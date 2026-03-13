世界睡眠デー 30通りの寝姿勢を自宅で簡単に「お家オーダーメイド枕」がクラウドファンディングMakuakeで公開初日に目標達成しました
自分に一番合う枕の高さを「5枚のブリーズシート」の抜差しで簡単に見つけることができます。
https://www.makuake.com/project/ouchi-orderpillow/
▲クラウドファンディング（makuake)サイト「お家オーダーメイド枕」
3月13日は、世界睡眠デー 株式会社ダイスコミュニケーション（本社：東京都中央区、代表取締役：角本 隆一）は、30通りの寝姿勢をオーダメード感覚で自宅でつくれる「お家オーダーメイド枕」を2026年3月11日(水)クラウドファンディングmakuakeに公開し、初日で230,500円支援目標の153%を達成しました。
なぜ、「お家オーダーメイド」枕は誕生したのか？
枕は買ったときは
「これいいかも」と思って使っていても、
・高さがしっくりこない
・首の位置が気になる
・寝姿勢に合わなくなる
そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか？
体調や体型、寝姿勢は日々変わるのに、
枕の高さはずっと同じまま。
そこに違和感を感じたことがこの枕の開発のスタートでした。
そこで私たちは
「枕は買い替えるものではなく、調整するもの」
「10年間使っても、変わらない快適さを目指す」
というコンセプトで
この枕を開発しました。
抜差しひとつでオーダーメイド級の枕をご自宅で実現。
30通りの快眠を1つにしました
この枕は
高さ6段階 × 寝姿勢5方向
を組み合わせることで
30通りの寝姿勢に対応。
5層のミルフィーユ構造の
シートを抜き差しするだけで、
その日の体や寝姿勢に合わせて
高さを調整できます。
専門店に行かなくても
自宅で簡単に調整できる枕が特徴です。
空気で頭を支えることで、適度な硬さとやわらかさを実現
「空気でささえる」×「ぷっくり綿の肌ざわり」で、軽くて快適な寝心地
枕の内部構造は
・ミルフィーユ構造
・ブリーズメッシュシート
・ぷっくり綿素材
を採用しています。
軽くて快適な寝心地で、沈みすぎず、軽すぎず。
ほどよい枕の硬さで頭を支えます。
ウレタン枕で沈みすぎ、ビーズ枕で硬すぎで、
従来の枕素材にお悩みの方にもお勧めできます。
ブリーズメッシュが空気の流れをつくり清涼感のある睡眠へ
丸洗いOK！メッシシュシートが空気を通し、頭を蒸らさず快眠へ
通気性の高い5mm穴メッシュ素材は、空気の通り道を確保。蒸れにくく、爽快な寝心地をサポートします。
また、すべて丸洗いができる本品は、抗菌、消臭の専用枕カバーを用意、気になる枕臭を防ぎ、清潔で気持ちのいい睡眠を促します。
丸洗いOKな本体はいつでも清潔に保つことができます
1mm穴のブリーズシートが枕に通気性をもたらせます
枕に大切な3つの大事なことを実現
枕で大事なのはこの3つと、いわれています
1.調整できる枕の高さ
2.ほどよい寝返り
3.あらえる清潔感
お家オーダーメイド枕は、
そのすべてに応えた枕です。
オーダーメイド級の枕を自宅で実現
家でつくれる理想の寝心地
枕のほしかったすべてを集めました
01.抜差しするだけの高さ調節
その場で自分好みに即チューニング
02.30通りの快眠スタイルに対応
5層シート×姿勢5方向で理想のフィツト
03.空気で支える軽いのに沈まない寝心地
首と肩をしっかり安定サポート
04.メッシュ構造でムレにくく快適
通気性が良く、気持ちのいい寝心地
05.丸洗い・速乾でいつでも清潔
消臭素材で朝まで快適
06.家族みんなの高さに調整ＯＫ
贈り物にも安心の失敗しない枕
10年使ってもヘタらない枕を実証しました
【実証】10年使用しても0.03mmしかヘタらない
枕の寿命は5年といわれています。
オーダーメイド枕は、28,000回の繰り返しテストを実施。10年使用した枕（想定）として、新品と比較したところ、実験後のへたり具合は、減少率▲0.34mmでした。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ekzG_afNAiQ ]
クラウドファンディングを通じて、この枕を知っていただけるようプロジェクトを進めてまいります。
Makuake先行予約内容 ※一部抜粋
●お家オーダーメイド枕 ×１個＋専用カバー×1枚
・7,500円【38％OFF】
●お家オーダーメイド枕 ×２個セット＋専用カバー×2枚
・14,000円【38％OFF】
商品概要
・商品名 ：お家オーダーメイド枕
・https://www.makuake.com/project/ouchi-orderpillow/
・販売期間 ：2026年3月11日(水)-2026年4月17日(金)
<本件に関する報道関係者およびお客様からのお問い合わせ先>
株式会社ダイスコミュニケーション 担当：角本 隆一
〒104-0043
東京都中央区湊2-6-4 RKビル
メール：kadomoto@dice-com.jp 電話：03-3523-3188