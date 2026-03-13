イノフィス、「第11回 ものづくり ワールド名古屋」に出展決定

株式会社イノフィス

東京理科大学発スタートアップの株式会社イノフィス（東京都八王子市、代表取締役社長：乙川 直隆）は、2026年4月8日(水)から10日(金)まで開催する第11回 ものづくり ワールド [名古屋]に出展いたします。

当日は、2026年1月に発表したアシストスーツの新製品群の他、各種既存のマッスルスーツシリーズを展示いたします。

■開催概要

名称：第11回 ものづくり ワールド [名古屋]

https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp.html

日時：2026年4月8日 (水)～10日(金) 10:00～17:00

場所：ポートメッセなごや（〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭三丁目2番1号）

主催：RX Japan株式会社

イノフィスブース番号：18-45（第1展示館）

※イベント当日の受付業務円滑化のため、本イベントへの参加をご希望の方は、

下記URLよりネットで事前に来場登録をしていただけますと幸いです。

https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1618473618500196-MKZ

また、本イベントでは、メディア関係者の皆様からの取材を受け付けております。

ご参加をご希望の場合は、「取材お申込み方法」の用紙をご確認の上、お申し込みをお願いいたします。

■ 当社展示製品

＜新製品群＞

「マッスルスーツCOOL VEST 2」

2025年5月発売のペルチェデバイスとファンを搭載した「マッスルスーツCOOL VEST」の2026年版最新モデル。ペルチェデバイスの配置を見直し、作業に干渉しにくい位置へ変更。現場で求められる必要十分な性能へスペックを見直し、26％の値下げを実現しました。また、現場作業着により馴染みやすく、汚れが目立ちにくい配色へ変更。製造・物流・農業・建設業など、空調管理が難しい現場におすすめです。

製品型番：MS19-S3/M3/L3/XL3/5L3

価格：22,000円（税抜）

発売時期：2026年4月

サイズ展開：S、M、L、XL、5L

マッスルスーツCOOLVEST2「マッスルスーツAQUA VEST」

バッテリーや保冷剤がなくても水だけで冷却し、繰り返し使うことができる気化熱タイプのベストです。背中と脇が一体型になっており、脇まで水が行き渡りつつ、お腹は冷やさない設計。圧着点が多く蒸れにくい仕様で、通気性が高く軽量なため、着心地も快適です。中綿のない構造で乾きやすく、水の排出もしやすく衛生的に使用できます。着丈・身幅を調整可能なベルトとスライドバックル付き。ファン付きウェアのアンダーとしても着ることができます。

製品型番：MS20-F5/XL5

価格：12,500円（税抜）

発売時期：2026年4月

サイズ展開：フリーサイズ、XL

マッスルスーツAQUA VEST機能性インソール「マッスルスーツPRO INSOLE」

ウィンドラスメカニズム※に基づく独自の3D設計で足を理想的なバランスに導き、負担を軽減。優れたグリップ性能のトップコートが靴の中ですべりを抑制し、靴との一体感を向上。また、足の動きにフィットするパーツ「フレキシブルホルダー」が足裏アーチの動きに追従して装着感を高めます。

また、本製品は製造・物流などの作業現場だけでなく、ビジネスシューズでの通勤や外回り、日常の買い物、ウォーキング、スポーツなど、長時間立つ・歩く様々な幅広いシーンで足元をサポートします。

※つま先が上がることで足底腱膜が巻き上げられ、足の剛性が高まる現象のこと。

製品型番：MS18-M0/L0/LL

価格：3,600円（税抜）

サイズ展開：M（23.0～24.5cm）、L（25.0～26.5cm）、LL（27.0～28.5cm）

発売日：2026年3月6日

製品ページ：https://shop.musclesuit.co.jp/products/proinsole

マッスルスーツPRO INSOLE設置工事不要で自在に移動可能なハンドリングロボット「マッスルリフター」

物流倉庫などにおけるパレタイズ作業での身体的負担を軽減する、自社開発のバランサー型の、人と協働するロボットでイノフィス独自の人工筋肉を使用したエアー駆動で、重量物の搬送をアシスト。バランサーは大掛かりで現場に据え付けが必要なものが多い中、「マッスルリフター」は電動台車のため、設置工事不要で自在に移動が可能。製造・物流などレイアウト変更が多い工場や倉庫などで、段ボール箱や袋体のベルトコンベア、パレット間の積み替え作業をサポートできます。

価格：2,700,000円～（税抜）

※初期サポート費用込み

受注開始：2026年2月

＜既存製品群＞

マッスルリフター「マッスルスーツExo-Power（エクソパワー）」

シリーズ最大補助力をもつ外骨格型アシストスーツ。圧縮空気を使用した人工筋肉が 27kgf の補助力を発揮。重量物の持ち上げや中腰作業での腰の負担を軽減します。中腰姿勢による腰への負担が大きい介護、農業、漁業、建築業、製造業など、様々な作業現場で幅広く利用されています。

製品ページ：https://musclesuit.co.jp/product/exo-power/

マッスルスーツExo-Power「マッスルスーツ Soft-Power（ソフトパワー）」

人工筋肉のアシスト技術をサポーターの背面部に組み込むことで、サポータータイプでは最強クラスの補助力を実現。また、身体への接触面積が小さいため暑さを感じにくく、夏場も気軽に着用可。肩のバックルでサポートをオン・オフに切り替えることができるため、着用したままで車両運転も OK。

製品ページ：https://musclesuit.co.jp/product/soft-power/

マッスルスーツSoft-Power「マッスルスーツSoft-Power EASY-LIFT（ソフトパワーイージーリフト）」

しっかりしたアシスト力と、作業の邪魔をしない衣服のような身軽さはそのままに、個人でも導入しやすい手頃な価格を実現したエントリーモデルです。腰部の負担を33％軽減し、本体重量も310gで軽く動きやすいのが特徴。また装着も簡単で、洗濯可能で取扱いが簡単なことも魅力の一つです。

製品ページ：https://musclesuit.co.jp/product/easylift/

マッスルスーツSoft-Power EASY-LIFT「マッスルスーツ Soft-Light2（ソフトライト2）」

荷物の持ち上げ・持ち運びや、中腰での仕事など、腰を快適に サポートすることで、さまざまな作業の負担を軽減。 さらに、優れた通気性、装着・調整・手入れの簡単さなど、毎日ずっと着られる快適性も追求しました。 Soft-Light2では、進化した設計によるサポート感の向上、より体にフィットする装着感、そして幅広い体型への対応力がアップしました。

製品ページ：https://musclesuit.co.jp/soft_light_2/

マッスルスーツSoft-Light2