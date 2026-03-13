フォーエム、パブリッシャーの事業成長を支援する共創プログラムを本格開始

株式会社フォーエム

AnyMind Group株式会社のグループ会社で、パブリッシャー向け収益最大化支援を行う株式会社フォーエム（本社：東京都、以下 フォーエム）は、

パブリッシャー各社と事業成長を支援する共創プログラムを本格的に開始しました。

これまでの広告収益最大化支援に加え、メディアが保有するコンテンツやユーザー基盤などのアセットを活用し、広告以外の収入源の創出や事業成長を支援します。

■背景

近年、パブリッシャーを取り巻く事業環境は大きく変化しています。広告単価の変動による収益の不安定化や、大手プラットフォームへの依存度の高まりに加え、広告以外の収益源を確保するための事業多角化の必要性が高まっています。

このような状況を受け、フォーエムでは従来提供してきた運用型広告の収益最大化支援や予約型広告の獲得支援に加え、パブリッシャーの中長期的な事業成長を支援する取り組みを強化します。

■支援内容

フォーエムとAnyMind Groupのグローバルにおける1,800以上のパブリッシャー支援実績をもとに、パブリッシャーとの事業共創を通じた新たなマネタイズ機会の創出や業務高度化を支援します。

1. 新規マネタイズ機会の創出

メディア特性やユーザー基盤を踏まえ、コマース、サブスクリプション、コンテンツ連携など、広告以外の収益の企画・設計を支援します。

2. グループアセット連携による成長加速

AnyMind Groupのテクノロジー、データ、クリエイター・インフルエンサーネットワークなどを活用し、パブリッシャー単独では実現が難しい施策を支援します。

3. AI活用による業務効率化・収益最大化支援

生成AIおよびデータ分析基盤を活用し、コンテンツ制作や広告運用、レポーティング業務などの効率化を支援します。これにより、人的工数の削減と意思決定スピードの向上を図り、収益改善につながる運用の高度化を推進します。

■取り組み例

フォーエムでは、パブリッシャーの事業成長を支援する取り組みとして、業務効率化や新たなマネタイズ機会の創出に向けたさまざまな施策を推進しています。

1. AIエージェントの常駐型導入支援による業務プロセス変革と効率化

パブリッシャーの編集現場にフォーエムの社員が常駐し、記事制作や編成・レポーティングなどの業務プロセスを可視化・分析。そのうえで、記者や編集デスクが本来注力すべきクリエイティブ業務に集中できる環境構築を目的に、業務特性に応じた専用AIエージェントの開発・導入を推進しています。

これにより、定型業務の自動化による工数削減やレポーティング・分析業務の効率化を図るとともに、データを活用した編集判断の高度化を支援し、編集現場の生産性向上に貢献しています。

今後は、パブリッシャー向けAIエージェントの高度化および個社別の最適化を進め、より再現性の高い支援モデルの確立を目指します。

2. パブリッシャーアセットを活用した事業共創

AnyMind Groupのグループ会社である株式会社Bcode（読み：ビーコード、代表取締役：漣 優起）が保有するライバー・クリエイター支援アセットを活用し、パブリッシャーIPと連動したライブコマース展開など、新たな収益機会の創出しています。メディアコンテンツ、クリエイター／ライバー、コマース、データといったアセットを組み合わせることで、広告収益に依存しない新たな事業モデルの構築を支援しています。

■今後の展望

フォーエムでは今後、先進的なパブリッシャーとの共創事例を創出しながら、本取り組みを段階的に拡大していく予定です。

また、アカウントマネジメント体制の高度化やナレッジ蓄積を進めることで、より再現性の高い支援モデルの確立を目指します。

フォーエムは今後も、パブリッシャーの持続的成長に貢献するグロースパートナーとして、広告の枠を超えた価値提供を推進してまいります。

■フォーエムについて

株式会社フォーエム

所在地 ：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

代表者 ：代表取締役 綿本 和真

事業内容 ：メディアプロダクト事業／メディアパートナー事業／テクノロジー支援事業

URL ：https://corp.fourm.jp/