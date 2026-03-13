【3月24日(火) 1日限定・参加無料】西日本最大級の教育総合展「EDIX大阪リニューアル開催説明会」を実施

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年3月24日(火)に、東京ミッドタウン八重洲（5階）イベントスペースにて「EDIX大阪リニューアル開催説明会」を開催いたします。

「EDIX大阪リニューアル開催説明会」 2026年3月24日(火) ＠東京ミッドタウン八重洲（5階）

生成AIの急速な普及、NEXT GIGAを見据えたデジタル学習基盤の整備、そして教員の業務改善ニーズの高まりなど、教育現場を取り巻く環境は今まさに転換点を迎えています。

西日本最大級の教育分野に特化した展示会「EDIX（教育総合展）大阪（主催：EDIX実行委員会（企画運営 RX Japan 合同会社）」では、教育委員会・学校関係者との接点を増やし、また新製品発表の最適な場として10月に利便性の高い会場で、リニューアル開催いたします。

今回の「出展検討のための個別相談会」では、出展をご検討の企業・団体の皆さまに向けて、出展の進め方や成果最大化のポイントを事務局スタッフが直接ご案内します。自社製品・サービスの訴求方法、ブース計画など、出展成功に向けた具体的な情報収集・ご相談が可能です。

プログラム内容

参加申込みはこちら（無料） :https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/exsemi.html

1｜リニューアル開催の理由

2｜西日本マーケットの実態

3｜リニューアルの具体的な内容

4｜ゲストスピーカー講演

企業はEDIXで何を目的にすべきか

― 教育委員会や学校に伝わる出展と、信頼を築くための視点 ―

（一社）教育ICT政策支援機構 代表理事 谷 正友 氏

EDIXでの出展成果を最大化する鍵は、出展目的の捉え方にあります。機能や技術の説明に終始し、教育委員会が知りたい「導入後に何が変わるのか」「実際の事例」が語られていないことが、ミスマッチの大きな要因です。教育委員会や学校、教育機関に向け、EDIXを「売る場」ではなく「出会いと認知、信頼形成の場」としてどう活用すべきか、企業が出展の目的として持つべき視点を提示します。

5｜出展案内（リニューアル特典）

6｜出展の個別相談会

「EDIX大阪リニューアル開催説明会」開催概要

■開催日：2026年3月24日（火） 1回のみ開催

■開催時間：15時00分～16時30分

■会場：東京ミッドタウン八重洲 5階 イベントスペース

■参加費：無料

■お申込み：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/exsemi.html

EDIX（エディックス）大阪について

EDIX（エディックス）大阪は、学校や教育機関、教材・ICT機器などを取り扱う企業など、

教育にかかわる全ての皆さまを対象とした教育分野 西日本最大級の展示会です。

■展示会名：第9回 EDIX（教育総合展）大阪

■会期：2026年10月13日（火）～15日（木）

■時間：展示会：10：00～17：00

セミナー：9：00～18：30（プログラムによって変動）

■会場：グランキューブ大阪

■主催：EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan合同会社）

■HP：https://www.edix-expo.jp/osaka/ja-jp.html

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

■社名：RX Japan合同会社

■本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

■代表執行役員社長：田中 岳志

■事業内容：

・東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

・日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

■設立：1986年8月

■HP：https://www.rxjapan.jp/

お問合わせ先

企画・運営：RX Japan合同会社 EDIX事務局

TEL：03-6739-4126 MAIL：edix.jp@rxglobal.com

オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階