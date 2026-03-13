ナレッジワーク執行役員 VP 田口槙吾が前身「ABM入門と実践ガイドブック」を監修。才流の書籍『ABM 基本と実践』が発売

株式会社ナレッジワーク

株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO 麻野耕司）の執行役員 VP 田口槙吾が監修した「ABM入門と実践ガイドブック」（株式会社才流が公開）を前身とした書籍『重要顧客に集中し事業をスケールさせる ABM 基本と実践』（著：株式会社才流 栗原康太・政次貴弘・今西佑太）が、日本実業出版社より2026年3月13日（金）に発売されました。



本書は、海外で発展したABM（Account Based Marketing）の考え方を、日本企業の実態に合わせて整理した実務書です。日本企業のABM実践事例が収録されており、当社の取り組みも紹介されています。

◼️書籍情報

・タイトル：重要顧客に集中し事業をスケールさせる ABM 基本と実践

・著者 ：栗原康太・政次貴弘・今西佑太

・発行 ：日本実業出版社

・発売日 ：2026年3月13日（金）

・定価 ：2,750円（税込）

・Amazon：https://amzn.asia/d/beNtQeu

◼️前身となる「ABM入門と実践ガイドブック」を監修：執行役員 VP レベニュー 田口槙吾について

ナレッジワークは、「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」というミッションのもと、セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」と、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワークX」の両輪で、AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」を提供しています。

こうした事業展開の中で、大手企業を対象とした営業・マーケティング戦略としてABM（Account Based Marketing：アカウント・ベースド・マーケティング）を推進してきました。

執行役員 VP Revenue の田口槙吾は、前職のユーザベース社でのFORCAS事業の立ち上げから現在に至るまで、日本企業の営業・マーケティングの実態を踏まえたABM戦略の実践を牽引してきました。こうした知見をもとに、本書の前身となる「ABM入門と実践ガイドブック」で監修を務めました。

【田口 槙吾 略歴】

2007年、北海学園大学経済学部卒業。2014年、Sansan株式会社入社。営業グループマネジャーを務める。2016年、株式会社ユーザベース入社。営業DXソリューションFORCASを立ち上げ、事業CEOとして大手企業やスタートアップ法人営業改革を支援。2024年、株式会社ナレッジワーク入社。

◼️日本企業のABM実践事例として掲載

本書では、日本企業の実態に合わせたABMの進め方が、「実行プロセス」と「推進環境」の観点から解説されており、複数企業の実践事例が紹介されています。

その中で、ナレッジワークの取り組みも実践事例の一つとして取り上げられています。

実際に、大手企業様において数千名規模でのご支援へと広がっている当社の取り組みの一部が、田口槙吾（執行役員 VP レベニュー）、谷口大地（執行役員 VP AXコンサルタント）、桐原理有（専門役員 Principal アカウントマネージャー）へのインタビューを通じて紹介されています。

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。

営業担当が成長し、成果を生み出せるような営業変革を実現するため、主に大手企業を対象に「セールスAXソリューション」を提供しています。

NTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模でセールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」が導入されています。また、セールスAIプロダクトに加えて、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワークX」による営業部門の現場変革を推進しています。

AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」

https://knowledgework.cloud/

所在地：東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 51階

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product