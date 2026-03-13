プラス、「ウェルネスチャレンジEXPO 2026」（3/18）に出展

プラス株式会社

プラス株式会社（本社：東京港区、代表取締役社長：今泉忠久）は、3月18日（水）に国立代々木競技場第二体育館にて開催される「ウェルネスチャレンジEXPO 2026」（主催：公益社団法人東京青年会議所）に出展いたします。

当日は、オフィスでの快適な仮眠をサポートするファニチャーシリーズ「Office Nap(R)（オフィスナップ）」を展示。従業員の睡眠改善や健康増進、生産性向上を図る健康経営に取り組む企業に向けて、新しい“仮眠・休息環境”を提案いたします。

本イベントは、「健康はコストではなく、未来への投資」という考え方のもと、健康を個人任せにせず企業が戦略的に推進することが長期的には組織を成長させるだけでなく、人手不足が懸念される社会全体の活力向上につながることを発信すべく開催されます。

プラスは、社員の健康づくりを実際に行動へと落とし込むための実践的な手法を紹介する「導入プランブース」にて展示いたします。

■「ウェルネスチャレンジEXPO 2026」出展概要

公式サイト https://kyosayseisaku26.my.canva.site/dag3cxw7kgg

会 場 国立代々木競技場 第二体育館 （プラス出展位置：導入プランブース）

開催期間 2026年3月18日（水）

開場時間 11：00～16：00

■オフィスでの快適な仮眠を追求した「Office Nap(R)（オフィスナップ）」

オフィスでの快適な仮眠をサポートするファニチャーシリーズです。チェアの後傾角度は深い眠りに落ちるのを防ぎ、NAP（仮眠）に最適とされる110度を採用。顔周りを覆うことで適度な暗さを実現させながら寝顔を見られないよう配慮したシェードなど、快適な仮眠を実現するアイテムをラインアップしました。



○詳細は下記ホームページにてご確認ください。

https://kagu.plus.co.jp/product/officenap/

■関連情報

なお当社は、世界睡眠デーに関連する取り組みとして、2026年3月10日に森ビルが開催した睡眠をテーマとするイベント「Sleep Biz 2026」に参加しました。

＊本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。