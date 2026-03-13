「AMAM DACOTAN」や「I′m donut？」を展開する株式会社peace put 企業ロゴとコーポレートサイト刷新

株式会社ｐｅａｃｅ ｐｕｔ

「世界中の街に、ひとときの平和を置いていく。」という想いのもと、福岡発祥のベーカリー「AMAM DACOTAN（アマムダコタン）」や生ドーナツ専門店「I'm donut？（アイムドーナツ？）」など8ブランドを展開する株式会社peace put（本社：福岡市/代表取締役：平子良太/以下：当社）は、リブランディングを実施し、新たな企業ロゴおよびコーポレートサイトを2026年3月12日（木）に公開しました。

▼新コーポレートサイト

https://peaceput.com/

コーポレートサイトイメージ

※リニューアルに伴い、閲覧環境によっては旧ページが表示される場合がございます。その際は、時間を置いて再度アクセスしていただくか、ページの再読み込みをお試しください。

当社は現在、ベーカリー、ドーナツ、ハンバーガーなど多彩なブランドを展開し、国内28店舗・海外3店舗を擁しています。今回のリブランディングでは、当社が大切にしてきた価値観や姿勢がより素直に伝わるよう、ロゴを含むブランド全体の表現を見直しました。あわせて公開した新コーポレートサイトでは、ブランドの背景や世界観、現場の空気感などがより伝わる構成へとアップデートしています。

今回の企業ロゴ刷新と新コーポレートサイト公開を一つの節目とし、これからも街や人に寄り添いながらささやかでも確かな幸せを、世界中の街にそっと置いていきます。

リブランディングの背景

当社はこれまで「いま、本当に必要とされているものは何か」を問い続けながら、素材や製法、空間づくりなど細部にまでこだわり、さまざまなブランドを展開してきました。

「時代が移り変わっても、ふと心に残る心地よい体験を届けたい」という想いのもと、一過性の新しさではなく、深く記憶に刻まれる価値を形にしていくことを大切にしています。

また当社は、事業を行う街そのものにも特別な敬意を持っています。街に何かを持ち込むのではなく、その土地で暮らす人々や風景に目を向け、自然に溶け込みながら、そっと彩りを添えていくような街とともに時間を重ねていくことこそが私たちの在り方だと考えています。

今回のリブランディングでは、このような姿勢や価値観がより素直に、より誠実に伝わるよう、ロゴをはじめとするブランド表現を見直しました。

リブランディングに伴う企業ロゴの刷新

今回のリブランディングでは企業ロゴデザインも刷新し、『: peace put』と『: p』の2種類のデザインで展開しています。

『: peace put』のロゴでは、社名の前に「すなわち」という意味があるコロン（：）を配置しており、peace putにつながるすべての活動が、”ひとときの平和を置いていく”という理念に基づいていることを表現しています。

また、『: p』は頭文字である“p”をベースに、食を楽しむfam（スタッフ）やお客様の顔をモチーフとしてデザインしました。横向きにすると笑顔のようにも見える形となっており、街や人々にそっと幸せを届けたいという想いをさりげなく込めています。

新コーポレートサイト リニューアルポイント

（1）ブランドの背景や世界観を紹介するページを新設

当社が展開する各ブランドについて、背景やコンセプト、主要な商品・サービスなどを紹介するページを設けました。それぞれのブランドの違いや個性に触れていただくことで、当社の世界観や考え方をより身近に感じていただけます。

（2）映像コンテンツを取り入れたサイト構成

言葉だけでなく映像も取り入れることで、店舗や現場の雰囲気や、そこで働く人の想いなど、ブランドの温度感がそのまま伝わるサイトを目指しました。

■株式会社peace putについて

「世界中の街に、ひとときの平和を置いていく。」という想いのもと、飲食・ベーカリー事業を中心にブランド展開を行う企業です。

福岡発祥のベーカリー「AMAM DACOTAN（アマムダコタン）」をはじめ、生ドーナツ専門店「I'm donut？（アイムドーナツ？）」、ベーカリーカフェ「dacō（ダコー）」、ハンドクラフトバーガーショップ「Neo Nice Burger（ネオナイスバーガー）」など、現在8ブランドを展開し、国内28店舗・海外3店舗を擁しています。

街の風景や文化に寄り添いながら、素材や製法、空間づくりにまでこだわり、記憶に残る体験を届けるブランドづくりを行っています。

【会社概要】

・代表取締役：平子良太

・所在地：福岡県福岡市中央区桜坂1-5-15

・事業内容：飲食、小売業

・WEBサイト：https://peaceput.com/







