株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝周樹、以下「MJS」）は毎月、財務や経営の専門家による、経理や財務の実務研修から、税理士会認定研修、システム研修まで多彩なセミナー研修会を実施しています。詳細情報は、MJSコーポレートサイト（https://www.mjs.co.jp/seminar.html）をご参照ください。

■ 4月おすすめセミナーのご案内

「かんたんクラウド販売」で始めるスマート業務改革

～販売システムの選定ポイントとデジタルインボイスへの対応～

企業の販売管理や請求業務は、Excelや紙、担当者ごとの運用に依存しているケースも多く、属人化によるブラックボックス化が大きなリスクとなりがちです。また、販売管理システムも数多く存在し、「どれを選べば自社に合うのか分からない」とお悩みの企業様も多いのではないでしょうか。特に、デジタルインボイスへの対応については、「今使っている仕組みで本当に対応できるのか？」といった不安の声を多く伺います。本セミナーでは、そうしたお悩みをお持ちの企業様に向けて属人化した販売・請求業務にどんなリスクがあるかや、デジタルインボイス対応の考え方と今後の方向性、MJSのクラウド販売システム「かんたんクラウド販売」をご紹介します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18493/table/501_1_923c190c38831f82fbd5c22f4dc08822.jpg?v=202603131151 ]

■ 4月の無料オンラインセミナー（一部ご紹介）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18493/table/501_2_e6bb124e50257668b29d9867e4df4f46.jpg?v=202603131151 ]

※お申し込みの受付は、先着順となります。定員になり次第締め切らせていただきます。

■ セミナーお申し込み方法

申込URLまたはMJSコーポレートサイト（https://www.mjs.co.jp/seminar/）よりお申し込みください。受付完了のメールが届きますのでご確認ください。

※受付完了メールが届かない場合は、メールアドレスをご確認の上再度お申し込みください。

本セミナーはZoomを利用したオンラインセミナーです。

Zoomを初めてご利用になる場合は、アプリケーションのインストールが必要です。

パソコンにはスピーカー（またはヘッドフォン）が必要です。MJSからは映像と音声でお伝えいたします。カメラは不要です。

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/(https://www.mjs.co.jp/)）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ミロク情報サービス

社長室 経営企画部 広報・IRグループ 宮城・安藤

Tel：03-5361-6309

Fax：03-5360-3430

E-mail：press@mjs.co.jp