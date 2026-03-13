【琥珀ねね】×ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ発売決定！！
大人気ユキヒョウVTuber・琥珀ねねがヴィレッジヴァンガードとコラボ決定！❄
今回のコラボでは、ASMR配信のおともにぴったりなクッションをはじめ、ここでしか手に入らない特別なコラボグッズが登場します！
イラストは大人気イラストレーター「ぴこぴこぐらむ」先生による新規描き下ろしイラスト！
かわいさたっぷりのグッズをぜひお迎えください
【商品詳細】
■【琥珀ねね】VVコラボセット \22,580 (税込)
■【琥珀ねね】アクリルフィギュア 全2種 各\2,400 (税込)
【サイズ】約H89×W77ｍｍ
【素材】アクリル
■【琥珀ねね】クッション \6,600 (税込)
【サイズ】H45×W45cm
【素材】ポリエステル
■【琥珀ねね】トレーディングステッカー 全4種ランダム 《単品》\600 (税込)
■【琥珀ねね】トレーディングステッカー《4種セット》 \2,400 (税込)
【サイズ】約H75×Ｗ50ｍｍ程度
【素材】PET
■【琥珀ねね】アクリルスマホスタンド \1,980 (税込)
【サイズ】H150×W70ｍｍ
【素材】アクリル
■【琥珀ねね】缶バッジ 全2種 各\600 (税込)
【サイズ】直径57ｍｍ
【素材】ブリキ
■【琥珀ねね】Tシャツ 全2種 各\6,000 (税込)
【サイズ】M,L,XL
【素材】綿
■【琥珀ねね】POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,400 (税込)
【サイズ】約H54×W75ｍｍ
【素材】アクリル、鉄、プラスチック
■【琥珀ねね】アクリルキーホルダー 全2種 各\1,400 (税込)
【サイズ】約H67×W56ｍｍ
【素材】アクリル、鉄
【受注販売期間】
2026年3月13日（金）12：00～2026年3月29日（日）23：59
※「コンビニ先払い」をご希望の場合、3月26日（木）21：00までにご注文ください。
※ご指定のコンビニ店頭にて3月29日（日）23：59までにお支払いください。
【お届け予定日】
2026年5月中旬～5月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22236/
【関連リンク】
▼『琥珀ねね』YouTube
https://www.youtube.com/@kohakunene
▼『琥珀ねね』X
https://x.com/kohaku_nene
▼『ぴこぴこぐらむ』X
https://x.com/mohu_san_day
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
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■公式X
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■公式Instagram
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【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）