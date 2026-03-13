歌舞伎を楽しみたいあなたへ！『サンリオキャラクターズと学ぶ！はじめての歌舞伎』＜予約開始＞

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月13日に『サンリオキャラクターズと学ぶ！はじめての歌舞伎』（2026年7月16日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

昨今、映画や新作の興行などで話題の歌舞伎。

そんな歌舞伎を「人生で一度は生で観てみたい！」「難しいと感じていたけれど、もう一度観てみようかな？」と思っているあなたを応援する、かわいくてわかりやすい歌舞伎のガイドブック『サンリオキャラクターズと学ぶ！はじめての歌舞伎』の発売が決定。予約販売を開始しました。

●サンリオキャラクターズが歌舞伎役者に!?

本書オリジナルの、歌舞伎役者風の豪華な衣装を着こなしたハローキティ、ディアダニエル、ポムポムプリン、バッドばつ丸、シナモロール、ポチャッコ、マイメロディ、クロミの8キャラクターが登場。各キャラクターの色や好きなもの、モチーフが特徴的な着物がポイントです。

サンリオキャラクターズは各章のガイド役として登場し、あなたのはじめての歌舞伎観劇を応援してくれます。ハローキティたちのかわいい＆かっこいい姿に、ぜひご期待ください！

●歌舞伎観劇がもっと楽しくなる！ ポップなガイドブック

歌舞伎初心者が持つ疑問を、たくさんのイラストとわかりやすい解説でサクサク解決。「歌舞伎を観に行くまでに知っておいたほうがいいマナーは？」「初心者が見るのにおすすめの演目は？」「どんな服装で行けばいい？」など、ページをめくるごとに疑問と解説が交互に出てくる一問一答形式で、時間がない方や情報を早く知りたいときにも最適です。

「歌舞伎を観に行くまで」「歌舞伎の基本」「歌舞伎の主なキャラクター」「歌舞伎の有名作品」の4つのトピックを網羅しており、この一冊を読めば歌舞伎観劇がもっと楽しいものになるはず！ 初観劇後も、充実した解説やコラムのおかげで2度目、3度目の観劇が楽しみになること間違いなしです。

●サンリオピューロランド「ＫＡＷＡＩＩ ＫＡＢＵＫＩ～ハローキティ一座の桃太郎～」情報や、武中雅人氏×小巻亜矢氏の対談を掲載！

2018年からサンリオピューロランドで大人気上演中の「ＫＡＷＡＩＩ ＫＡＢＵＫＩ ～ハローキティ一座の桃太郎～」。本書ではその見どころや、歌舞伎にゃんバサダー「かぶきにゃんたろう」をご紹介します。

さらに、「ＫＡＷＡＩＩ ＫＡＢＵＫＩ ～ハローキティ一座の桃太郎～」スーパーバイザーであり新橋演舞場株式会社代表取締役社長の武中雅人氏と、サンリオピューロランドを運営する株式会社サンリオエンターテイメント代表取締役社長の小巻亜矢氏による対談＆インタビューを掲載！ 歌舞伎をはじめて観る方への想いやメッセージが詰まった記事となっています。

どうぞお楽しみに！

［商品概要］

■『サンリオキャラクターズと学ぶ！はじめての歌舞伎』

著：関亜弓

定価：1,540円（税込）

発売予定日：2026年7月16日

判型：A5／96ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-407104-9

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340710400(https://hon.gakken.jp/book/1340710400)

【本書のご予約はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/405407104X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405407104X/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18564591/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18564591/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開