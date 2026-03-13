NIKE MLBキャップが日本初上陸！　MLB公式オンラインショップ他で3/26（木）より販売開始

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営する Fanatics Inc. の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、MLB公式ライセンスの NIKE製ヘッドウェアコレクションを、2026年3月26日（木）より日本で初めてMLB公式オンラインショップ（以下「MLB SHOP」）ほかで販売開始いたします。

本コレクションは、これまで日本国内では一般販売されていなかった、アメリカ市場で展開されているNIKE MLBヘッドウェアラインを、日本のファンに向けて初めて公式に展開するものです。快適な着用感と日常使いしやすいデザインを兼ね備え、シーズンを問わず着用いただけます。MLB全30球団それぞれのアイデンティティを反映した、新たなキャップスタイルを提案します。

■販売サイト

・MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

■取り扱い店舗

atmos 各店/fut. 佐原 小野川店/GCららぽーと堺店/Gifthat 各店/JOURNAL STANDARD 各店/MFC STORE 各店/NAVY ららぽーと愛知東郷店/NIKE オンラインストア/NIKE ストア 各店/SOUVENIRS 各店/Super Sports XEBIO 各店/The Apartment/THE SECOND BASE by Flava なんばウォーク北通り店/THE STAND/VISIT JOURNAL STANDARD/スポーツデポ・アルペン 各店/上野アメリカ屋

※各店でのお取り扱い状況は、店舗にお問い合わせください

■商品情報

NIKE CLUB UNSTRUCTURED TRUCKER CAP

価格｜4,500円（税込）

NIKE CLUB UNSTRUCTURED ORGANIC COTTON CAP

価格｜4,500円（税込）～4,800円（税込）

NIKE CLUB UNSTRUCTURED ORGANIC COTTON CAP

価格｜4,500～4,800円（税込）

NIKE PRIMETIME Dri-FIT RISE STRUCTURED SWOOSHFLEX CAP

価格｜4,500円（税込）

NIKE PRIMETIME CLUB UNSTRUCTURED ORGANIC COTTON CAP

価格｜4,500円（税込）

NIKE CLUB UNSTRUCTURED TRUCKER CAP

価格｜4,500円（税込）

※画像はイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジング・ディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

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