【琥珀ねね】×ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ発売決定！！

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション




大人気ユキヒョウVTuber・琥珀ねねがヴィレッジヴァンガードとコラボ決定！❄


今回のコラボでは、ASMR配信のおともにぴったりなクッションをはじめ、ここでしか手に入らない特別なコラボグッズが登場します！


イラストは大人気イラストレーター「ぴこぴこぐらむ」先生による新規描き下ろしイラスト！


かわいさたっぷりのグッズをぜひお迎えください


【商品詳細】



■【琥珀ねね】VVコラボセット　\22,580 (税込)





■【琥珀ねね】アクリルフィギュア　全2種　各\2,400 (税込)




【サイズ】約H89×W77ｍｍ


【素材】アクリル



■【琥珀ねね】クッション　\6,600 (税込)




【サイズ】H45×W45cm


【素材】ポリエステル



■【琥珀ねね】トレーディングステッカー　全4種ランダム　《単品》\600 (税込)


■【琥珀ねね】トレーディングステッカー《4種セット》　\2,400 (税込)




【サイズ】約H75×Ｗ50ｍｍ程度


【素材】PET



■【琥珀ねね】アクリルスマホスタンド　\1,980 (税込)




【サイズ】H150×W70ｍｍ


【素材】アクリル



■【琥珀ねね】缶バッジ　全2種　各\600 (税込)




【サイズ】直径57ｍｍ


【素材】ブリキ



■【琥珀ねね】Tシャツ　全2種　各\6,000 (税込)




【サイズ】M,L,XL


【素材】綿



■【琥珀ねね】POP風アクリルバッジ　全2種　各\1,400 (税込)




【サイズ】約H54×W75ｍｍ


【素材】アクリル、鉄、プラスチック



■【琥珀ねね】アクリルキーホルダー　全2種　各\1,400 (税込)




【サイズ】約H67×W56ｍｍ


【素材】アクリル、鉄


【受注販売期間】



2026年3月13日（金）12：00～2026年3月29日（日）23：59


※「コンビニ先払い」をご希望の場合、3月26日（木）21：00までにご注文ください。


※ご指定のコンビニ店頭にて3月29日（日）23：59までにお支払いください。


【お届け予定日】



2026年5月中旬～5月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22236/


【関連リンク】



▼『琥珀ねね』YouTube


https://www.youtube.com/@kohakunene


▼『琥珀ねね』X


https://x.com/kohaku_nene


▼『ぴこぴこぐらむ』X


https://x.com/mohu_san_day



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


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■公式X


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TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）