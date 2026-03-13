温泉マークと童話「舌切雀」で街を元気に140年続く群馬県・磯部温泉の老舗旅館「磯部ガーデン」を応援 投資型クラウドファンディング「Sony Bank GATE」新規ファンド募集（3月17日募集開始）

ソニー銀行株式会社

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、2026年3月17日（火）より、投資型クラウドファンディングのプラットフォーム「Sony Bank GATE」において、株式会社磯部ガーデンを営業者として出資募集の取扱を開始しますので、お知らせします。

株式会社磯部ガーデン（代表取締役社長：櫻井 太作／本社：群馬県安中市／以下 同社）は、群馬県安中市で老舗旅館「舌切雀のお宿 磯部ガーデン」を運営しています。過疎化が進む温泉街で、同社は櫻井社長を中心に、温泉旅館の運営に留まらず、磯部温泉全体のにぎわい創出に向けて挑戦を続けています。

童話「舌切雀」の物語性とエンタテインメント性を融合した宿泊体験の提供

同社が運営する「舌切雀のお宿 磯部ガーデン」は、「童話『舌切雀』の舞台」と伝承されている旅館です。その世界観を随所に感じられるように、館内には「舌切雀」を再現するサイボットシアターや、関連する資料を展示した宝物殿に加えて、浴衣・食器・館内装飾にも物語のエッセンスを取入れています。特に「舌切雀」に登場する雀をマスコットキャラクター化した「おちゅん」は幅広い世代から人気を博しており、「おちゅん」に魅力を感じたファミリー層の利用が増加するなど、老若男女問わずどの世代のお客さまにも満足いただけるよう滞在価値の向上を目指しています。

反対されてもひとりで続けた 磯部温泉の老舗旅館主が「街の誇り」を取り戻すまで

地方の温泉地では、宿泊施設の減少や後継者不足が深刻化し、観光地としてだけでなく、街そのものの存続が問われています。磯部温泉も例外ではなく、かつてのにぎわいは徐々に失われてきました。そうした状況の中、温泉地の歴史や文化を生かし、街を内側から元気にしようとする取組が続けられています。

象徴的なものは、磯部温泉発祥とされる「温泉マーク」を軸にした企画やイベントです。広報物の制作やグッズ開発、催しの立ち上げまで櫻井社長自ら手がける中、「効果が見えない」「本業に専念すべき」と周辺から反対されることもありました。それでも活動をやめず、結果を出し続けることで評価され、今では「磯部温泉活性化プロジェクト」の委員長に任命されるまでになりました。毎年2月22日（温泉の日）の催しは、当初は小規模でしたが、次第に地域内外の協力を得て広がり、今では学生や関係団体も関わる行事へと成長しています。継続した行動は人々の意識を少しずつ変え、街を誇りに思う空気が芽生え始めています。

Sony Bank GATE での出資募集について

ソニー銀行は、社会的な課題解決を目指す企業と投資を通じて社会課題解決を担いたいお客さまとをつなぐプラットフォームの提供を通じ、持続可能でよりよい社会への貢献を目指しています。

Sony Bank GATE では、当事業を含む事業運営への出資を1口50,000円、目標募集金額10,000,000円で募集します。

投資型クラウドファンディング募集概要営業者情報出資特典

1口以上出資かつ希望いただいたかた全員に、株式会社磯部ガーデン「おちゅんグッズ」（ペーパークラフト、マグネット、消しゴム、LINEスタンプの4点）を、またその中から抽選で2名さまにペア宿泊券（1泊2食付き）をそれぞれプレゼントします。特典を希望するかたは特典希望数「1」をご選択ください。特典を希望しないかたは特典希望数「希望しない」をご選択ください。

また、出資者全員に Sony Bank CONNECT 上で楽しめる「おちゅんNFT」を取得できるご案内メールをお送りします。

「宿泊券」について- 1口以上出資かつ希望いただいたかたを対象としており、出資口数に応じて倍率が上がることはありません。- 当選したかたには、登録いただいている住所宛に郵送で宿泊券をお送りします。- 当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。当選・落選に関するお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。- 宿泊券の有効期限は2027年5月31日（月）です。土日祝日のご利用も可能ですが、一部除外日があります。なお、万一紛失した場合の再発行はいたしかねます。- 宿泊予約は磯部ガーデンへの電話でのみ可能です。（電話での予約・お問い合わせ先：027-385-0085）- その他、ご利用方法の詳細は、宿泊券記載の内容をご確認ください。「おちゅんグッズ」について

1口以上出資かつ希望いただいたかたに、出資口数に関係なく1セットプレゼントします。

「おちゅん NFT」について

ファンド成立後、出資いただいたかた全員に Sony Bank CONNECT 上でお楽しみいただける「おちゅん NFT」をプレゼントします。

NFT受取方法

・2026年5月15日（金）頃にソニー銀行からシリアルコード付きのメールを送信します。

件名：【ソニー銀行】おちゅんNFT受取用シリアルコードのご連絡

・SNFTサイトのシリアルコード入力画面で、メールに記載されたシリアルコードを

入力してください。

受取にはSNFTの登録（無料）が必要です。

NFT受取期限

2026年6月30日（火）まで

Sony Bank CONNECT（ソニーバンク・コネクト）について

Sony Bank CONNECT は、「誰でも簡単に安心して楽しめる。広がる感動体験へ“つながる”」、をテーマにしたweb3（*1）エンタテインメント領域向けスマートフォンアプリです。SNFT株式会社が運営するサービス「SNFT（*2）」と接続することで、SNFTで保有しているNFT（*3）を表示し、楽しめる機能を提供します。

Sony Bank CONNECT アプリ（無料）をダウンロード

https://sonybank.jp/tool/app/connect/

（*1） web3とは、ブロックチェーン（分散型台帳）技術を活用して、利用者がデータを共有・管理しながら運用する分散型のウェブサービスです。

（*2） SNFT（エスエヌエフティー）はデジタルアイテム（NFT）の受取・売買・管理ができるウェブサイトです。

（*3） NFT（Non-Fungible Token）とは、非代替可能なトークンの略称です。ブロックチェーン技術により、複製や改ざんを難しくした形式のデジタルデータであり、アート、音楽、ゲーム、バーチャルリアリティなど、さまざまな分野での活用が期待されています。

運営事業者：SNFT株式会社（ソニーグループ株式会社100％出資）

所在地：東京都港区港南 1-7-1

設立：2022年9月

URL：https://snft.jp/

ソニー銀行では、銀行事業を通じた価値創出および価値創出のための基盤強化を通じた、SDGs（持続可能な開発目標）の達成への貢献も目指しています。

本取組により主に貢献できるSDGsの目標