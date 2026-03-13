ミュージックセキュリティーズ 、「Entertainment×Fintechコンソーシアム」への参画

ミュージックセキュリティーズ株式会社

ミュージックセキュリティーズ株式会社（東京都千代田区、代表取締役 中園浩輝）は、「Entertainment × Fintechコンソーシアム」に参画致しました。





本コンソーシアムは、エンターテインメント企業各社と金融機関との連携を促進し、業界の垣根を超えたオープンイノベーションにより、産業横断エコシステムの構築を目指すものです。





初回会合とピッチイベントに参加

（登壇：代表取締役 中園、取締役 渡部）

初回会合では、コンソーシアムの活動方針として、参加企業間での各種事業共創や共同での商品・サービス開発などの目的の共有に加え、参画各社によるピッチイベントも実施され、当社代表の中園が登壇致しました。



当社は、これまで音楽や映画、スポーツ等を始めとするエンターテインメント領域において、事業者と共感する出資者を「共感」と「金融」の仕組みで繋ぐ役割を担ってまいりました。



本コンソーシアムが掲げる、エンターテインメントと金融の融合による新たなエコシステムの構築は、当社の理念とも強く共鳴するものです。

今後は、参画企業の皆様と連携しながら、より多くの挑戦が実現される社会の構築に貢献してまいります。



参考URL：新事業創出へ業界を超えて連携 「Entertainment×Fintechコンソーシアム」初回会合を開催 | ナッジ株式会社のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000314.000073456.html)



公式サイト：https://nudge.cards/consortium(https://nudge.cards/consortium/top)

以上



本件の問い合わせ先

ミュージックセキュリティーズ広報

Email：mspr@musicsecurities.com

Tel：03-5948-7301



ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会





【ご留意事項】

当社が取り扱うファンドには、所定の取扱手数料（別途金融機関へのお振込手数料が必要となる場合があります。）がかかるほか、出資金の元本が割れる等のリスクがあります。

取扱手数料及びリスクはファンドによって異なりますので、詳細は各ファンドの匿名組合契約説明書をご確認ください。