,290


春の訪れを感じさせる、いちごと桜を主役にした華やかなモンブランクレープ。
トップには、やさしい甘さの桜あんクリームをモンブラン状にたっぷりと絞り、ふんわり軽やかなホイップクリームとみずみずしいいちごをトッピング。見た目も春らしい一品に仕上げました。
クレープの中には、コクのあるミルククリームと濃厚なカスタードクリーム、果肉感を残したいちごのコンポート、そしてサクサクとしたパイを重ねています。
なめらかさ、甘酸っぱさ、軽やかな食感が重なり合い、ひと口ごとに異なる味わいと食感をお楽しみいただけます。





・いちごと桜のほうじ茶ティーラテ　\890


香ばしいほうじ茶の深みと、いちごと桜の華やかさが重なり合う春限定のティーラテ。ベースには、やさしい甘さとコクを添えるバタースコッチシロップを加え、ほうじ茶の香りをより引き立てる味わいに仕上げました。
トップには口どけなめらかなエスプーマホイップをふんわりとのせ、甘酸っぱいいちごソースをとろりとかけてアクセントに。仕上げに桜の形の求肥をあしらい、見た目も愛らしい一杯に仕上げました。





・いちごミルクソフト　\740


前回の“Strawberry”フェアでご好評をいただいた「いちごミルクソフト」が、今回のフェアに引き続き登場いたします。いちごとミルクを合わせたやさしい甘さのソフトクリームは、ほんのりピンク色の可愛らしい見た目も魅力。なめらかな口どけとともに、いちごのやわらかな風味が広がります。
仕上げにフレッシュないちごをトッピングし、より華やかな味わいに。春らしい彩りとともにお楽しみいただける逸品です。





・いちごミルクスムージー　\890


ご好評をいただいた「いちごミルクスムージー」も引き続き販売いたします。
甘酸っぱいいちごとまろやかなミルクを合わせた、やさしい味わいのスムージー。ベースのなめらかな口あたりに、果肉感を残したいちごのコンポートを重ね、味わいに奥行きをもたせました。
仕上げには、ふんわり軽やかなエスプーマホイップをトッピング。さらに、サクッとした食感が楽しいドライフランボワーズを散らし、味わいと食感のアクセントをプラス。見た目にも華やかな、春らしい一杯に仕上げています。




※いちごミルクソフトクリームは限定店舗でのご提供となります。


※ドリンクの提供は紙コップまたはプラコップとなります。


※表記は全て税込み価格です。


※各店舗、各日数量限定となります。




■販売期間：2026年3月19日(木)～2026年4月15日(水)


■販売店舗：全店


＊印のある店舗に限り、いちごミルクソフトクリームのお取り扱いがございます。



≪gelato pique cafe≫


＊渋谷ヒカリエ店


・玉川高島屋S・C店


＊表参道ヒルズ店


＊池袋サンシャインシティ店


＊ルミネ立川店


・三井アウトレットパーク 幕張店


＊御殿場プレミアム・アウトレット店


・佐野プレミアム・アウトレット


＊神戸三田プレミアム・アウトレット店


＊三井アウトレットパーク 大阪門真店


＊松坂屋名古屋店


＊mozoワンダーシティ店


＊三井アウトレットパーク 北陸小矢部店


・金沢フォーラス店


・香林坊アトリオ店


＊ソラリアプラザ店


＊沖縄アウトレット あしびなー店


≪gelato pique cafe creperie≫


・アトレ恵比寿店


・御殿場プレミアム・アウトレット店


＊三井アウトレットパーク 木更津店


＊三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店


＊ルミネ池袋店


＊三井アウトレットパーク 仙台港店


＊酒々井プレミアム・アウトレット店


＊土岐プレミアム・アウトレット店


＊鳥栖プレミアム・アウトレット店



ジェラート ピケ カフェ


“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。


ホームページ(https://pique-cafe.com/)　Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/)　オンラインストア(https://usagi-online.com/brand/gelatopiquecafe/)



株式会社マッシュフードラボ


ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。
そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。


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