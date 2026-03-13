クラスメソッド、製造現場のデータ活用を加速させ、“スマート工場化”を実現する「Classmethod SmartFactory AI Base」を提供開始

クラスメソッド株式会社

クラスメソッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横田聡）は、製造業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させるデータプラットフォーム「Classmethod SmartFactory AI Base」の提供を開始します。本サービスは、工場内の多様なデータ（設備、センサーなど）をクラウドに集約し、セキュアな環境で可視化・分析・通知を実現します。これにより、現場に点在するデータを価値に変換。人手不足、情報のサイロ化、データ活用の遅れといった製造業が抱える本質的な課題解決に貢献します。

◼︎サービス提供の背景：スマート工場化の必要性の高まり

現在日本では労働人口が年々減少傾向にあり、深刻な人材不足が発生しています。特に製造業においては、人材不足により技術継承が困難になり、業務は属人化してしまっているため、DXへの積極投資によって解決策を見出すことが急務です。

一方、製造業の現場のお客様からは、あらゆるデータを収集できていない、また収集できていてもバラバラに点在してしまっているというお声を聞きます。DXに取り組みたいと考えても、データを価値に変え、生産性や品質向上につなげるための基盤が整っていません。

そこで、クラスメソッドは「スマート工場」の実現を支援するために、「Classmethod SmartFactory AI Base」を開発しました。これは単なるデータの可視化を目指すためのソリューションではなく、工場のデータをDXのエンジンに変えるためのサービスです。

日々蓄積されるデータを、AIに学習させることでシステムは日々進化します。工場のフィジカルとバーチャルを融合し、リアルタイムで適切な判断を行える製造業を実現できるよう、支援してまいります。

■Classmethod SmartFactory AI Baseで主に実現できること

SmartFactory Stream：データ収集

あらゆる機器・センサーからデータを吸い上げ、一元管理を実現します。

SmartFactory Timeline：時間軸の帳票

工場の動きをタイムラインで可視化し、計画・調整・障害発生等の際にも、因果関係が明確になり、多角的に状況を分析することができます。

SmartFactory DNA：スキル継承・共有

AIを活用し、熟練工の暗黙知を形式知化し、技術継承を加速します。業務の属人化を解消することにも繋がります。

SmartFactory Meister：FAQ・ナレッジ

製造業の現場やコールセンター等で生じた疑問に対し、社内のデータを学習したAIが即答することで、マニュアル検索にかけていた時間をゼロに近づけます。

検索に対して特別なスキルは必要なく、自然言語でシステムと会話することで情報を取得することができます。

SmartFactory Sense：予兆保全・予知保全

収集したデータをAIを使って、故障を予知し、事前の対応を促します。

これらの機能を活用し、工場データを時間軸に集約。集約したデータを活用することで現場の知見をデジタル変革のエンジンへと変革することで「SmartFactory Data Driven DX」を推進します。

■サービスの概要・お問い合わせ

ご契約手続き完了から約1ヶ月で、現場の情報を収集し、データを可視化する画面の設定まで実施を想定しています。センター等の台数や可視化画面の構成により、スケジュールは変動します。

詳細を見る :https://classmethod.jp/services/smart-factory/

【クラスメソッドについて】

クラスメソッド株式会社は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）をはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI／機械学習など、クラウドネイティブな技術領域を中心に、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する技術パートナーです。

AWS支援では、2015年から継続して最上位パートナーに認定され、これまでに国内の最優秀パートナーを表彰する「AWSコンサルティングパートナー・オブ・ザ・イヤー」を4度受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partner of the Year」を受賞、翌23年にもファイナリストとなり、名実ともに世界トップクラスのAWSパートナーです。 これまでに支援してきた企業は約5,000社、管理・構築を支援したAWSアカウント数は累計35,000件以上にのぼります。エンジニアによる技術発信文化にも力を入れており、オウンドメディア「DevelopersIO」では5万本を超える技術記事を公開。また、技術者向けナレッジ共有プラットフォーム「Zenn」も運営し、技術コミュニティの発展にも貢献しています。 「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という理念のもと、お客様の事業価値向上につながる最適な技術を提案してまいります。

本社所在地： 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階

代表者 ： 代表取締役社長 横田 聡

事業内容 ： クラウド導入支援、ビッグデータ基盤構築、モバイルアプリ開発、LINE技術支援、AI／機械学習技術支援

オフィシャルサイト ： https://classmethod.jp/

技術ブログ「DevelopersIO」： https://dev.classmethod.jp/

技術情報コミュニティ「Zenn」：https://zenn.dev/

Facebookページ ：https://www.facebook.com/classmethod/

公式YouTubeチャンネル ： https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。