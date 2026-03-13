超高齢社会の医療現場を支える新資格誕生
第1回「クリニカルアテンダント ー メディカル(R)」資格認定講習会を3月29日開催一般社団法人JSMT（本部：東京都）は、医療現場における「診察・治療以外の支援力」を体系化した新資格クリニカルアテンダント ー メディカル(R)（Clinical Attendant-Medical／以下CA-M）を創設し、2026年3月29日（日）に第1回資格認定講習会を開催いたします。
■ 背景：医療崩壊リスクの一因は“関係性”
日本は世界有数の超高齢社会に突入し、医療現場では慢性的な人材不足と業務過多が続いています。
その一方で、
・患者・家族の不安増大
・説明不足によるトラブル
・クレーム対応負担
・医療従事者の心理的疲弊
といった「関係性に起因する課題」が顕在化しています。
医療の質は、診断や治療技術だけでは測れません。
受付での一言、待ち時間への配慮、説明を理解できたかを確かめる“間”。
こうした積み重ねが、患者の安心感を形成しています。
しかしそれらは従来、「個人の経験や資質」に委ねられてきました。
■ 新資格「クリニカルアテンダント ー メディカル(R)」とは
CA-Mは、
医療と生活のあいだに生まれる支援力を
再現可能な専門スキルとして体系化した資格制度です。
本資格は診断や処置といった医療行為を行うものではありません。
代わりに、
患者心理の構造理解 医療者と患者間の情報ギャップの調整 安心感を設計するコミュニケーション技術
を育成します。
対象は医師・看護師に限定せず、
・医療機関の受付・事務
・健診・予防医療分野
・在宅医療支援スタッフ
・医療関連サービス従事者
など、医療に関わるすべてのスタッフです。
■ 医療機関の経営改善にも寄与
CA-Mは、
・クレーム抑制
・患者満足度向上
・スタッフ離職率低下
・医師・看護師の業務集中環境整備
といった経営的効果も視野に入れています。
医療の質を「技術」だけでなく「関係性」から底上げする取り組みとして、社会実装を目指します。
■ 第1回 資格認定講習会 開催概要
【名称】
第1回 クリニカルアテンダント ー メディカル(R)資格認定講習会
【日時】
2026年3月29日（日）10:00～17:00
【会場】
きわみアセットメント
東京都中央区八重洲2丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー8F
※対面・オンライン同時開催
【対象】
医療に関わるすべてのスタッフ
■ 受講費用（税込）
【会員価格】
35,000円（受講料通常10,000円のところ5,000円と、CA-M登録料5年間）
※初期登録を同時に行う受講生には、受講料を特別価格に設定
10,000円（受講のみ・資格登録なし）
【一般価格】
80,000円（CA-M登録料5年間）
50,000円（受講のみ・資格登録なし）
【JSMT入会金】10,000円
【年会費（1年間）】5,000円
※会員価格はJSMT入会が前提です。申込時入会の場合、総額50,000円（CA-M登録料含む）となります。
定員 30名
お申し込みは、以下のQRコードよりお願い致します。
■ 今後の展開
一般社団法人JSMTでは、医療機関との連携、法人研修導入、地方開催、オンライン全国展開を予定しています。
医療を「行う人」と「受ける人」が安心して向き合える社会基盤の構築を目指します。
■ 取材について
講習会当日の取材・撮影・インタビューを歓迎しております。
事前にご連絡ください。
【本件に関するお問い合わせ】
一般社団法人JSMT
E-mail：contact@gia-jsmt.com