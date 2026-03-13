2026 ARTA GALS 新体制を発表

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井 勇吾）は、同社がスポンサーする RACING SPORTS BRAND「ARTA」で活動する“ARTA GALS” の2026シーズン新体制を発表いたします。

ここがポイント！

■ 新たに2名加入し、4名体制で2026シーズンを始動

■ レースの疾走感とスポーティーな機能美を表現したコスチュームへ刷新

ARTA GALSは「Aggressive & Passion」をマインドキーワードに掲げ、美しさと強さを表現するBEAUTY、姿勢や所作のPROFESSIONAL、笑顔とおもてなしのHOSPITALITYという3要素を体現する存在として活動しています。

2026シーズンは昨年に続き、広瀬晏夕（ひろせあんゆ）、一之瀬優香（いちのせゆうか）の2名に加え、新たに佐々木美乃里（ささきみのり）、貝賀琴莉（かいがことり）が加入し、4名体制で活動します。

新コスチュームは、黒を基調としたしなやかな曲線のワンピースにサイドから背面にかけてメッシュ切替を組み合わせ、レースの疾走感とスポーティーな機能美を表現しています。

新メンバーの加入とコスチューム刷新により、さらに魅力的なチーム体制へと進化します。

■広瀬晏夕（ひろせあんゆ）

皆様こんにちは。ARTA GALSとして3年目を迎えます、広瀬晏夕です。大好きなチームで3年目を迎えられることへの感謝を胸に、今シーズンからはARTA GALSを引っ張っていく存在としての自覚と責任を持ち、「Aggressive & Passion」を体現できるよう全力で務めてまいります。2026シーズンもARTAへ熱い応援をどうぞよろしくお願いいたします。

■一之瀬優香（いちのせゆうか）

こんにちは。一之瀬優香です。今シーズンもARTA GALSとして活動させていただけること、そして3年目をこのチームの一員として迎えられることを心から幸せに思います。ご縁を繋いでくださったすべての皆さまに感謝しています。サーキットの頂点を目指すARTAを、メンバーの皆さまと一緒にハイパワーで応援していきます。どうぞよろしくお願いいたします。

■佐々木美乃里（ささきみのり）

皆さま、初めまして！この度、2026 ARTA GALSを務めさせていただきます、佐々木美乃里です。名門チームの一員としてシーズンを迎えられることを、とても光栄に思っています！私自身、新天地での挑戦となりますが、ARTAの魅力やモータースポーツの面白さをより多くの方にお届けできるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします！

■貝賀琴莉（かいがことり）

皆さま初めまして、貝賀琴莉です！今回がレースアンバサダーへの初挑戦となりますが、初めてがARTA GALSということで、楽しみな気持ちはもちろんのこと、緊張もしております。ARTA GALSのキーワード「Aggressive & Passion」を体現できるよう、そしてチームのサポートも精一杯頑張ります！温かい目で見守っていただけると幸いです。ARTAファンの皆さま、１年間よろしくお願いいたします！

2026シーズンも、サーキットを彩るARTA GALSにぜひご期待ください。

＜ARTA公式サイト：https://arta.autobacs.com/＞

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