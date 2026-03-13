～Have a nice domain！3月15日は「ドメインの日」～Google系ドメインの特徴を学べる特設サイトを公開

株式会社インターリンク

ドメイン「.moe」「.osaka」「.earth」を運営する、株式会社インターリンク（本社：東京都豊島区、代表取締役：横山 正）は、3月15日の「ドメインの日」に合わせ、ドメイン登録サービス「ゴンベエドメイン」にて、Google Registry が提供するTLDをテーマにした特設サイトを3月13日（金）午前11時に公開いたします。

【特設サイトで紹介する内容】

今回の特設サイトでは、Google Registry が一般公開している、.app、.boo、.channel、.dad、.day、.dev、.esq、.foo、.how、.ing、.meme、.mov、.new、.nexus、.page、.phd、.prof、.rsvp、.soy、.zip、.みんな、以上の21種類のTLDを対象としています。

さらに、、

・用途別に自分に合うドメインを紹介

・.appと .dev、.pageと.newなどの比較

・Google系ドメインの多くに見られるHTTPS前提の設計

といった観点から、Google系ドメインの特徴を整理しています。たとえば .channelの登録ポリシーでは、HTTPSを使わないとブラウザで動作しないsecure namespaceであることが明記されており、.dayや.newにも同様の要件があります。

世界で初めて登録された「symbolics.com」が誕生してから40年以上経った今、1,000種類を超えるドメインが存在していますが、日本国内においては、「.com」、「.net」、「.jp」が多く使用されており、それ以外のドメインはあまり知られていません。希望する文字列が取りやすいドメインも多くあります。インターリンクは「ドメインの日」を通じて、ドメインの面白さや選択肢の広がりを伝える企画を継続していきます。

【ドメインの日特設サイト】

https://315.domains/

【ドメインの日】

1985年3月15日、コンピューター製造会社のSymbolics社（マサチューセッツ州）が申請した「symbolics.com」が、正式なDNS（Domain News System）管理手順に則って、世界で初めて登録されたドメインになったことに由来しています。2017年、一般社団法人日本記念日協会（http://www.kinenbi.gr.jp/）より、正式に認定されました。

【会社概要】

株式会社インターリンク https://www.interlink.or.jp/

日本のインターネット黎明期である1995年よりサービスを開始した、今年で31年目を迎えた老舗ISP。

2000年よりドメイン名登録事業を開始、2006年10月、日本で8社目のICANN公認レジストラに認定さ

れました。2014年1月、Googleの日本におけるレジストラパートナーとして日本語初の新gTLD「.みん

な」の登録受付、同年より新gTLD「.moe」や「.earth」の運営を開始。2015年10月には取扱ドメイ

ン数が日本最大となる1,000種類を突破しています。オタク川柳大賞や、社会貢献活動として仮想世界

のセカンドライフで赤い羽根共同募金を毎年実施しており、フェムトグロース・ワン投資事業有限責任

組合、フェムトグロース・スリー投資事業有限責任組合にて、ベンチャー企業の支援も積極的に取り組

んでいます。2020年6月1日、本社オフィスを閉鎖し、ノマドワーク(テレワーク＋WeWork)体制に移

行。2022年5月16日より週休3日制度を試験導入しています。 https://www.interlink.or.jp/new/2022/0510.html