株式会社PLAY、「映像を通じた価値の伝播」を伝えるコーポレートブランド広告を2026年3月11日よりTVerにて放映開始

株式会社PLAY

株式会社PLAY（東京都渋谷区、代表取締役社長 黒田和道、以下：PLAY）は、PLAYのコーポレートブランド 広告 を、2026年3月11日（水）より民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて放映開始しております。今回の広告では、「ビジネスを映像配信の技術で支援するPLAY篇」と「PLAYが映像を通じて、世界をつなげる篇」の2つのバージョンを展開し、当社が実現する「映像を通じた価値の伝播」を異なる視点から描いています。



PLAYは、「『見たい』と『見せたい』がつながる世界を作る」というミッションのもと、TVerやHuluといった国内トップクラスの動画配信サービスの開発・運営を手掛け、業界をリードしています。メディア企業からエンタープライズまで、あらゆるビジネスの動画活用・収益化を支援。 WOWOW 、 TBS 、テレビ東京、TVer との提携による強固な信頼基盤のもと、動画配信市場の拡大と共に成長を続けています。

◼︎「PLAYが映像を通じて、世界をつなげる」篇

本映像では、PLAYが目指す「『見たい』と『見せたい』がつながる世界」を、ドラマやスポーツ、ライブ鑑賞といった多彩な視聴シーンを通して描き出しました。映像の中で描かれるのは、コンテンツがもたらす感動や熱狂が途切れることなく視聴者に届く瞬間です。あらゆるコンテンツを楽しむ人々の傍らに常に寄り添い、いつ、どこにいても変わることのない視聴体験を支え続ける--。映像の持つ情熱や価値を「技術で伝播させていく」そんな当社の姿勢を映像に込めました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=MRkwa-3_LsI ]

◼︎「ビジネスを映像配信の技術で支援するPLAY」篇

本映像では、PLAYが目指す「『見たい』と『見せたい』がつながる世界」をビジネスシーンにおける動画の活用を通じて描きました。文字だけでは伝わりにくい情熱や、複雑な情報の理解を、動画の力で直感的なものへと変えていく。映像によって「伝えたいものが正しく伝わる」プロセスを、悩めるビジネスパーソンたちの姿を通じて表現しました。あらゆるビジネスの現場を映像技術で支援し、ビジネスの成長を加速させていく--。そんなPLAYのミッションをメッセージとして発信しています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rd8AdSH3m6U ]

◼︎広告概要

媒体 ：民放公式テレビ配信サービス「TVer」

放映開始日 ：2026年3月11日（水）より放映開始

＜会社概要＞

会社名：株式会社PLAY

代表取締役社長：黒田 和道

事業内容：動画ソリューション事業

設立：2010 年3 月16 日

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-21-1渋谷ソラスタ

URL：https://play.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社PLAY 広報

TEL ：03-5784-8066

FAX ：03-5784-8071

E-mail ：pr@play.jp