「「売れる仕組み」の創り方」と題して、マーケティングアイズ株式会社 代表取締役 理央 周氏によるセミナーを2026年4月16日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

売り込みを捨て“選ばれ方”を設計する

「売れる仕組み」の創り方

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26182

[講 師]

マーケティングアイズ株式会社 代表取締役 理央 周 氏

[日 時]

２０２６年４月１６日（木） 午後１時～３時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

ＡＩが顧客の“目”になり顧客は会う前に比較・選定を進める２０２６年、ＢｔｏＢ営業は「売り込み」では成果が出にくくなります。本講演では、売上を左右する“選ばれ方”の設計を軸に、１.顧客理解（建前・本音・潜在欲求）、２.仮説力（商談前に勝負を決める準備、稟議を進める材料づくり、高付加価値ポジション）、３.組織力（属人化をなくす成功循環）を企業の成功と失敗の事例とともに解説。３つの持ち帰りシートで、明日からの打ち手に落とし込んでください。



１．なぜ、２０２６年にこれまでの「営業」は通用しなくなるのか？

・法人営業のマーケティングとは何をすることか？

・ＡＩが顧客の「目」になる時代～「売り込み」から「選定プロセスの支援」へ

・「売り方」ではなく、“選ばれ方”を設計する。

・そのために必要な３つの力～顧客理解、仮説力、組織力



２．顧客理解力を磨く～心をわしづかみにするには

・「誰の、どんな困りごとを解くか」をＡＩ時代に合わせて再定義する

・顧客心理を「建前」「本音」「潜在的な欲求」の三層で捉え、

ＡＩには到達できない深層心理を突く

・潜在ニーズを発見する２つの手法～観察と擬似体験

【事例】マーケティング部を２度作った車両製造業

【持ち帰り資料１.】１枚でできる「選ばれ方点検」シート



３．戦略を立てる力を磨く～ゴールから逆算してデザインするには

・無駄な戦いを排除する「営業の前に勝負を決める準備」をする方法

・価格競争から抜け出す高付加価値ポジションの取り方

・商談前の設計で稟議を加速させる材料の作り方

【事例】医薬品卸業が新規事業を４年で５倍にできた納得の理由

【持ち帰り資料２.】「商談前に決まる５項目」テンプレ



４．組織力（属人化をなくし、再現できる型にする）

～「スーパー営業マン」頼みから「勝てるチーム」へ～

・法人営業が学習する組織と成功循環

【事例】なぜ、営業課のホワイトボードに天気図が貼ってあるのか？

【持ち帰り資料３.】営業の“成功循環モデル”構築シート



５．終わりに

・価値で選ばれる会社になるには

・ＡＩ時代の営業人材の育て方



６．質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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