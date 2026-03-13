【新商品】いよいよ自分で決めたくない貴方へ…「運命のコイン4」が3月13日(金)より全国のカプセルトイコーナーで発売！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、カプセルトイブランド『ブシカプ！』から、「運命のコイン4」を全国のカプセルトイコーナーにて2026年3月13日(金)より販売開始したことをお知らせいたします。




「運命のコイン4」商品概要

種類：全8種


価格：300円（税込）


サイズ：直径約35mm　厚さ3mm


素材：ダイキャスト製


商品ページ：https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9836/


企画・デザイン：ザリガニワークス





いよいよ自分で決めたくない貴方へ…運命のコイン第4弾！

迷いがちな2択をコインに委ねる！人気シリーズ「運命のコイン」最新作が登場。


「急ぐ」⇄「寝る」など定番の2択から、「佐藤」⇄「鈴木」など特殊な2択までラインナップ！




自分で決めたくない時も大丈夫。


いざ運命のコインに選択を委ねましょう！



急ぐ⇄寝る

仕事をなめるな！⇄自分をたいせつにして


課金する⇄課金しない

甘いの⇄しょっぱいの


メイク⇄すっぴん

推し⇄恋人


佐藤⇄鈴木

ひとりで⇄みんなで


「運命のコイン4」は3月6日(金)より、全国のカプセルトイコーナーにて順次販売開始いたします。


企画クリエイター紹介『ザリガニワークス』



「コレジャナイロボ」や「自爆ボタン」、「土下座ストラップ」「運命のコイン」など、ユーザーの想像力を刺激する玩具の企画開発、デザインを軸にしながら、キャラクターデザイン、作詞作曲、ストーリー執筆等、ジャンルにとらわれないコンテンツ制作を広く展開する、たった二人のマルチクリエイティブ会社。コレジャナイロボは2008年度グッドデザイン賞を受賞。




▼ザリガニワークス　公式サイト


http://www.zariganiworks.co.jp/


ブシカプ！とは



「カプっと、わくわく！」を合言葉にブシロードクリエイティブがおくるカプセルトイブランド「ブシカプ！」。


アニメ・ゲーム作品などのキャラクター商品から、クリエイターコラボ、オリジナルシリーズまで、わくわくが詰まったアイテムをお届け！




▼公式サイト


https://capsule.bushiroad-creative.com/




▼公式X（旧Twitter）


https://x.com/bushi_capsule




▼公式Instagram


https://www.instagram.com/bushiroad_capsule/




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