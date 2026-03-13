【琥珀ねね】×ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

大人気ユキヒョウVTuber・琥珀ねねがヴィレッジヴァンガードとコラボ決定！❄

今回のコラボでは、ASMR配信のおともにぴったりなクッションをはじめ、ここでしか手に入らない特別なコラボグッズが登場します！

イラストは大人気イラストレーター「ぴこぴこぐらむ」先生による新規描き下ろしイラスト！

かわいさたっぷりのグッズをぜひお迎えください

【商品詳細】

■【琥珀ねね】VVコラボセット \22,580 (税込)

■【琥珀ねね】アクリルフィギュア 全2種 各\2,400 (税込)

【サイズ】約H89×W77ｍｍ

【素材】アクリル

■【琥珀ねね】クッション \6,600 (税込)

【サイズ】H45×W45cm

【素材】ポリエステル

■【琥珀ねね】トレーディングステッカー 全4種ランダム 《単品》\600 (税込)

■【琥珀ねね】トレーディングステッカー《4種セット》 \2,400 (税込)

【サイズ】約H75×Ｗ50ｍｍ程度

【素材】PET

■【琥珀ねね】アクリルスマホスタンド \1,980 (税込)

【サイズ】H150×W70ｍｍ

【素材】アクリル

■【琥珀ねね】缶バッジ 全2種 各\600 (税込)

【サイズ】直径57ｍｍ

【素材】ブリキ

■【琥珀ねね】Tシャツ 全2種 各\6,000 (税込)

【サイズ】M,L,XL

【素材】綿

■【琥珀ねね】POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,400 (税込)

【サイズ】約H54×W75ｍｍ

【素材】アクリル、鉄、プラスチック

■【琥珀ねね】アクリルキーホルダー 全2種 各\1,400 (税込)

【サイズ】約H67×W56ｍｍ

【素材】アクリル、鉄

【受注販売期間】

2026年3月13日（金）12：00～2026年3月29日（日）23：59

※「コンビニ先払い」をご希望の場合、3月26日（木）21：00までにご注文ください。

※ご指定のコンビニ店頭にて3月29日（日）23：59までにお支払いください。

【お届け予定日】

2026年5月中旬～5月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22236/

【関連リンク】

▼『琥珀ねね』YouTube

https://www.youtube.com/@kohakunene

▼『琥珀ねね』X

https://x.com/kohaku_nene

▼『ぴこぴこぐらむ』X

https://x.com/mohu_san_day

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

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■公式X

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■公式Instagram

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【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）