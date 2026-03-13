理想科学工業株式会社との共催ウェビナー『WMSと高速帳票出力で実現する物流のボトルネック解消術とは』開催のお知らせ

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、理想科学工業株式会社（東京都港区、代表取締役社長：羽山 明、以下：理想科学工業）共催ウェビナー『WMSと高速帳票出力で実現する物流のボトルネック解消術とは』を2026年3月25日（水）16:00～16:50に開催決定、申し込み受付を開始しました。

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https://risokagaku.web-tools.biz/0325logizard_RISO/

開催概要

倉庫現場の業務効率化を進める手段として、物流業界で機運が高まっている「物流DX」。

しかし、在庫管理の高度化を進める一方で、出荷工程の一部に残る業務負荷が全体最適を妨げているケースも見受けられます。

とりわけ、納品書や送り状、ピッキングリストなどの帳票出力工程は、見えにくいボトルネックとなり得る領域です。

本セミナーでは、理想科学工業の高速インクジェットプリンター「オルフィス」による帳票出力と、ロジザードのクラウドWMS（倉庫管理システム）「ロジザードZERO」の知見を掛け合わせ、在庫管理から出荷工程までを一体で最適化する考え方をご紹介します。

“現場にフィットする仕組みづくり”という視点から、物流業務の生産性向上につながる具体的なアプローチをお伝えいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14943/table/328_1_22178650ac1b77440a29c8b1e527b5ac.jpg?v=202603131151 ]

登壇者

理想科学工業株式会社 販売統括部 特販課

牧野 美泉 氏

ロジザード株式会社 企画営業部 パートナー支援課

安藤 智行

理想科学工業株式会社

1946（昭和21）年9月2日に謄写版印刷業として創業し、その後にインクの開発・製造を開始しました。メーカーに転じた後は「世界に類のないものを創る」を開発ポリシーとして新製品の開発に努め、事務用サプライ品メーカーから印刷機・プリンターメーカーと業容を変化させてまいりました。現在、主力製品のデジタル印刷機「リソグラフ」、高速インクジェットプリンター「オルフィス」は、世界190以上の国や地域において幅広くご活用いただいております。物流に関しては通販事業の荷主請負業務や、小売店への文具の出荷業務などにおける、送り状、納品書、ピッキングリストといったような物流帳票の用途で「オルフィス」をご使用いただいています。

社 名 ： 理想科学工業株式会社（RISO KAGAKU CORPORATION）

本社所在地 ： 東京都港区芝5-34-7 田町センタービル

代 表 者 ： 代表取締役社長 羽山 明

創 業 ： 昭和21（1946）年9月2日

主要製品 ： 高速インクジェットプリンター「オルフィス」、デジタル印刷機「リソグラフ」のハー

ド及び関連機器、消耗品

株 式 ： 東京証券取引所プライム市場（6413）

理想科学工業ホームページ ： https://www.riso.co.jp/

「オルフィス」製品ページ ： https://www.riso.co.jp/product/orphis/lp/gl/index.php

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/