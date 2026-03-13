【2026年4月の申込受付中】オンライン安全衛生教育『アイムセーフ』新規企業向け「1名分無料キャンペーン」。5名以上申込でコスト削減～化学物質管理者や職長教育など、新年度の研修体制を強化～

アイムセーフ合同会社

デビュー割 初回限定キャンペーンとは

■キャンペーン開催の背景

労働安全衛生法の改正等により、企業における安全衛生教育の重要性は年々高まっています。一方で、現場の管理者や人事担当者様からは「講習会場への移動時間がもったいない」「コストを抑えたい」「日程調整が難しい」といったお悩みが寄せられています。

そこで、オンライン（Zoom）完結型で場所を選ばず受講できる『アイムセーフ』では、初めての企業様にも安心して導入いただけるよう、4月限定のお得な「デビュー割」をご用意いたしました。

■「デビュー割 初回限定キャンペーン」概要

本キャンペーンは、『アイムセーフ』とのお取引が初めての新規企業様限定の企画です。 対象の一般講習（オンライン）を「1度に同じ講習を5名様以上」お申し込みいただいた場合、「その中の1名様分の受講料を無料」とさせていただきます。

【キャンペーン適用条件】

対象期間： 2026年4月1日（水）～4月30日（木）申込分まで

※受講日が異なる場合でも、同時申し込みであれば対象となります。

対象者： 『アイムセーフ』のご利用が初めての法人（管理者様及び人事担当者様）

適用ルール：同一の講習を5名様以上まとめてお申し込みください。

講習の種類が異なる組み合わせ（例：職長教育3名＋化学物質管理者2名）は対象外となります。

キャンペーン適用後のキャンセル・返金は不可となります（日程変更は可能です）。

個別講習など、他の割引プランとの併用はできません。

▼キャンペーン詳細・お申し込みはこちら https://www.safejp.net/debut-campaign

■対象となる講習（オンライン講習：ZOOM）

法改正対応を含む、以下の人気講習が対象です。

・化学物質管理者講習（取扱事業場向け1日コース ／ 製造事業場向け2日コース）

・保護具着用管理責任者教育

・安全管理者選任時研修

・職長教育（安全衛生責任者なし ／ 安全衛生責任者あり）

・熱中症予防管理者講習

・統括安全衛生責任者教育

・高年齢者の労働災害防止

■『アイムセーフ』の特徴

完全オンライン（Zoom）： 全国どこからでも受講可能。移動費・宿泊費を削減できます。

プロ講師による講義： 経験豊富な講師が、現場で活きる実践的な内容を解説します。

柔軟な日程変更： 急な業務都合による日程変更にも柔軟に対応（本キャンペーン適用時も可）。

▼お申し込みの流れはこちら https://www.safejp.net/debut-campaign

◆選ばれる理由1：Web講習なら会場に行く必要なし

今までの講習は大都市などの中心部などの会場が多く、会場まで通うのに時間や交通費が無駄という方、大人数での会場は感染リスクで不安という方もかなり多いのも事実です。

会場に出向かず、会社やご自宅で講習が受けられるメリットがあり、受講者の方の負担が軽いというのもアイムセーフが選ばれる理由です。

オンライン講習ですのでライブ感あり、１人で学習するeラーニングと違い、講師とコミュニケーションズ取る事が多く、眠くなりません。

◆選ばれる理由2：現場の事例などが多い参加型講習

弊社の母体は労働安全・労働衛生コンサルタント、技術士、その他専門家等によるコンサルタント業務、安全衛生教育教材の提供、講師の派遣等です。

皆様が今までにお使い頂いた安全衛生の教材や参加された講習にも、弊社が関わっていることが珍しくありません。そして、今現在も多くの企業様にコンサルティングをさせて頂いております。

「コンサルティングの行き着く先は人材育成」という考えのもと、徹底した現場教育をしてまいりました。

現場で発生した事例・改善事例などを交え、なぜこのような手法、考えが現場で必要なのかを理解頂けるカリキュラムをご用意しております。

そして、プロ講師とオンラインでコミュニケーションがとれる事や参加型の講習でクイズなどを答えて頂き楽しく理解を深めれるというのが人気の理由です。

◆選ばれる理由3：申し込みも簡単で、修了証も早い

お申し込みも非常に簡単です。修了証は3営業日を目途にPDF形式でメール添付にて送付します。

当日、PCのトラブルに見舞われ、講義できなかった場合でも別日に振り替えられますので安心です。

◆選ばれる理由4：参加できない場合、何度でも日程変更が可能

基本的には必ず御参加できる日程でご予約いただきます。

ただし、料金お支払い後にやむを得ない御事情で予定していた講習日に参加できなくなった場合

HPの下部の「お問い合わせフォーム」にて、講習日の開始時間までにご連絡を頂ければ、無料で何度でも日程変更(回数無制限)が可能になりました。

(※講習開始後の日程変更は認められません。)

▼該当する条件

https://www.safejp.net/debut-campaign

▼申込の流れ

https://www.safejp.net/debut-campaign

【Youtube：アイムセーフの安全衛生について考える】

https://www.youtube.com/@imsafe9788

【アイムセーフの労働安全衛生ニュース (月～金 配信中)】

https://www.safejp.net/latestinfo/categories/safety-news

【プロ講師とコミュニケーションが取れるオンライン講習シリーズ】

(開始前なら何度でも日程変更無料)

■([安全]衛生推進者)

https://www.safejp.net/online-training

■(安全管理者選任時研修)

https://www.safejp.net/security-managers-onlineonline-training

■(職長教育・安全衛生責任者)

https://www.safejp.net/syokutyou

■(統括安全衛生責任者)

https://www.safejp.net/general-safety-and-health-supervisor

■(化学物質管理者)

https://www.safejp.net/kagakubushittukanrisha

■(保護具着用管理責任者)

https://www.safejp.net/hogogu-chakuyo-kanri-sekininsha

■(高年齢者の労働災害防止)

https://www.safejp.net/senior-anzen

■(熱中症予防管理者)

https://www.safejp.net/nechushoyoboukanrisha