次世代型（LLM型）AI-OCR「FIXIA-CONEX」提供開始。データの正規化・構造化により、業務の自動化に留まらず、帳票を「経営資産」へ

株式会社３CF＆Co.

株式会社3CF&Co.（本社：東京都世田谷区、代表取締役：榮喜 健介、URL：https://www.3cf.co.jp/）は、多様なビジネス帳票から必要なデータを抽出・構造化し、企業の意思決定を加速させる次世代型（LLM型）AI-OCR「FIXIA-CONEX（フィクシア・コネックス）」のサービス提供を開始しました。

FIXIA-CONEX はユーザーが任意に設定したデータを自由に抽出できるだけでなく、多言語や同義語といった「表記ゆれ」を高度に吸収するデータの正規化機能や帳票情報を即戦力のデータへと変換するデータの構造化機能を実装しています。これらは従来の AI-OCR が抱える課題でしたが、それらを完全に解決することで、「帳票のデータ化から社内システム連携までの完全自動化」を実現し、さらに一歩進んだ複数帳票間での「照合・統合・差分分析」への対応も可能となりました。また、FIXIA-CONEX を活用することで過去に保存し、散在する帳票情報を高度な経営資産へと変え、データドリブンな意思決定を加速させることができます。

■ 開発の背景：DXの足枷となる「非構造化データ」と「自由記述」

現在、多くの企業がDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進していますが、その最大の障壁となっているのがPDFや画像、紙などの「非構造化データ」です。特に製造や物流、バックオフィス等の現場では、取引先ごとに異なる帳票様式が混在しています。その多くには手書き文字が含まれ、さらに特記事項欄などの「自由記述」には、納期調整や配送条件といった業務上極めて重要な指示が埋もれています。

従来のAI-OCRは、特定の文字を読み取ることには長けていましたが、これらの文脈を理解し、システムで利用可能な「意味のあるデータ」へ構造化することは困難でした。その結果、現場では人間が内容を読み解き、多言語間の名寄せを行い、複雑な計算を経て社内システムへ打ち込むという、膨大なアナログ作業が不可欠となっていました。

「FIXIA-CONEX」は、単なる文字認識の枠を超え、帳票の持つ「意味」を深く理解します。データの抽出から翻訳、さらには自由記述内容の構造化までを網羅。複数帳票間の高度な照合、そして基幹システム連携までを一気通貫で自動化することで、従来のAI-OCRでは到達できなかった業務課題を根本から解決します。

■ 【FIXIA-CONEX】次世代型（LLM型）AI-OCRが実現する5つの革新

FIXIA-CONEXは、従来のAI-OCRの限界を超え、ビジネスの現場で「そのまま使えるデータ」を生み出すための5つの強力な特徴を備えています。

1. 帳票の形式に縛られないデータ抽出

非定型な帳票や、取引先ごとに異なる複雑なレイアウトを柔軟に解析します。LLM（大規模言語モデル）の文脈理解により、事前に定義された枠に頼ることなく、必要な情報を「意味」で捉えて正確に抽出することが可能です。

2. 表記ゆれを吸収し、必要なデータを自由に抽出（データの正規化）

多言語表記や、企業ごとに異なる同義語といった「表記ゆれ」を高度に吸収します。抽出時にデータを標準化する「正規化」プロセスにより、後続の処理で扱いやすいクリーンなデータを生成します。

3. 業務に合わせて出力形式や並びを設定（データの構造化）

抽出したデータは、利用中の基幹システムや後続業務に合わせて、出力形式や項目の並び順を自在に設定できます。データの「構造化」を最適化することで、システムへの取り込み作業を劇的にスムーズにします。

4. 帳票の種類を自動で判別

請求書、納品書、契約書など、多種多様な帳票が混在していても、AIが「識別子」を活用して種類を自動で判別します。事前の仕分け作業を不要にし、一括アップロードによる効率的な一括処理を実現します。

5. 複数帳票を跨いだ「照合・統合・差分分析」への応用

単一の帳票読み取りに留まらず、複数の帳票から抽出したデータを掛け合わせる高度な分析に対応します。発注書と請求書の「照合」、散らばった情報の「統合」、あるいは前回データとの「差分分析」など、より高度な意思決定を支援するデータ生成が可能です。

■ RAG・AIエージェントの精度を最大化する「高品質データ供給基盤」

「FIXIA-CONEX」は、生成AIの活用において不可欠なRAG（検索拡張生成）やAIエージェントのポテンシャルを最大限に引き出す、高品質なデータ供給基盤です。

従来のRAG運用では、PDFや紙資料における複雑なレイアウトの崩れ、あるいは手書き情報の読み取り漏れといった「データの不備」が原因で、回答精度が著しく低下するという課題がありました。FIXIA-CONEXは、これらの非構造化データを、情報の文脈や構造を維持したまま「ベクトル化（AIが理解しやすい形式への変換）しやすいデータ」へと高精度に変換することで、この問題を根本から解決します。

また、AIエージェントが自律的に正しい判断を下すためには、根拠となるデータの正確性が何よりも重要です。FIXIA-CONEXは、散在するアナログ情報をリアルタイムで信頼性の高い構造化データへと変換・供給するパイプラインを構築します。これにより、単なる情報検索に留まらず、意思決定の自動化から複雑なワークフローの構築に至るまで、労働力不足という深刻な社会課題を打破する「完全自動ビジネス」の実現を強力にバックアップします。

■ 導入によって変わるビジネスの未来

「FIXIA-CONEX」の導入は、単なる「作業の効率化」に留まりません。深刻化する労働力不足への抜本的な解決策として、業務に習熟した担当者が時間を費やしていた「書類の読み合わせ」や「転記・計算」といった定型的な単純作業をAIが完全に代替します。

これにより、人間はAIが生成した正確なデータに基づく高度な意思決定や、付加価値を生み出すクリエイティブな戦略業務へとリソースを再配分することが可能になります。テクノロジーによって定型業務から解放されることで、組織全体の生産性を底上げし、変化の激しい市場環境においても持続的な成長を実現する「新たな働き方」を定義します。

■ 株式会社3CF&Co.（スリーシーエフアンドシーオー）について

事業内容

次世代型 AI-OCR「FIXIA-CONEX」の構築・運営

物流コンサルティング事業

企業情報

所在地：東京都世田谷区池尻3-30-5

設立日：2019年2月26日

ＵＲＬ：https://www.3cf.co.jp

代表者：代表取締役 榮喜健介

本件に関する問い合わせ

電 話：03-6384-0226

Email：info@3cf.co.jp

公式サイト URL（問い合わせ）：https://www.3cf.co.jp/contact