”AIファースト”な時代が求めるAIガバナンスのあるべき姿がここに『AIガバナンスの実践的構築』発行！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋 隆志）は、『AIガバナンスの実践的構築』（著者：熊谷 堅）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『AIガバナンスの実践的構築』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604624

著者：熊谷 堅

小売希望価格：電子書籍版 600円（税別）／印刷書籍版 800円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：A5正寸／モノクロ／本文64ページ

ISBN：978-4-295-60462-4

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

生成AI（人工知能）の登場により、AI技術のさまざまな領域への導入が進んでいます。AI技術に対する世の中の認識も大きく変わり、あらゆる可能性への期待からAI活用を前提に考える“AIファースト”の時代が到来しました。

ただ一方で、リスクへの関心も高まり、その一部は既に現実のものになってきています。企業や組織のAI技術の利用においては、そうしたリスクに向き合いながら、競争力の源泉になり得る活用方法やシステム構築に積極的に取り組む必要があります。

AIファーストの時代に対しKPMGはAIガバナンス構築のフレームワーク「KPMG Trusted AI」を確立しました。本書では、Trusted AIを踏まえながら、企業／組織が“信頼できるAI”を実現するためのAIガバナンスをどう構築していけば良いかについて、主要な論点と勘所を、より実践的な観点から解説します。

※本書は経営課題や社会課題をデジタル技術を使って解決するDXへの取り組みをテーマに事例や知見、関連サービスなどを届けるメディア『DIGITAL X（デジタルクロス）』に掲載された連載をまとめ、再編したものです。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

第1章 AI技術の進歩が企業AIガバナンスを求める

第2章 AI のリスクをどのように把握するのか（前編）

第3章 AIのリスクをどのように把握するのか（後編）

第4章 AIガバナンスは何故ライフサイクルを重視するのか

第5章 AIの透明性と説明責任を確保する

第6章 AIガバナンスのプラットフォームを構築する

第7章 AIセキュリティが信頼性を高める

第8章 AI倫理からAIガバナンスに発展させる

第9章 AIガバナンス構築プロジェクトを全社推進する

＜＜著者紹介＞＞

熊谷 堅

KPMGコンサルティング 執行役員 パートナー。システム開発等に従事した後、外資系コンサルティング会社を経て、2002年KPMGビジネスアシュアランス（現KPMGコンサルティング）入社。デジタル化やデータに関わるガバナンス、サイバーセキュリティ、IT統制に関わるサービスを数多く提供。現在はKPMG各国事務所と連携し、KPMGジャパンにおけるTrusted AIサービスをリード。法規制対応を含むAIガバナンス構築プロジェクトを手掛ける。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

＜＜DIGITAL X BOOKシリーズについて＞＞

本シリーズは、NextPublishingメソッドを用いて発行しています。経営課題や社会課題をデジタル技術を使って解決するDX（デジタルトランスフォーメーション）への取り組みをテーマに事例や知見、関連サービスなどを届けるメディア『DIGITAL X（デジタルクロス）』に掲載された連載をまとめ、加筆・修正を加えたものです。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： NextPublishing推進室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7239-37703d325441ffbed98f1288a825f8e0.pdf