世界睡眠デー　30通りの寝姿勢を自宅で簡単に「お家オーダーメイド枕」がクラウドファンディングMakuakeで公開初日に目標達成しました

株式会社 ダイスコミュニケーション自分に一番合う枕の高さを「5枚のブリーズシート」の抜差しで簡単に見つけることができます。

https://www.makuake.com/project/ouchi-orderpillow/

▲クラウドファンディング（makuake)サイト「お家オーダーメイド枕」

3月13日は、世界睡眠デー 株式会社ダイスコミュニケーション（本社：東京都中央区、代表取締役：角本 隆一）は、30通りの寝姿勢をオーダメード感覚で自宅でつくれる「お家オーダーメイド枕」を2026年3月11日(水)クラウドファンディングmakuakeに公開し、初日で230,500円支援目標の153%を達成しました。

なぜ、「お家オーダーメイド」枕は誕生したのか？

枕は買ったときは

「これいいかも」と思って使っていても、

・高さがしっくりこない

・首の位置が気になる

・寝姿勢に合わなくなる

そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか？

体調や体型、寝姿勢は日々変わるのに、

枕の高さはずっと同じまま。

そこに違和感を感じたことがこの枕の開発のスタートでした。

そこで私たちは

「枕は買い替えるものではなく、調整するもの」

「10年間使っても、変わらない快適さを目指す」

というコンセプトで

この枕を開発しました。

抜差しひとつでオーダーメイド級の枕をご自宅で実現。30通りの快眠を1つにしました

この枕は

高さ6段階 × 寝姿勢5方向

を組み合わせることで

30通りの寝姿勢に対応。

5層のミルフィーユ構造の

シートを抜き差しするだけで、

その日の体や寝姿勢に合わせて

高さを調整できます。

専門店に行かなくても

自宅で簡単に調整できる枕が特徴です。

空気で頭を支えることで、適度な硬さとやわらかさを実現「空気でささえる」×「ぷっくり綿の肌ざわり」で、軽くて快適な寝心地

枕の内部構造は

・ミルフィーユ構造

・ブリーズメッシュシート

・ぷっくり綿素材

を採用しています。

軽くて快適な寝心地で、沈みすぎず、軽すぎず。

ほどよい枕の硬さで頭を支えます。

ウレタン枕で沈みすぎ、ビーズ枕で硬すぎで、

従来の枕素材にお悩みの方にもお勧めできます。

ブリーズメッシュが空気の流れをつくり清涼感のある睡眠へ丸洗いOK！メッシシュシートが空気を通し、頭を蒸らさず快眠へ

通気性の高い5mm穴メッシュ素材は、空気の通り道を確保。蒸れにくく、爽快な寝心地をサポートします。

また、すべて丸洗いができる本品は、抗菌、消臭の専用枕カバーを用意、気になる枕臭を防ぎ、清潔で気持ちのいい睡眠を促します。

丸洗いOKな本体はいつでも清潔に保つことができます1mm穴のブリーズシートが枕に通気性をもたらせます枕に大切な3つの大事なことを実現枕で大事なのはこの3つと、いわれています

1.調整できる枕の高さ

2.ほどよい寝返り

3.あらえる清潔感

お家オーダーメイド枕は、

そのすべてに応えた枕です。

オーダーメイド級の枕を自宅で実現家でつくれる理想の寝心地

枕のほしかったすべてを集めました

01.抜差しするだけの高さ調節

その場で自分好みに即チューニング

02.30通りの快眠スタイルに対応

5層シート×姿勢5方向で理想のフィツト

03.空気で支える軽いのに沈まない寝心地

首と肩をしっかり安定サポート

04.メッシュ構造でムレにくく快適

通気性が良く、気持ちのいい寝心地

05.丸洗い・速乾でいつでも清潔

消臭素材で朝まで快適

06.家族みんなの高さに調整ＯＫ

贈り物にも安心の失敗しない枕

10年使ってもヘタらない枕を実証しました【実証】10年使用しても0.03mmしかヘタらない

枕の寿命は5年といわれています。

オーダーメイド枕は、28,000回の繰り返しテストを実施。10年使用した枕（想定）として、新品と比較したところ、実験後のへたり具合は、減少率▲0.34mmでした。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ekzG_afNAiQ ]

クラウドファンディングを通じて、この枕を知っていただけるようプロジェクトを進めてまいります。

Makuake先行予約内容 ※一部抜粋

●お家オーダーメイド枕 ×１個＋専用カバー×1枚

・7,500円【38％OFF】

●お家オーダーメイド枕 ×２個セット＋専用カバー×2枚

・14,000円【38％OFF】



商品概要

・商品名 ：お家オーダーメイド枕

・https://www.makuake.com/project/ouchi-orderpillow/

・販売期間 ：2026年3月11日(水)-2026年4月17日(金)



<本件に関する報道関係者およびお客様からのお問い合わせ先>

株式会社ダイスコミュニケーション 担当：角本 隆一

〒104-0043

東京都中央区湊2-6-4 RKビル

メール：kadomoto@dice-com.jp 電話：03-3523-3188