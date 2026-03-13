超高齢社会の医療現場を支える新資格誕生

一般社団法人JSMT

第1回「クリニカルアテンダント ー メディカル(R)」資格認定講習会を3月29日開催一般社団法人JSMT（本部：東京都）は、医療現場における「診察・治療以外の支援力」を体系化した新資格クリニカルアテンダント ー メディカル(R)（Clinical Attendant-Medical／以下CA-M）を創設し、2026年3月29日（日）に第1回資格認定講習会を開催いたします。

■ 背景：医療崩壊リスクの一因は“関係性”

日本は世界有数の超高齢社会に突入し、医療現場では慢性的な人材不足と業務過多が続いています。

その一方で、

・患者・家族の不安増大

・説明不足によるトラブル

・クレーム対応負担

・医療従事者の心理的疲弊

といった「関係性に起因する課題」が顕在化しています。

医療の質は、診断や治療技術だけでは測れません。

受付での一言、待ち時間への配慮、説明を理解できたかを確かめる“間”。

こうした積み重ねが、患者の安心感を形成しています。

しかしそれらは従来、「個人の経験や資質」に委ねられてきました。

■ 新資格「クリニカルアテンダント ー メディカル(R)」とは

CA-Mは、

医療と生活のあいだに生まれる支援力を

再現可能な専門スキルとして体系化した資格制度です。

本資格は診断や処置といった医療行為を行うものではありません。

代わりに、

患者心理の構造理解 医療者と患者間の情報ギャップの調整 安心感を設計するコミュニケーション技術

を育成します。

対象は医師・看護師に限定せず、

・医療機関の受付・事務

・健診・予防医療分野

・在宅医療支援スタッフ

・医療関連サービス従事者

など、医療に関わるすべてのスタッフです。

■ 医療機関の経営改善にも寄与

CA-Mは、

・クレーム抑制

・患者満足度向上

・スタッフ離職率低下

・医師・看護師の業務集中環境整備

といった経営的効果も視野に入れています。

医療の質を「技術」だけでなく「関係性」から底上げする取り組みとして、社会実装を目指します。

■ 第1回 資格認定講習会 開催概要

【名称】

第1回 クリニカルアテンダント ー メディカル(R)資格認定講習会

【日時】

2026年3月29日（日）10:00～17:00

【会場】

きわみアセットメント

東京都中央区八重洲2丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー8F

※対面・オンライン同時開催

【対象】

医療に関わるすべてのスタッフ

■ 受講費用（税込）

【会員価格】

35,000円（受講料通常10,000円のところ5,000円と、CA-M登録料5年間）

※初期登録を同時に行う受講生には、受講料を特別価格に設定

10,000円（受講のみ・資格登録なし）

【一般価格】

80,000円（CA-M登録料5年間）

50,000円（受講のみ・資格登録なし）

【JSMT入会金】10,000円

【年会費（1年間）】5,000円

※会員価格はJSMT入会が前提です。申込時入会の場合、総額50,000円（CA-M登録料含む）となります。

定員 30名

お申し込みは、以下のQRコードよりお願い致します。

■ 今後の展開

一般社団法人JSMTでは、医療機関との連携、法人研修導入、地方開催、オンライン全国展開を予定しています。

医療を「行う人」と「受ける人」が安心して向き合える社会基盤の構築を目指します。

■ 取材について

講習会当日の取材・撮影・インタビューを歓迎しております。

事前にご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人JSMT

E-mail：contact@gia-jsmt.com