X-girl x Dickies(R)コラボレーションアイテム発売！

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が運営するストリートブランド、X-girl(エックスガール)は、2026年３月20日（金）、1922年にアメリカ・テキサスで創業した老舗ワークウェアブランドDickies(R)（ディッキーズ(R)）とのコラボレーションアイテムを発売いたします。

昨年好評だったコラボレーションアイテムが今季らしい加工感のあるディテールで再登場！

Dickies(R)のアイコンでもあるワークパンツ874とルーズフィットのワークショーツ42283をウォッシュ加工でソフトな生地感のコラボレーション仕様にアップデートしました。

Dickies(R)ならではのルーズなシルエットはキープしつつ、ウエストからヒップをレディースサイズに調整。

ウエストベルト内側には、Dickies(R)ロゴとX-girlロゴが交互にプリントされています。

特別感のあるコラボレーションラベルもポイントです。

ご掲載用画像はこちら :https://drive.google.com/drive/folders/1H3a31y04lTkPn-OLjf6GZC-UpKVEIMX1?usp=drive_link

■X-girl × Dickies(R) WASHED WORK PANTS （105261031016）14,000円（税抜き）

カラー：BLACK/BROWN サイズ:S/M展開

Dickies(R)の定番ワークパンツ「874」をベースに、X-girlとのコラボレーション仕様にアップデート。

ウォッシュ加工を施し、柔らかな風合いに仕上げました。Dickies(R)ならではのルーズシルエットはそのままに、

ウエストからヒップをレディースサイズに調整。ウエストベルト内側のロゴプリントやコラボレーションラベルが特別感を演出します。

■X-girl × Dickies(R) WASHED WORK SHORTS（105261031017）13,000円（税抜き）

カラー：BLACK/BROWN サイズS/M展開

Dickies(R)のルーズフィットワークショーツ「42283」をベースに、X-girlとのコラボレーション仕様にアップデート。

ウォッシュ加工による柔らかな生地感で、軽やかな履き心地に仕上げました。

ワークウェアらしいルーズシルエットを活かしつつ、レディースサイズに調整。

ウエストベルト内側のロゴプリントやコラボレーションラベルが特別感を演出します。

本コレクションは、日本国内のX-girl、XLARGE/X-girl店舗（アウトレット店舗を除く）・オンラインストア、Dickies(R)の一部店舗、オンラインストアにて発売予定となります。

＜販売店舗(X-girl)＞

日本国内のX-girl・XLARGE/X-girl店舗（アウトレット店舗を除く）・XLARGE那覇・公式オンラインストアcalif・ZOZOTOWN

店舗一覧：https://x-girl.jp/stores/

公式オンラインストアcalif：https://calif.cc/pages/xgirl

ZOZOTOWN： https://zozo.jp/shop/x-girl/

＜販売店舗（Dickies(R)）＞Dickies大阪梅田HEP FIVE・コクーンシティ・渋谷・POP UP 東京ソラマチ・Dickies公式オンラインモール・EDWIN公式オンラインモール

【ABOUT Dickies(R)】

Dickies(R)（ディッキーズ(R)）は、1922年にアメリカ・テキサスで創業したワークウェアブランドです。

当初は労働者のための丈夫な作業服を製造しており、代表作である「KHAKI 874」がヒットしたことで世界的に知られるようになりました。現在ではワークウェアにとどまらず、ファッションアイテムとしても世界中で愛されています。

Instagram：https://www.instagram.com/dickies_jp/

【ABOUT X-girl】

1994 年、ソニック・ユースのキム・ゴードンと友人のデイジー・ヴォン・ファースによって設立された「X-girl(エックスガール)」。ファッション業界はもちろん、音楽やアートシーンを巻き込みながら、“GIRLʼS MOVEMENT”の先駆者として注目を集めたレディースストリートブランド。

現在も音楽、アート、スポーツ、カルチャーなど、ストリートシーンから多様な要素を取り入れ、

“REAL GIRLʼS CLOTHING”をテーマに、ベーシックで飽きのこないアイテムを時代に合わせたリアルな女の子のストリートスタイルとして提案し続けている。

Instagram：https://www.instagram.com/xgirljp/

X: https://x.com/Xgirl_1994

TikTok: X-girl OFFICIAL (@xgirljp) | TikTok(https://www.tiktok.com/@xgirljp)

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2025年9月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業