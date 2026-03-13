経営者自身と会社のキャリアにおける次の一手の多様化に寄り添う「かいしゃ経営者のミカタ室」を新設。第1弾として会社の価値見える化サービス『かいしゃ価値トレンド』をリリース！

株式会社M&Aサクシード

Visionalグループの株式会社M&Aサクシード(所在地:東京都渋谷区/代表取締役社長:金 蓮実)が運営す る法人限定M&Aプラットフォーム「M&Aサクシード」(https://ma-succeed.jp/)は、3月14日より、すべての経営者が経営者自身と会社のキャリアを考え、納得して会社の次の一手を選ぶための判断材料を提供する「かいしゃ経営者のミカタ室」を新設いたします。

また、取り組みの第一弾として、オンライン完結・匿名でAIが会社の価値をリアルタイムで見える化す るサービス『かいしゃ価値トレンド』を提供開始いたします。

「M&Aサクシード」では、「ビズリーチ」が個人におけるキャリアの選択肢と可能性を広げたように、 すべての会社の可能性と経営者のキャリア選択の最大化を目指します。

「かいしゃ経営者のミカタ室」の設立背景

■「会社＝人生」の決断。経営者が納得して経営者自身と会社のキャリアを意思決定するための客観的な判断材料の不足

これまで私たちは、オープンでフェアなM&A市場の創出を目指して活動してきましたが、多くの現場を 通じて、「会社を続ける・継ぐ・譲る」という意思決定が、事業のみならず、経営者自身の人生やキャ リアそのものに影響を及ぼすものであると痛感してきました。

実際に、経営者は日々、事業の成長、組織づくり、資金繰り、そして自身と会社の将来について、大小 さまざまな決断を重ねています。そうした中で、「この先、会社をどうしていくか」という問いは、多くの経営者にとって常に頭の片隅にあるものです。「いまのやり方で、あと何年走れるのか」「自分が抜けても、会社は回るだろうか」「経営仲間が会社を譲ったと聞いた。うちにはどんな選択肢があるのだろうか」こうした問いに対して、客観的な情報を提供してくれる場所は多くありません。



また、国策としても労働人口の減少や、IPO後の成長スピードなどを背景（※1）に、中小企業からスタ ートアップまで、すべての会社において「出口戦略の多様化」が求められており、意思決定が複雑化す る現代だからこそ、自社をメタ認知するための客観的な判断材料が不可欠となっています。



そこで私たちは、すべての経営者が経営者自身と会社のキャリアを考え、納得して次の一手を選ぶため の判断材料を届ける「かいしゃ経営者のミカタ室」を新設します。

（※1）スタートアップ政策推進分科会(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nipponseichosenryaku/startup/index.html)

「かいしゃ経営者のミカタ室」について

■目的

経営者が自社の市場価値などの現在地を客観的に把握し、納得感を持って、会社の継続、承継、譲渡な どの重要な意思決定（≒人生の選択）を行うための「判断材料」を提供すること。

会社の価値見える化サービス『かいしゃ価値トレンド』について

■具体的な活動内容- 「自社の市場価値」と「会社の選択肢」に関する客観的な情報提供自社の市場価値の目安、具体的な出口戦略のシミュレーションなど、意思決定に必要な「客観的な情報」を提供。- M&Aの「現場」に関する調査・研究自社サービスのデータ分析や独自のアンケート調査を通じて、経営者が抱える現状の課題や、出口戦略における実態などを可視化。- 事業売却・買収にまつわるリアルな体験談の発信単純な成功事例だけでなく、売却や買収のプロセスで直面した迷いや葛藤、その後のキャリアなど、現場では語られにくい「リアルな経営者の体験談」を発信。◎サービスURL：https://ma-succeed.jp/buy/search■概要・提供価値

『かいしゃ価値トレンド』は、「業種・所在地・売上高」の3項目を選ぶだけで、同業他社のM&Aの相場や動向を匿名で確認できるサービスです。自社と似た企業がどのような評価を受けているか、どのような会社が関心を持っているかを、オンライン上でいつでも把握できます。

関係者コメント

■サービスの特徴や機能- 業種・エリア・売上の3つを選択するだけ（匿名・書類不要）決算書のアップロードや複雑な入力は一切不要です。「業種・所在地・売上高」の3項目を選択するだ けで、誰にも知られることなく、約30秒程度で自社の立ち位置を知ることが可能です。- 同業他社のM&A事例をリアルタイムで閲覧過去の公開・非公開データを含む成約データと独自のアルゴリズムに基づき、同業種・同規模の会社 が、どのような金額でM&Aを行っているかを確認できます。業界の相場感を、いつでも手軽に把握できます。- 自社と相性の良い「企業の数」を見える化M&Aサクシードに登録されている10,000社を超える会社データから、相性のよさそうな会社を表示。「こんな会社と組むと良いのか」という、新たな発見につながります。- 株式会社M&Aサクシード 代表取締役社長 金 蓮実

これまで弊社は、 M&Aプロセスと選択肢の可視化により「オープンでフェアな市場」の創出を目指してまいりました。

その中で多くの経営者様と接し痛感したのは、日々全力で事業に向き合うがゆえに、自社を客観的に見つめる機会が限られているという実態です。事業を未来へ繋ぐ選択肢は本来多様であるはずですが、一人でお悩みを抱える方も少なくあり ません。

そこで新設したのが、会社と経営者の多様な選択肢に日常的に寄り添う「かいしゃ経営者のミカタ室」です。

特定の道を促すのではなく、お一人お一人が納得して次の一手を選び取れる状態をつくること。

すべての会社の可能性と経営者のキャリア選択の最大化を、私たちは全力で支援してまいります。

- 株式会社M&Aサクシード 「かいしゃ経営者のミカタ室」 室長 水村 浩明

これまで約7年、M&Aサクシードを通して多くの経営者とお会いしてきました。皆さま、事業の成長、社員の生活、取引先との関係などそのすべてに責任を持ち、日々全力で経営に向き合っておられる方ばかりです。

そうした中で、「この先5年10年、今のやり方で続けられるのか」「自分が抜けても回る体制をどうつくるか」といった問いを、多くの方から伺いました。経営に真剣だからこそ生まれる問いだと感じています。もちろん、M&Aの専門家に相談すれば、個別の状況に応じたより深い情報を得ることができます。

一方で、忙しい経営者が「ちょっと気になったときに、すぐ確認できる」手段も、あわせて必要ではないか。そう考え、「かいしゃ経営者のミカタ室」を立ち上げました。第1弾の『かいしゃ価値トレンド』をはじめ、経営者の皆さまが納得して次の一手を選ぶための情報を、順次お届けしてまいります。

【法人限定M&Aプラットフォーム「M&Aサクシード」について】

「M&Aサクシード」は、譲渡企業と譲受企業をオンライン上でつなぐ法人限定M&Aプラットフォームです。法人会員として登録された譲受企業だけが案件情報にアクセスでき、交渉段階では専門知識を持 つ専任担当者がサポートすることで、安心のM&Aをご提供します。譲渡検討企業のオーナー経営者は

会社・事業概要を匿名で登録し、譲受企業から直接オファーを受け取ることができます。譲受企業も自ら能動的にオファーを送ることができ、M&Aのオープン化を実現しています。

全国の譲渡検討案件が累計20,000件以上（掲載中3,900件以上）登録され、利用中の譲受候補企業は 10,600社以上です。（2026年2月時点）

URL：https://ma-succeed.jp/

【株式会社M&Aサクシードについて】

「人生を託せる、出会いのために。」をミッションとし、法人限定M&Aプラットフォーム「M&Aサク シード」を運営。同サービスは、2017年11月に株式会社ビズリーチの新規事業としてサービスを開始。2020年2月、グループ経営体制移行にともない新設したビジョナル・インキュベーション株式会社が2021年10月まで運営。組織再編にともない、2021年11月より、株式会社M&Aサクシードとして、ミッションの実現を目指す。

【Visionalについて】

「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、HR Tech領域を中心に、産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開。「ビズリーチ」をはじめとした採用 プラットフォームや、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ」、人財活用プラットフォーム「HRMOS」シリーズを中心に、企業の人的資本データプラットフォームの構築を目指す。また、M&A、物流Tech、サイバーセキュリティの領域においても、新規事業を次々に立ち上げている。

URL：https://www.visional.inc