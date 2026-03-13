【3/26開催】AI時代の「学び」をエンジニアと考える。エンジニアコミュニティ「Scramble Dev」主催の交流会をインゲージ大阪オフィスにて開催

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォ-ム『Re:lation（リレーション）』を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、2026年3月26日（木）、エンジニアコミュニティ「Scramble Dev」が主催するエンジニア交流会「エンジニアと考える『AI時代の教育や学習の意義とは？』」の会場として、大阪本社オフィスを提供することをお知らせいたします。

http://scramble-dev.connpass.com/event/387293/

（※1）トライアル利用を含みます。

◆こんな方におすすめ

・AI時代の教育について考えたい

・エンジニアとして学び続ける意味を考えたい

・AIと人間の役割について議論したい

・面白いテーマでディスカッションしたい

・エンジニアコミュニティに参加してみたい

◆開催概要

本イベントでは、エンジニアの視点から「AI時代の教育と学習」を深掘りします。一方的な講義形式ではなく、参加者が自らテーマを持ち寄って対話する「OST（オープン・スペース・テクノロジー）」形式を採用することで、AI時代に求められる「自律的な学び」を体現する場を提供します。



＜概要＞

◆今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/284_1_b555421101ff797ae8317a6ee6033512.jpg?v=202603131051 ]

本イベントを通じて、関西のエンジニアコミュニティの活性化と、技術者の「知の共有」を支援いたします。今後も、最新テクノロジーを追求するだけでなく、それを取り巻く人間中心のコミュニケーションや学習の在り方を追求し、IT業界全体のDX推進およびCX向上に寄与する活動を継続してまいります。

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp