健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）初認定のお知らせ

アイパークインスティチュート株式会社

アイパークインスティチュート株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：藤本利夫、以下「アイパークインスティチュート」）は、経済産業省が創設し、日本健康会議が認定する健康経営優良法人制度における「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に初めて、認定されました。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的とした制度です（*1）。

アイパークインスティチュートは、2024年度より社員の健康増進や活力向上を実現することで、会社全体の生産性を向上させ、ビジョン・ミッションを実現させたいとの思いのもと、取り組みを開始しました。重点的に取り組んだ内容は以下の通りです。

1. 健康的な職場づくり：健診受診率100％と産業医・保健師面談によるフォローアップ、健康づくり委員会の設置、オフィスに健康コーナーを設置

2. メンタルヘルス対策：職場で様々な健康課題・職場課題を話し合うランチョン会実施、ラインケア・セルフケアのE-learning紹介

3. 健康に関する情報発信：季節に応じた健康情報の社内発信

これからも継続して社員の健康増進に取り組むことで、湘南ヘルスイノベーションパーク（湘南アイパーク）運営企業として、ライフサイエンスエコシステムのさらなる発展に貢献して参ります。

（*1）健康経営優良法人認定制度（METI/経済産業省）(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)より

アイパークインスティチュート株式会社について

アイパークインスティチュート株式会社は、産業ファンド投資法人（IIF）、武田薬品工業株式会社、三菱商事株式会社を主要株主として、2023年4月に事業を開始しました。2018年より武田薬品が担っていた湘南ヘルスイノベーションパーク（神奈川県藤沢市、略称：湘南アイパーク）の運営事業を2023年に承継し、施設の運営・管理のほか、イノベーション創出促進、技術交流・研究連携促進など、ライフサイエンスエコシステムの構築・活性化のための事業を行っています。当社に関する詳しい説明は こちら(https://www.shonan-ipark.com/company/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click) をご覧ください。

湘南ヘルスイノベーションパーク（湘南アイパーク）について

湘南アイパークは、2018年4月に武田薬品工業株式会社が自社研究所を外部に開放して誕生した、日本初の製薬企業発サイエンスパークです。現在は武田薬品から独立したアイパークインスティチュート株式会社が運営を行っており、幅広い業種や規模の産官学が結集してヘルスイノベーションを加速する場となることを目指しています。現在、約220社の製薬企業、次世代医療、細胞農業、AI、行政などの企業・団体が集積し、約3500人（2026年３月現在）がライフサイエンスエコシステムを形成しています。

公式HP: https://www.shonan-ipark.com(https://www.shonan-ipark.com/?utm_source=media-pressrelease)

湘南アイパーク最新の入居/メンバー企業・団体は こちら(https://www.shonan-ipark.com/membership/list/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click)

公式SNS: YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCeJgWczMHXzRxISvHzSOTOQ/) / Facebook(https://www.facebook.com/Shonan.iPark/) / X (旧Twitter)(https://twitter.com/Shonan_iPark/) / LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/shonan-health-innovation-park/)