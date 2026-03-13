大分県教育庁、すべての県立高校にリアルタイム学習支援アプリ「MetaMoJi ClassRoom」を導入

株式会社MetaMoJi

株式会社MetaMoJi（本社：東京都港区、代表取締役社長：浮川 和宣）が提供するリアルタイム学習支援アプリ「MetaMoJi ClassRoom」が、大分県教育庁に採用・導入されたことをお知らせいたします。

大分県では2022年度より、すべての県立高校において「MetaMoJi ClassRoom」の運用を開始しました。導入以来、授業での利用率は着実に上昇しており、現在では学びを支える「日常的な必須ツール」として活用が広がっています。

さらに2025年度からは、配信センターを拠点とした新たな「遠隔授業」を始動させました。充実した映像・音響機材に加え、リアルタイムな双方向性を実現する「MetaMoJi ClassRoom」を併用することで、居住地域に左右されることなく、個に応じた多様できめ細かな高校教育を受けられる環境を構築。全国の先駆的なモデルケースとなるよう、取り組みを推進しています。

大分県教育庁において「MetaMoJi ClassRoom」は、通常授業と遠隔授業の双方で授業の質を向上させ、生徒の主体的な学びを支える不可欠な学習ツールとして活用されています。

■導入事例のご紹介

大分県教育庁における「MetaMoJi ClassRoom」の具体的な活用シーンについては、下記サイトをご覧ください。

・通常授業における活用事例

https://product.metamoji.com/classroom/crv1/case/case43.html

・遠隔授業における活用事例

https://product.metamoji.com/classroom/crv1/case/case44.html

■MetaMoJi ClassRoomについて

- iPad、Chromebook、Windowsに対応し、混在環境でも利用できる授業支援ソフトです。- リアルタイムな画面共有・転送により、教師が机間巡視を行うことなく、児童生徒の学習状況が把握できます。- 紙に書いているようなノートテイキングができるため、従来の学習と違和感なくICT教育で活用できます。- 搭載しているかな漢字変換機能は、手書き入力からも利用でき、学年別辞書にも対応しているので学習に効果的です。

※「MetaMoJi ClassRoom」の製品詳細ページはこちらをご覧ください。

https://product.metamoji.com/classroom/

■株式会社MetaMoJiについて

株式会社MetaMoJiでは、先進的なIT技術をベースに、法人向け、個人向けアプリケーションを開発・提供しています。教育向けには、小学生から大学生まで次世代を担う子どもたちが、幅広い学習形態で、主体的・対話的で深い学びを実践し、ご利用いただけるシステムの研究、開発を行っています。

https://www.metamoji.com/

■本件に関するお問い合わせ

・製品についてのお問い合わせ：

電子メール： info_ep@metamoji.com

電話番号： 03-5114-2912