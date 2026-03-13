ゲーム『BUSTAFELLOWS』全世界累計販売本数20万本突破のお知らせ

株式会社文化放送エクステンド

株式会社文化放送エクステンド（本社：東京都港区／代表：内田浩之）は、シネマティックアドベンチャーゲーム『BUSTAFELLOWS』が、日本語版、英語版、中国語版を合わせた全世界累計販売本数が20万本を突破したことをお知らせいたします。

『BUSTAFELLOWS』は文化放送エクステンドの女性向けコンテンツブランド「eXtend」から4作目にリリースされた作品で、「映画を遊ぶ」というコンセプトのもと作られたシネマティックアドベンチャーゲームです。

本作では、アメリカの架空の街「ニューシーグ」を舞台に悪徳弁護士、殺し屋を殺す殺し屋、美容形成外科医、検死官、ハッカーなど、多様なスキルを持った登場人物が活躍する本格クライムサスペンスストーリーを楽しむことができます。

2019年12月19日の日本国内での発売以降、英語版、中国語版を発売しています。

2026年7月5日（日）には、メインキャストが全員登壇する初のイベント「BUSTAFELLOWS PROM（バスタフェロウズ・プロム）」の開催が決定、キャストトークや書き下ろしの朗読劇などを予定しています。チケット情報など詳細は近日公開予定です。

開催日：2026年7月5日（日）

会場：なかのZERO大ホール（東京都）

出演：近藤 唯、KENN、細谷佳正、吉野裕行、福山 潤、白井悠介

https://joqrextend.co.jp/extend/bustafellows2/news/post_3050/

『BUSTAFELLOWS』シリーズ関連サイト・SNS

『BUSTAFELLOWS season2』日本語WEBサイト

https://joqrextend.co.jp/extend/bustafellows2/

『BUSTAFELLOWS』公式SNS

【X】https://twitter.com/BUSTAFELLOWS

（＠BUSTAFELLOWS）

【instagram】https://www.instagram.com/bustafellows_official

（＠bustafellows_official）

『BUSTAFELLOWS』英語WEBサイト

https://pqube.co.uk/games/bustafellows/

『BUSTAFELLOWS』中国語WEBサイト

https://asia.gamesource-ent.com/zh-Hant-HK/detail/657