【新商品】いよいよ自分で決めたくない貴方へ…「運命のコイン4」が3月13日(金)より全国のカプセルトイコーナーで発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、カプセルトイブランド『ブシカプ！』から、「運命のコイン4」を全国のカプセルトイコーナーにて2026年3月13日(金)より販売開始したことをお知らせいたします。
「運命のコイン4」商品概要
種類：全8種
価格：300円（税込）
サイズ：直径約35mm 厚さ3mm
素材：ダイキャスト製
商品ページ：https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9836/
企画・デザイン：ザリガニワークス
いよいよ自分で決めたくない貴方へ…運命のコイン第4弾！
迷いがちな2択をコインに委ねる！人気シリーズ「運命のコイン」最新作が登場。
「急ぐ」⇄「寝る」など定番の2択から、「佐藤」⇄「鈴木」など特殊な2択までラインナップ！
自分で決めたくない時も大丈夫。
いざ運命のコインに選択を委ねましょう！
急ぐ⇄寝る
仕事をなめるな！⇄自分をたいせつにして
課金する⇄課金しない
甘いの⇄しょっぱいの
メイク⇄すっぴん
推し⇄恋人
佐藤⇄鈴木
ひとりで⇄みんなで
「運命のコイン4」は3月6日(金)より、全国のカプセルトイコーナーにて順次販売開始いたします。
企画クリエイター紹介『ザリガニワークス』
「コレジャナイロボ」や「自爆ボタン」、「土下座ストラップ」「運命のコイン」など、ユーザーの想像力を刺激する玩具の企画開発、デザインを軸にしながら、キャラクターデザイン、作詞作曲、ストーリー執筆等、ジャンルにとらわれないコンテンツ制作を広く展開する、たった二人のマルチクリエイティブ会社。コレジャナイロボは2008年度グッドデザイン賞を受賞。
▼ザリガニワークス 公式サイト
http://www.zariganiworks.co.jp/
ブシカプ！とは
「カプっと、わくわく！」を合言葉にブシロードクリエイティブがおくるカプセルトイブランド「ブシカプ！」。
アニメ・ゲーム作品などのキャラクター商品から、クリエイターコラボ、オリジナルシリーズまで、わくわくが詰まったアイテムをお届け！
▼公式サイト
https://capsule.bushiroad-creative.com/
▼公式X（旧Twitter）
https://x.com/bushi_capsule
▼公式Instagram
https://www.instagram.com/bushiroad_capsule/
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします
(C)zariganiworks