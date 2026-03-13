株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「ドコモの保険」をパートナー企業が自社ブランドの保険

商品として展開可能とする新たな取り組み（以下、本取り組み）を、2026年3月13日（金）から開始し

ます。本取り組みの第一弾として、株式会社イエローハット（以下、イエローハット）において、「イ

エローハットのダイレクト型自動車保険 Powered by ドコモの自動車保険（以下、本保険）」を同日か

ら販売開始します。

本取り組みは、ドコモが保険代理店として培ってきた運営ノウハウに、dポイントや「d払い(R)」など

ドコモのアセットを組み合わせた「ドコモの保険」を、パートナー企業が自社ブランドの保険サービス

として販売を可能にする仕組みです。パートナー企業は、保険商品や関連システムを活用することで、

自社のお客さま接点やサービス特性に合わせた自社ブランドの保険サービスを短期間で立ち上げること

が可能になります。ドコモは今後、本取り組みを自動車保険にとどまらず、様々な分野へ展開する予定

です。

本取り組みの第一弾として、イエローハットグループが、ドコモの仕組みを活用した本保険の販売

を、2026年3月13日（金）から開始します。

本保険は、東京海上ダイレクト損害保険株式会社とドコモが提供するダイレクト型自動車保険※1

「ドコモの自動車保険※2」と同一の補償内容および商品設計を持つ保険商品を、イエローハットが自

社ブランドとして販売するものです。保険料のお支払いに「d払い」が利用でき、保険料に応じてdポイ

ントが最大3％※3たまります。また、本保険は、イエローハットWEBサイトからいつでも簡単にお申

込みいただくことが可能です。

本保険の詳細は、

（https://www.yellowhat.jp/store_service/car_insurance/insurance_direct.html）をご確認くだ

さい。

なお、「ドコモの自動車保険」は、2024年１月30日（火）からドコモで取り扱いを開始し、新規累

計販売件数は30,000件（2026年2月16日時点）を突破しました。

ドコモは今後も、パートナー企業との共創を通じて、お客さまにとって身近で価値ある保険体験の提

供を目指してまいります。

※1. お客さまと保険会社がWebサイトなどを通して直接やりとりを行う自動車保険です。

※2. 「ドコモの自動車保険」は、東京海上ダイレクト損害保険株式会社の保険商品である一般自動車保険で、かつ、ご契約者

が「dアカウント(R)」ユーザーおよびdポイントクラブ会員であることを条件とした、保険商品の呼称（ペットネーム）で

す。

※3. 通常のdポイントとは別に、保険料（契約時の保険料、12回払の場合は年間総額の保険料）に対して、2.0%相当のdポイ

ントが上乗せして進呈されるため、「d払い」「dカード(R)」で支払った場合は最大3.0%のdポイントがたまります。通

常のdポイントはドコモによるポイント進呈となります。また、上乗せのdポイントは募集経費の削減効果などを「dアカ

ウント」ユーザーに還元する制度であり、東京海上ダイレクト損害保険株式会社が進呈します。なお、上乗せのdポイン

トについては、1契約につき、3,000ポイントを上限とします。

＊「d払い」「dアカウント」「dカード」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。