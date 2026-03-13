「人生の輝点を増やす。」Dstyleホールディングス、渋谷からJリーグを目指す「SHIBUYA CITY FC」を応援します！

株式会社Dstyleホールディングス

株式会社Dstyleホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO：徳田充孝）は、SHIBUYA CITY FCを運営する株式会社PLAYNEW（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小泉 翔）と、新規クラブパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

■パートナーシップ締結の背景

同社は、「ココロとカラダの美と健康と豊かさの真の調和を追求し続け、たくさんの出逢いを通じて社会のwell-beingを高める企業です。プロポーションづくりのダイアナを始め、現在ではヘアサロン、フットケア、飲食店運営、接骨院等の事業拡大をしてフランチャイズ展開をしております。

今回のパートナーシップ締結により、Dstyle group.の多角的なリソースを最大限に活用し、選手・スタッフ、そしてサポーターの皆様と共に、渋谷の街に新たな活気と「輝き」を創出してまいります。

■SHIBUYA CITY FC

渋谷からＪリーグを目指すサッカークラブ。「渋谷から、世界で最もワクワクする

フットボールクラブをつくる。」を理念に掲げ、渋谷の多様性を活かした新しく遊び心のあるピッチ内外の活動を通して、クリエイティブなサッカークラブ創りを標榜している。2025シーズンは現役時代に国内3大タイトル獲得経験を持つ増嶋竜也監督指揮のもと、2年連続の昇格となる関東リーグ1部昇格を果たした。

2026年は、これまでチームの中心を担ってきた選手に加え、新たに加入したエネルギー溢れる若き選手たちと共にJFL昇格を目指す。

渋谷駅周辺の会場をジャックした都市型サッカーフェス「FOOTBALL JAM」や官民共同の地域貢献オープンイノベーションプロジェクト「渋谷をつなげる30人」の主宰、SCC千駄ヶ谷コミュニティセンターの指定管理事業など、渋谷区での地域事業活動も多く実施している。

■Dstyle group.代表 グループCEO 徳田 充孝コメント

この度、SHIBUYA CITY FC様をパートナーとしてお迎えできることを、心より嬉しく思っております。

ピッチを駆け抜ける選手の皆様の躍動感、そしてスタジアムに響き渡るサポーターの皆様の熱い鼓動。その圧倒的な情熱を肌で感じ、私自身、大きな感銘を受けました。

これほどのエネルギーが生まれるこの場所こそ、私たちが守り、育んでいくべき「輝点」であると確信しています。

Dstyle group.は美容、健康、飲食、ケア事業と多岐にわたるアプローチで人々のライフスタイルを支えてきました。今後はグループ一丸となって、私たちのホームタウンであるこの渋谷から、社会全体をさらに「ゴキゲン」に、そして「well-being」な場所へとアップデートしていきたいと考えております。

ＳＨＩＢＵＹＡ CITY FCが描く壮大な夢を、私たちは全力でサポートしてまいります。共に新たな時代を創っていきます。

■株式会社Dstyle ホールディングスについて

持株会社として、グループの資産管理及び戦略とシェアードサービスを行っている会社です。

・会社名:株式会社Dstyle ホールディングス

・Dstyle group.代表 グループCEO株式会社Dstyleホールディングス 代表取締役会長兼社長：徳田充孝

・本社： 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23 Dstyle group. Building

・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866

・Dstyleホールディングス公式ホームページ: https://www.dstyleholdings.co.jp

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/