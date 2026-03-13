3月13日（金）～31日（火）来館者同士で“悩み”と“知恵”をシェアする参加型イベント『みんなの知恵袋』銀座ベルビア館にて開催！

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修）が運営する、銀座ベルビア館では、TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン2026）の会期に合わせ、来館者同士で“悩み”と“知恵”をシェアする参加型イベント「みんなの知恵袋」を開催いたします。

期間中、館内に設置された「みんなのお悩みうけたまわりカード」へ様々なお悩みを自由に記入しポケットに投函すると、見知らぬ誰かからアドバイスが届く、お互いの経験や知恵をシェアするイベントです。

■詳しくはこちら：

URL:https://mitsui-shopping-park.com/urban/velviakan/event/3337659.html

開催概要

■期間：3月13日（金）～31日（火） ※3月23日（月）～31日（火）は展示のみ

■実施内容：

「お悩みがある方はご相談を。名アドバイザーの皆さま、出番です。」をキャッチフレーズに、

来館者が自由に“悩み”や“アドバイス”を書き込めるカードと、投稿用のクリアポケットを

館内に設置します。

来館者は、様々な悩みを自由にカードへ記入しポケットに投函できます。集まった悩みには、

他の来館者が自身の経験や視点からアドバイスを記入し、言葉がめぐるコミュニティ体験が

生まれます。

■場所：銀座ベルビア館1F正面エントランス

■主催：三井不動産商業マネジメント株式会社

※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。

施設概要

所在地：

銀座ベルビア館 東京都中央区銀座2-4-6

■ウェブサイト：

銀座ベルビア館 (mitsui-shopping-park.com)(https://mitsui-shopping-park.com/urban/velviakan/index.html)

■営業時間：

ショップ 11：00～21：00 （日曜 11:00～20:00）

レストラン 11：00～23：０0

※店舗により異なります。各店舗へお問い合わせください。

■最寄り駅：

東京メトロ 銀座駅 C8・C9出口から徒歩3分

東京メトロ 銀座一丁目 5番出口から徒歩1分

JR有楽町駅中央口から徒歩4分

◆「TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン2026）」について

開催期間：2026年3月13日（金）～22日（日）

開催エリア：赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木

入場料：無料

主催：東京クリエイティブサロン実行委員会

公式HP：https://tokyo-creativesalon.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyocreativesalon/

公式X：https://x.com/tokyo_c_s