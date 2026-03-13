2026 J-Winダイバーシティ・アワード」ベーシック部門 大賞を受賞

NTTテクノクロス株式会社

NTTテクノクロス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡敦子、以下「NTTテクノクロス」）は、特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク（NPO法人J-Win）が主催する「2026 J-Winダイバーシティ・アワード」において、企業賞のベーシック部門 大賞を受賞しました。

「J-Winダイバーシティ・アワード」は、日本企業におけるダイバーシティ＆インクルージョン（以下「D&I」）推進の加速を目的に、D&Iを推進している先進企業を表彰するもので、2008年より実施されています。

今回の受賞は、D&Iを経営戦略の中核に位置付けて、経営層主導で組織風土の変革に取り組み、親会社を含めたグループ企業で推進される取り組みを活用しながら、自社独自の施策も効果的に取り入れて推進し、女性管理職比率の向上など、具体的な成果をあげている点が評価されたものです。

■評価された施策・取り組み

〇経営トップのコミットメントとD&I推進体制の整備

- 経営トップがD&Iを重要な経営戦略の一つとして位置づけ推進- 経営企画部にサステナビリティ推進部門を新設し、D＆I推進を強化

〇経営幹部の自分事化とD&I推進の事業計画への落とし込み

- 全経営幹部向けワークショップにより各自が自分事と捉えアクション宣言- 経営幹部が組織風土・仕組みの変革プラン、女性管理職育成計画を事業計画に反映

〇女性社員育成施策

- 上司育成のための女性部下マネジメント研修- 管理職への育成を目的とした社外メンタリング

NTTテクノクロスは、今後も継続してD&Iの推進に注力し、多様な人材がそれぞれの強みを発揮できる環境づくりに取り組み、新たな価値を創出するとともに社会の持続的発展に貢献していきます。

□ ダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み

https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/diversity/

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