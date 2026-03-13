STRACT、日本最大級のスタートアップキャリアフェア「Startup Aquarium 2026」に出展・登壇決定

株式会社STRACT

AIショッピングアシストアプリ『PLUG（プラグ）』を提供する株式会社STRACT（代表取締役社長：伊藤 輝、本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、株式会社Coral Capital主催の日本最大級のスタートアップキャリアフェア「Startup Aquarium 2026」に出展します。



当日は、代表取締役社長の伊藤が注目セッションに登壇するほか、出展ブースでは経営陣や現場メンバーとの直接対話の機会をご用意しております。スタートアップでのキャリアを考えている方も、まだ迷っている方も、ぜひお気軽にブースへお立ち寄りください。

■ イベント概要

「Startup Aquarium 2026」は、Coral Capitalが年1回開催する、スタートアップのキャリアを多角的に学び、現役メンバーとも楽しく話すことができる、日本最大級のスタートアップキャリアフェアです。50社を超える企業が一堂に会するイベントで、今年で5回目の開催となります。スタートアップへの転職を検討中の方はもちろん、現在は他領域で活躍しており中長期的なキャリアチェンジを視野に入れている方にとっても、次の一歩を導く気づきや出会いを得られる場となっています。

■ 「Startup Aquarium 2026」開催概要

・イベント名称：Startup Aquarium 2026

・日時：2026年3月14日（土）11:40～18:00（開場 11:00）

・会場：虎ノ門ヒルズフォーラム 4階・5階 東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー

・参加費：5,000円（早割あり）

・主催：株式会社Coral Capital

・参加申込：https://coralcap.co/event/startup-aquarium/

■ 登壇情報

・テーマ：「0→1→10の現場で活躍する人の共通点」

・会場：DOLPHIN STAGE

・登壇時刻：12:00-12:50

・登壇者：

株式会社カミナシ 代表取締役CEO 諸岡 裕人 氏

株式会社レンズ 代表取締役 伏見 慎剛 氏

株式会社STRACT 代表取締役社長 伊藤 輝

・モデレーター：

株式会社シェアダイン 代表取締役CEO 飯田 陽狩 氏

■採用について

STRACTは現在、ゼロイチを超えたスケールフェーズに向けて、全職種で積極的にメンバーを募集しています。最新の採用情報は下記のサイトをご確認ください。

採用サイト：https://career.stract.co.jp/

■ AIショッピングアプリ『PLUG』事業概要

『PLUG』は、オンラインショッピング時の最安値検索やクーポン・キャッシュバック検索が可能なAIショッピングアプリです。2022年3月の正式リリース以降、ユーザー数を着実に伸ばし、2025年5月末時点でアプリダウンロード数は200万を突破しています。

サービスサイト：https://lp.plugapp.jp

インストール：https://app.adjust.com/pi8w5tc

対応端末：iPhone, Android

■ 株式会社STRACT 会社概要

会社名：株式会社STRACT

代表者：代表取締役社長 伊藤 輝

所在地：東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷 7F

設立日：2017年7月28日

コーポレートサイト：https://stract.co.jp