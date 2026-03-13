過去2回で合計23店舗が成約した「バーガーキング(R) を増やそう」のシーズン3開始！3回目は成約したら“30万円”差し上げます！更なる店舗拡大のため空き物件をご紹介ください！応募でクーポンプレゼント！

株式会社ビーケージャパンホールディングス

株式会社ビーケージャパンホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村 一裕）は、2026年3月13日（金）11時～4月13日（月）15時の期間、日本全国の皆様から空き物件の情報を募集する「バーガーキング(R) を増やそう シーズン3」を開催いたします。公式サイトよりご応募ください。ご紹介いただいた物件が実際に成約した方には、シーズン3なので30万円を差し上げます。ご応募いただいた方にもれなくバーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティを使用した人気No.1メニュー『ワッパー(R) チーズ』セットをお得に楽しめるクーポンを差し上げます。また、「バーガーキング(R) を増やそう シーズン3」の告知ムービーを公式X、公式YouTubeで公開いたします。

「バーガーキング(R) を増やそう シーズン3」公式サイト

https://www.burgerking.co.jp/cp/createyourstore3/index.html

2024年と2025年に「バーガーキング(R) を増やそう」キャンペーンを実施し、ご応募いただいた106,400件超の物件情報をもとに精査、検討、出店交渉を行い、バーガーキング(R) にぴったりの物件にて、2024年に12ヵ所、2025年に11ヵ所、合計23ヵ所で新規出店が実現いたしました。ご応募いただいた皆様、誠にありがとうございました。

2019年5月末に全国で77店舗だったバーガーキング(R) は、現在261店舗増加し、全国に338店舗（※2026年3月13日（金）時点）を展開しています。2028年末までに全国600店舗を目指し、現在もハンバーガー業界No.1の出店増加率で店舗数を増やしています。しかしながら、まだまだ物件情報が足りず、皆様のお力が必要です。一昨年、昨年に続きバーガーキング(R) ファンの皆様に今年もご協力をお願いしたく「バーガーキング(R) を増やそう シーズン3」を開催いたします。

バーガーキング(R) のお店が近くになく出店を待ち望んでいただいている皆様も、いつもご愛顧いただいているファンの皆様も、ぜひ公式サイトの応募フォームに必要事項を記入の上、ご応募ください。見事、ご紹介いただいた物件が成約した場合には、シーズン3なので30万円を差し上げます。また、ご応募いただいた方全員に、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティを使用した人気No.1メニュー『ワッパー(R) チーズ』セットが、通常価格1,040円のところ200円引きの840円で楽しめるお得なクーポンをもれなくプレゼントいたします。

ぜひこの機会にバーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティがいつでも楽しめるよう、お近くの空き物件をご紹介ください。あなたの街にもバーガーキング(R) がやってくるかもしれません。

バーガーキング(R) は、今後も直火焼きの100%ビーフパティと新鮮な野菜を特長とする大型本格バーガー「ワッパー(R) 」を中心に、味と品質にこだわったメニューを提供してまいります。

バーガーキング(R) のおいしさの秘密

■人気No.1の大型本格バーガー『ワッパー(R) チーズ』

『ワッパー(R) チーズ』は、直火焼きの100％ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスをクリーミーなマヨソースとケチャップで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ、バーガーキング(R) の王道のおいしさを楽しめる商品です。

■直火焼きの100％ビーフパティ

バーガーキング(R) では、100％ビーフパティを鉄板ではなく、独自のブロイラーを使用し、直火でじっくり焼いています。余分な油を落とし、必要な肉汁を閉じ込める直火焼き。だから香ばしく、ジューシーなお肉の味が活きています。

キャンペーン概要

実 施 期 間 ：2026年3月13日（金）11時～4月13日（月）15時まで

内 容：公式サイトの応募フォームより、必要事項を記入の上、バーガーキング(R) にぴったりの空き物件情報をご応募ください。

「バーガーキング(R) を増やそう シーズン3」公式サイト：

https://www.burgerking.co.jp/cp/createyourstore3/index.html

対象エリア：日本全国

特 典：１.ご紹介いただいた物件が実際に成約した方に、30万円を差し上げます。

２.ご応募いただいた方全員に、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティを使用した人気No.1メニュー『ワッパー(R) チーズ』セットが、通常価格1,040円のところ200円引きの840円で楽しめるお得なクーポンをもれなくプレゼント。

ムービー概要

タイトル：「バーガーキング(R) を増やそう シーズン3」キャンペーンムービー

公開日時：2026年3月13日（金）11時～

公開場所：バーガーキング(R) 公式X：https://x.com/BURGERKINGJAPAN

バーガーキング(R) 公式YouTube：https://www.youtube.com/user/burgerkingjapan

「バーガーキング(R) を増やそう シーズン3」キャンペーンムービー

https://www.youtube.com/watch?v=pihwryM5KLU

〈注意事項〉

・「バーガーキングを増やそう Season3」キャンペーンには、公式サイト（https://www.burgerking.co.jp/cp/createyourstore3/index.html）の物件ご紹介フォームからのみご応募いただけます。

・紹介いただいた物件の選定、精査、契約等に6～10か月程度の期間がかかる予定です。予めご了承ください。

・同一物件に複数の方から紹介があった場合は、応募の受付日時が早い方が特典の対象となります。

・「no-reply@burgerking.co.jp」より応募確認メールを送信いたします。セキュリティ設定や、迷惑メール対策等で、メールが正しく届かないことがございます。上記メールアドレスからのメールが受信できるよう、迷惑メール設定の解除、もしくは受信設定をお願いいたします。応募確認メールが迷惑メールフォルダに入っている場合もございます。ご確認ください。

・各キャリアメール（docomo、au、softbankなど）は受信できないケースがございます。GmailなどのWEBメールでのご応募をおすすめします。

・ご応募内容に変更・訂正が必要な場合は、お手数をお掛けいたしますが、再度ご応募をお願いいたします。

・本キャンペーンのご応募は専用応募フォームからのみの受付となります。お電話やカスタマーサービスの問い合わせフォームでは受付できませんのであらかじめご了承ください。

・特典30万円の対象者様には、登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。対象者様の発表はメールの送信（上記アドレスから）をもって代えさせていただきます。紹介いただいた方の特典対象の有無に関する問い合わせには応じることができません。ご了承ください。

・特典クーポンは、登録いただいたメールアドレス宛に送付いたします。物件の紹介に必要な情報に不備がある場合は、特典クーポンが送付されない場合がございます。物件の紹介に必要な情報の有無は当社で判断いたします。その有無に関する問い合わせには応じることができません。ご了承ください。

・キャンペーン変更により予告なく期間・内容等が変更になる場合がございます。

個人情報について

ご提供いただいたお客様の個人情報は、弊社にて厳重に管理いたします。また、個人を特定しない形でのサービス向上のための統計データとして利用させていただきます。個人情報をお客様の同意なしに第三者提供することはありません。ただし、法令に基づいて開示請求された場合はこの限りではありません。

バーガーキング(R) ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界100カ国を超える国々と米国において、19,500店舗以上で事業展開しているファーストフードハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケージャパンホールディングスが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

会社概要

会 社 名：株式会社ビーケージャパンホールディングス

代 表 者：代表取締役社長 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F

U R L ：https://www.burgerking.co.jp

X ：https://x.com/BURGERKINGJAPAN

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