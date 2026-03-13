3月13日（金）～31日（火）来館者同士で“悩み”と“知恵”をシェアする参加型イベント『みんなの知恵袋』銀座ベルビア館にて開催！
三井不動産商業マネジメント株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修）が運営する、銀座ベルビア館では、TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン2026）の会期に合わせ、来館者同士で“悩み”と“知恵”をシェアする参加型イベント「みんなの知恵袋」を開催いたします。
期間中、館内に設置された「みんなのお悩みうけたまわりカード」へ様々なお悩みを自由に記入しポケットに投函すると、見知らぬ誰かからアドバイスが届く、お互いの経験や知恵をシェアするイベントです。
■詳しくはこちら：
URL:https://mitsui-shopping-park.com/urban/velviakan/event/3337659.html
開催概要
■期間：3月13日（金）～31日（火） ※3月23日（月）～31日（火）は展示のみ
■実施内容：
「お悩みがある方はご相談を。名アドバイザーの皆さま、出番です。」をキャッチフレーズに、
来館者が自由に“悩み”や“アドバイス”を書き込めるカードと、投稿用のクリアポケットを
館内に設置します。
来館者は、様々な悩みを自由にカードへ記入しポケットに投函できます。集まった悩みには、
他の来館者が自身の経験や視点からアドバイスを記入し、言葉がめぐるコミュニティ体験が
生まれます。
■場所：銀座ベルビア館1F正面エントランス
■主催：三井不動産商業マネジメント株式会社
※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。
施設概要
所在地：
銀座ベルビア館 東京都中央区銀座2-4-6
■ウェブサイト：
銀座ベルビア館 (mitsui-shopping-park.com)(https://mitsui-shopping-park.com/urban/velviakan/index.html)
■営業時間：
ショップ 11：00～21：00 （日曜 11:00～20:00）
レストラン 11：00～23：０0
※店舗により異なります。各店舗へお問い合わせください。
■最寄り駅：
東京メトロ 銀座駅 C8・C9出口から徒歩3分
東京メトロ 銀座一丁目 5番出口から徒歩1分
JR有楽町駅中央口から徒歩4分
◆「TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン2026）」について
開催期間：2026年3月13日（金）～22日（日）
開催エリア：赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木
入場料：無料
主催：東京クリエイティブサロン実行委員会
公式HP：https://tokyo-creativesalon.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyocreativesalon/
公式X：https://x.com/tokyo_c_s