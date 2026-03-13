アピリッツ、3/18(水)【プロジェクトを成功に導くサービスデザイン談話室】を開催

株式会社アピリッツ

詳細・参加お申し込みページ

https://danwashitu20260318.peatix.com/(https://danwashitu20260318.peatix.com/)

参加して得られること

・プロジェクトがつまずきやすいポイントを事前に把握できる

・「人間中心設計」や「UXデザイン」の実践的ステップを学べる

・自社で完結すべきことと外部に委託すべきことの見極め方を知る

・同じ課題を抱える仲間と出会い、悩みを共有できる

談話室とは

一方的なセミナー形式ではなく、参加者一人のリアルな悩みに寄り添うことを目的としています。「一人でプロジェクトを進める」というミッションを背負う方も、大企業の組織の中で「何から変えていいかわからない」という方も、ぜひご参加ください。当日は、皆さんの悩みや課題を伺いながら、具体的なテーマについてその場で一緒に考えていきます。

私たちアピリッツのデザイナーは、あなたの課題を解決する伴走者です。

この談話室で、まずは「転ばぬ先の杖」を装備して一緒に冒険に出ましょう。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72985/table/351_1_e52cd15e6351a5923dea713dbf2df851.jpg?v=202603131151 ]

株式会社アピリッツについて

「ザ・インターネットカンパニー」という理念に基づき、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指し、デジタル・トランスフォーメーション時代に対応し、進化したデジタル技術を用いて顧客のサービス、ひいては人々の生活をよいものへ変革するという考え方の基に事業の展開をしております。

会社概要

会社名：

株式会社アピリッツ

所在地：

〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー24階

設立：

2000年 7月

事業内容：

Webサービスの企画・運営

Webサービスのコンサルティング・アクセス解析

Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売

Webサービスシステムの受託開発

Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視

オンラインゲームの企画・開発・運営