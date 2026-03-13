月刊誌『散歩の達人』の創刊30周年特別号は「東京と散歩の30年」！神保町『さぼうる』とコラボしたオリジナルトートバッグも登場！

株式会社 交通新聞社

株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊藤嘉道）では、2026年3月21日（土）に、月刊誌『散歩の達人』創刊30周年特別号「東京と散歩の30年」を発行します。1996年の創刊から現在に至る東京の変遷を総覧する、保存性の高い一冊です。これに合わせて、神保町『さぼうる』『肆（ヨン）』とスペシャルメニューの提供や、3月19日（木）にリニューアルオープンを迎える『三省堂書店 神田神保町本店』とのコラボレーション、『丸善 丸の内本店』『ジュンク堂書店 池袋本店』をはじめとする都内の書店を中心に、30周年フェアなども展開していきます。

『散歩の達人』2026年4月号「東京と散歩の30年」表紙

■『散歩の達人』4月号「東京と散歩の30年」主な内容

喫茶店、書店、建築、大衆酒場……といった長年親しまれてきたテーマに加え、神保町や中央線沿線、日本橋、谷根千など『散歩の達人』ゆかりの街を軸に、散歩文化と東京の都市像の変化を俯瞰します。

［よりみちの30年］

喫茶店の30年／書店の30年／建築の30年（倉方俊輔）／歴史を紡ぐ情熱のリノベーション／大衆酒場の30年／今夜好きな酒場で飲めるという奇跡（パリッコ）／銭湯の30年（町田忍）／変わる麻布・変わらない麻布を行く（能町みね子）／路地裏の誘惑／プロジェクト松「棺おけに入ってみませんか？」（松本英子）

『散歩の達人』4月号「喫茶店の30年」より『喫茶 穂高』

［あのまちの30年］

神保町の30年／中央線の30年：中野・高円寺・阿佐ケ谷・荻窪・吉祥寺・三鷹・国分寺／西荻窪はなぜ、散歩したくなる街なのか？／清澄白河の30年／谷根千の30年／日本橋の30年／下北沢の30年／蔵前の30年／千住の30年／蒲田の30年

『散歩の達人』4月号「清澄白河の30年」より「清澄長屋」

［特別寄稿］

石田衣良「散歩の三〇年」

角田光代「書店の居場所」

山田詠美「常連にはなれなくても」

［その他］

『散歩の達人』30年全号執拗コレクション

数字で見る『散歩の達人』の30年

クセつよ連載プレイバック

［新連載＜小説＞］

乗代雄介「上野のおとしぶみ」

ほか

■神保町『さぼうる』＆『肆』とのスペシャルメニューが登場！

2026年1月号より、毎号特集エリアの店舗で「散歩の達人スペシャルメニュー」を提供しています。4月号では、神保町の老舗喫茶店『さぼうる』と、ギャラリー『肆』とのスペシャルメニューが登場します。『さぼうる』とは、「散歩の達人」と「さぼうる」のロゴ入りの両A面で楽しめるトートバッグを開発。音楽の街・神保町にふさわしく、LPレコードも収まるサイズにしたのもこだわりです。『肆』では、ポークビンダルーをメインに、ポハサラダ、ポルサンボル、ポリヤルの、4つの「ポ」にちなんで、「肆歩（ヨンポ）の達人」と名付けたカレーメニューを提供します。

さぼうる×散歩の達人トートバッグ 3850円（税込）。3月21日（土）から『さぼうる』店内にて数量限定で販売します ＊写真はイメージです

肆歩の達人2200円（税込）。3月21日（土）から『肆』にて１カ月間提供予定

■『三省堂書店 神田神保町本店』で、みんなでマップをつくろう！

3月19日（木）にリニューアルオープンを迎える『三省堂書店 神田神保町本店』に『散歩の達人』オリジナルの「みんなでつくる たのしい神保町MAP」を掲出します。お客さまや書店スタッフが、神保町界隈のお気に入りのスポットなどを自由に記入できるマップで、世界で一つだけのオリジナルマップをつくることで街を盛り上げます。マップができあがっていく様子は、Web『さんたつby散歩の達人』で随時レポートしていきます。

「みんなでつくる たのしい神保町MAP」のイメージ

■『丸善 丸の内本店』『ジュンク堂書店 池袋本店』ほか、都内書店を中心に創刊30周年記念フェアを開催！

『丸善 丸の内本店』や『ジュンク堂書店 池袋本店』ほか、都内複数の書店にて『散歩の達人』創刊30周年フェアを実施します。直近2年分のバックナンバーも取り揃えるほか、下記の書店では関連イベントを開催予定です。

●『丸善 丸の内本店』……3月21日（土）の11時～17時に、1階正面入り口にて4月号の店頭販

売を実施します。

●『ジュンク堂書店 池袋本店』……3月21日（土）から１階にてバックナンバーフェアを開催。同時に

『散歩の達人』とWebメディア『さんたつby散歩の達人』の編集部員が、おすすめする「推しの散歩

本」コーナーも展開します。春の散歩を楽しむのにぴったりの一冊と出合えます。

＊書店各店フェアに関しては展開期間等が変更になる場合があります。

【『散歩の達人』の歩み】

1995年11月 『旅の手帖』増刊として、大人のための首都圏散策マガジン『散歩の達人』を発売

1996年3月 創刊号『散歩の達人』1996年4月号発売。B5判、平綴じ、定価480円。第1特集は「路地裏の誘惑」

1997年6月号 A4変型判、中綴じにリニューアル

2006年4月号 創刊10周年。10周年記念号の特集は「上野・浅草・千住」

2014年9月号 電子版配信開始

2016年4月号 創刊20周年。20周年記念企画として4～6月号の3号連続で「酒場100軒」「食堂100軒」「喫茶100軒」特集を展開

2019年10月 Webメディア『さんたつby散歩の達人』がローンチ

2023年3月 YouTubeチャンネル『全力編集長』開局

2026年4月号 創刊30周年特別号「東京と散歩の30年」を発売

『散歩の達人』4月号、および30周年関連フェアについては、下記「散歩の達人30周年記念サイト」、Webメディア『さんたつby散歩の達人』および各種SNSにて、最新情報を随時発信していきます。今後もポッドキャストの開設や街歩きイベントの実施など、楽しい企画を予定しています。

■交通新聞社「散歩の達人30周年記念サイト」

https://www.kotsu.co.jp/special/sanpo30th

■Webメディア『さんたつby散歩の達人』

https://san-tatsu.jp/

■『散歩の達人／さんたつ』編集部【交通新聞社】X

https://x.com/kotsu_sanpo

■『散歩の達人／さんたつ』編集部【交通新聞社】Instagram

https://www.instagram.com/san_tatsu

■月刊散歩の達人公式 / 全力編集長【交通新聞社】YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@zenryokuhenshucho

■本件についてのお問い合わせ先

交通新聞社 『散歩の達人』編集部（sampo@kotsu.co.jp）