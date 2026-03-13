【御城プロジェクト:RE】【祝10周年】公式生放送【第28回】が3月22日に放送決定！最新アップデート情報の発表や、「城プロ:RE殿の主張川柳」のアフレココーナーも！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESの『御城プロジェクト:RE(以下、城プロ:RE)』において、3月22日（日）19時00分より、10周年を記念した、第28回公式生放送を配信することをお知らせいたします。

▼番組概要

10周年を迎える城プロ:REの第28回目になる公式生放送を配信いたします！

城プロ:REにまつわる御城解説や、クイズをはじめ、

10年のデータ振り返りやプレゼント企画

出演声優様による殿の主張川柳の発表、今後のアップデート予定の発表などなど、

盛りだくさんでお届けいたします！

今回は10周年を記念した特別企画を生放送にて実施予定！

豪華プレゼントが当たる大抽選会、リポストキャンペーンはもちろん、

視聴者参加型の企画や新しい形式でのプレゼントコーナーも予定しています。

リアルタイムでのご視聴をいただきたい内容が盛りだくさんですので、お楽しみに！

番組名：祝10周年！御城プロジェクト:RE 公式生放送！【第28回】

放送日時：2026年3月22日（日）19時00分～

▼番組視聴ページ

ニコ生：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350020553

YouTube Live：https://www.youtube.com/live/GLrq0nHaq0s

▼出演者情報

・アメリカザリガニ 平井善之（芸人）

・今井麻美（声優）

・儀武ゆう子（声優）

・桑原由気（声優）

・日高里菜（声優）

・れきしクン（歴史ナビゲーター・歴史作家）



※出演者情報の掲載は五十音順、敬称略

▼「城プロ:RE殿の主張川柳」大募集！

ご好評をいただいております「川柳」を今回も開催！

選ばれた作品を出演者が発表！

さらに！ 採用となった作品は、声優様のサインを入れた記念品を後日川柳投稿者様にプレゼントいたします！

今回のお題は城プロ:REにまつわる「殿の主張川柳」！

ゲーム中のエピソードや過去の生放送のエピソードでも、

城プロ:REに関係あればなんでもOKです！！

※殿＝プレイヤーの皆様としてご応募ください。

例）柳川城 いつまでもそばに いて欲しい

例）本陣を どうしてそこに 陣取るの？

応募方法、期間など詳細は下記をご確認ください。

皆様からのご応募をお待ちしております！

・受付期間

2026年3月13日（金）12時00分～2026年3月15日（日）23時59分まで

・応募方法

下記応募フォームから注意事項をご確認いただき、必要事項をご入力の上ご応募ください。

フォームURL：https://forms.gle/qGWHUqagNc2aHo3W6

・注意事項

※公序良俗に反する内容の投稿はお控えください。

※時間の関係上、全ての応募いただいた内容を発表はいたしません。

※採用された方には放送後、応募時にいただきましたご連絡先にご連絡いたします。

※ご入力いただきました内容に不備がある場合には、プレゼント発送の対象外とさせていただきます。

※本企画でのお題やご回答は公式設定ではない場合がございます。

※その他、運営側が不適切と判断した作品は選考対象外とさせていただく場合がございます。

・発表

2026年3月22日（日）19時からの公式生放送内にて発表予定！

▼10周年記念 城プロ:REアンケート実施！

10周年を記念して、城プロ:REにまつわるアンケートを実施いたします！

アンケート結果は2026年3月22日（日）の生放送内にて発表！

ぜひご参加ください♪

・アンケートページ

https://forms.gle/VN4QZGeh3URrvqHYA

・募集期間

2026年3月15日（日）23時59分まで

・注意事項

アンケートページ内の注意事項をご確認の上ご参加ください。

アンケートの回答はお一人様1回までとさせていただきます。

※本番組は新型コロナウィルスの影響により、番組内容が急遽変更・中止になる場合がございます。

■『御城プロジェクト:RE～CASTLE DEFENSE～』

DMM GAMESが贈る本格的タワーディフェンスRPGです。

兜（敵）たちに対抗できる城娘たちの殿となり、天下統一を目指します。

城娘はバトル中、かわいいドット絵となり、巨大化・特技・計略を駆使して本陣と殿を守ります。

さらに城娘たちに贈り物を贈ることで、パワーアップしていくとともにイベントが発生し、彼女たちの意外な一面を見ることができます。

個性的な城娘たちと天下統一を目指す旅が殿（あなた）を待っています。

▼公式サイト

https://oshirore-dmmgames.com/

▼ゲームページ

http://games.dmm.com/detail/oshirore/

▼Google Playストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.oshirore

▼App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1303315539

▼公式Ｘアカウント

https://x.com/shiropro_staff

▼公式動画

https://www.youtube.com/watch?v=4Ipmt4z-ilc

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