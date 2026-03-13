イグニション・ポイント、AI AgentによるM&Aプロセス変革サービス『LEVER』を提供開始

イグニション・ポイント株式会社

新事業創出やDXを強みに、クライアントのイノベーションや変革を支援するイグニション・ポイント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：末宗 喬文、以下「イグニション・ポイント」）は、M&Aにおける高度な専門業務の属人化やデータ活用に課題を抱える企業（PEファンド、投資銀行、事業会社等）向けに、戦略策定からDD（デューデリジェンス）・PMIまでのディールプロセスをAI Agentが包括的に支援し、意思決定の迅速化と投資精度の向上を実現するM&Aプロセス変革サービス『LEVER（レバー）』の提供を開始します。

■ 背景：M&A業界におけるテクノロジー活用の構造的課題

M&A業務は、高度な戦略思考とファイナンス知見が求められるプロフェッショナルな領域である一方、以下の理由からAI活用が極めて困難な業界とされてきました。

・業務プロセスの固定化とツール制限

従来の慣習や、機密性の高いデータを取り扱うための厳格なセキュリティ要件により、汎用的なパブリックAIサービスの導入が制限されるケースが多いです。

・リテラシーの乖離

ファイナンス領域とテクノロジー領域の距離が遠く、AIが「何を実現できるか」を具体化し、実務に落とし込める人材が極めて少数です。



イグニション・ポイントは、これらの課題を打破するため、Strategy & Financeユニットの高度なM&A知見と、AI-Innovation HubおよびAIプロダクト開発室による最先端のAI研究成果を融合。AIをディールの「てこ（Lever）」として活用し、M&Aのプロセス自体を再定義する新サービス『LEVER』を構築しました。

■ サービス概要：M&A特化型AI Agentによるディールプロセス改革

『LEVER』は、案件発掘から投資実行、経営支援、投資回収に至るM&Aの一連のプロセスにおいて、M&A特化型AI Agentを組み込むことで、圧倒的なスピードとコスト効率を実現するサービスです。

【『LEVER』の主な特徴】1. 業界でも類を見ないディールプロセスへのAI適用

従来、人手中心であったDDやPMIのプロセスに踏み込んだAI Agentの活用は、独自の革新的なアプローチによるソリューションです。

2. AIとプロフェッショナルのハイブリッド支援

AIが得意とする「大量データからの分析・予測」と、コンサルタントが得意とする「定性・定量データを組み合わせた高度な示唆の導出」を組み合わせ、相乗効果を最大化します。

3. 自社デリバリーによる実践と実績

既に自社内のコンサルティングプロジェクトにおいて本AI Agentを試験導入しており、従来よりもローコストかつ高品質なデリバリーを実証済みです。

■ 第一弾リリース：事業環境分析・企業価値算定AI『PreDD Agent』

本サービスの第一弾として、初期投資判断を劇的に加速させる『PreDD Agent』を正式に提供開始いたします。

・ 主な機能：

対象企業の事業情報や財務データをインプットすることで、市場・競争環境の分析、将来の業績予測、およびマルチプル法/DCF法の双方による企業価値算定を一気通貫で実行します。

・ 導入メリット：

従来、個別案件ごとに数日～数週間かけていた初期的調査・分析工数を数時間に短縮し、投資機会を逃さない迅速な意思決定を支援します。

■ 今後の展望

現在、DD時におけるドキュメント解析AIやPMIにおける経営管理支援AIなど、複数のAI Agentの開発およびPoC（実証実験）を並行して進めており、順次『LEVER』のラインナップとしてリリースする予定です。イグニション・ポイントは、本サービスを通じて日本のM&A業界全体の生産性と競争力を向上させ、プロフェッショナルの創造性を解放することで社会全体の「ゆたかさ」の創造に貢献してまいります。

■イグニション・ポイント株式会社について

イグニション・ポイントは、クライアントのイノベーションや変革を支援するとともに、自ら事業創出/共創を行うイノベーションファームです。イノベーションとテクノロジーで日本の再興に貢献するため、新事業創出やDX/AI支援を強みに、コンサルティング/イノベーション/インベストメントの事業を展開しています。

所 在 地 ：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー8F

設 立 ：2014年6月4日

代 表 者 ：末宗 喬文

事業内容 ：

・コンサルティング事業：新規事業やDX/AIを中心としたコンサルティング

・イノベーション事業：企業・アカデミア・行政と連携した新事業創発

・インベストメント事業：スタートアップ投資と投資先の成長支援

URL ：https://www.ignitionpoint-inc.com